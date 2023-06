GP d’Espagne, P2: Max Verstappen le plus rapide devant Fernando Alonso et Nico Hulkenberg alors que Mercedes reste en retard

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nico Hulkenberg et Logan Sargeant ont failli chuter lors des deuxièmes essais en Espagne, tandis que Carlos Sainz (Ferrari) a été victime de gros marsouins.

Nico Hulkenberg et Logan Sargeant ont failli chuter lors des deuxièmes essais en Espagne, tandis que Carlos Sainz (Ferrari) a été victime de gros marsouins.

Max Verstappen a réalisé un doublé vendredi lors des essais du GP d’Espagne en devançant Fernando Alonso et l’impressionnant Nico Hulkenberg sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Après avoir été à sept dixièmes de seconde du peloton lors de la première séance, Verstappen a de nouveau étiré ses jambes lors de la deuxième séance pour être le seul pilote à descendre en dessous de 1:14, affichant un meilleur temps de 1: 13.907.

Alonso s’est toutefois assuré que l’avantage de Verstappen était plus petit lors des qualifications, terminant à 0,170 seconde du leader du championnat du monde alors qu’Aston Martin a montré son rythme dans l’après-midi après avoir utilisé la première séance pour recueillir des données sur leurs mises à niveau pour ce week-end.

« Nous pensions que Fernando aurait sa meilleure chance d’essayer les Red Bulls à Monaco, mais il n’est qu’un dixième plus lent ici, donc c’est positif et nous avons potentiellement une course entre nos mains », a déclaré Naomi Schiff de Sky Sports F1.

Hulkenberg, roulant sur le circuit de Barcelone pour la première fois depuis 2019, était un troisième très impressionnant pour Haas, à seulement deux dixièmes du temps d’avance de Verstappen et devant Sergio Perez dans la sœur Red Bull.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen de Red Bull a plaisanté avec son ingénieur sur la radio de l’équipe après avoir entendu une sonnerie de téléphone lors de la deuxième séance d’entraînement ! Max Verstappen de Red Bull a plaisanté avec son ingénieur sur la radio de l’équipe après avoir entendu une sonnerie de téléphone lors de la deuxième séance d’entraînement !

Esteban Ocon a poursuivi sa belle forme pour décrocher le cinquième temps juste devant les deux Ferrari améliorées, avec Charles Leclerc sixième et Carlos Sainz septième.

Moins d’un dixième de seconde a couvert Hulkenberg à Sainz pour offrir des encouragements que la séance de qualification de samedi pourrait être disputée même si Verstappen semble l’homme à battre pour la pole position.

Mais Mercedes devra s’améliorer du jour au lendemain pour être impliqué dans la bataille pour les trois premières lignes sur la grille après une journée décevante dans la W14 améliorée.

Ayant été à plus d’une seconde du rythme lors de la séance d’ouverture, George Russell n’a pu réaliser que le huitième meilleur temps de la deuxième séance d’entraînement et était à 0,485 seconde de la référence de Verstappen.

Lewis Hamilton était quant à lui 11e, à près de deux dixièmes de seconde de plus.

« Cela n’a pas très bien commencé pour eux ce week-end et je pense qu’aucun d’entre eux ne sera content de voir cela – ces améliorations étaient très attendues », a déclaré Schiff.

« Ce ne sont pas les mises à jour révolutionnaires qui vont vraiment les amener en tête du peloton, mais je pense qu’ils espéraient plus que cela. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell a été contraint de prendre des mesures d’évitement dans sa Mercedes pour éviter une collision avec Oscar Piastri de McLaren lors des deuxièmes essais. George Russell a été contraint de prendre des mesures d’évitement dans sa Mercedes pour éviter une collision avec Oscar Piastri de McLaren lors des deuxièmes essais.

Russell a également été contraint de prendre des mesures évasives dans le gravier au début de la séance après avoir affronté la McLaren lente d’Oscar Piastri lors d’un tour rapide.

Valtteri Bottas a été le neuvième plus rapide pour offrir des encouragements à Alfa Romeo pour le reste du week-end, Pierre Gasly concluant le top 10.

Et tandis qu’Alonso suivait le rythme de Verstappen en tête, ce fut une autre séance difficile pour son coéquipier d’Aston Martin Lance Stroll qui a terminé 18e de la feuille de temps avec seulement les deux Williams derrière le Canadien.

Moins d’une seconde a couvert les 17 meilleures voitures pour suggérer que samedi verra de nombreuses batailles en qualifications pour entrer en Q2 et Q3.

Feuille de temps de la deuxième pratique du GP d’Espagne Conducteur Équipe Temps 1) Max Verstappen Redbull 1:13.907 2) Fernando Alonso Aston Martin +0,170 3) Nico Hülkenberg Haas +0,270 4) Sergio Pérez Redbull +0,312 5) Esteban Ocon Alpin +0,335 6) Charles Leclerc Ferrari +0,339 7) Carlos Sainz Ferrari +0,367 8) George Russel Mercedes +0,485 9) Valtteri Bottas Alfa Romeo +0,541 10) Pierre Gasly Alpin +0,550 11) Lewis Hamilton Mercedes +0,642 12) Oscar Piastri McLaren +0,676 13) Zhou Guanyu Alfa Romeo +0,678 14) Lando Norris McLaren +0,787 15) Kevin Magnussen Haas +0,806 16) Nyck de Vries Alpha Tauri +0,878 17) Yuki Tsunoda AlphaTauri +0,933 18) Lancer la promenade Aston Martin +1.103 19) Alex Albon Williams +1.149 20) Logan Sargeant Williams +1.508

La série de victoires de Red Bull en F1 2023 se poursuivra-t-elle au GP d’Espagne ? Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1 du 2 au 4 juin Obtenez Sky Sports