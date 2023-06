GP d’Espagne: Max Verstappen en tête des essais finaux alors que Lewis Hamilton s’améliore avant les qualifications

Max Verstappen a réalisé un triplé d’entraînement au Grand Prix d’Espagne

Max Verstappen a dominé les derniers essais interrompus par la pluie au Grand Prix d’Espagne alors que Lewis Hamilton montrait des signes potentiels d’amélioration pour Mercedes avant les qualifications.

Avec d’énormes nuages ​​au-dessus du Circuit de Barcelona-Catalunya avant la séance, il y a eu un départ frénétique alors que toute la grille cherchait à terminer les simulations de qualification avant que la pluie ne commence à tomber.

La plupart des pilotes n’ont réussi qu’un seul tour lancé, le temps de 1:13.664 de Verstappen permettant au leader du championnat du monde de réaliser un triplé d’entraînement après avoir dominé les deux séances de vendredi.

Le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, était deuxième à 0,250 seconde, Hamilton troisième, à 0,4 seconde du Néerlandais dans sa Mercedes améliorée.

Il y avait un drapeau rouge huit minutes après le début de la séance comme dans la séance après que Logan Sargeant de Williams s’est écrasé dans le dernier virage modifié, et au moment où la piste avait été dégagée, de fortes pluies tombaient.

Logan Sargeant a écrasé sa Williams contre le mur, faisant sortir le drapeau rouge lors des derniers essais en Espagne

Cela signifiait qu’il n’y avait aucune possibilité pour les pilotes d’améliorer leurs temps, la majeure partie du peloton ne revenant sur la piste que dans les 15 dernières minutes pour une course sur sol mouillé, avec plus de pluie potentiellement autour pour les qualifications.

Carlos Sainz a terminé quatrième pour Ferrari, avec son compatriote espagnol Fernando Alonso cinquième pour Aston Martin devant une foule à guichets fermés désespérée de voir l’un d’eux sur le podium dimanche.

Le coéquipier de Hamilton chez Mercedes, George Russell, a terminé sixième, une place devant Charles Leclerc dans l’autre Ferrari.

Lance Stroll d'Aston Martin et Pierre Gasly d'Alpine sont tous deux sortis de la piste lors des derniers essais.

Après avoir impressionné vendredi, le duo alpin Esteban Ocon et Pierre Gasly étaient respectivement 16e et 18e, ayant choisi d’utiliser le temps sec du début de séance pour rouler en pneus médiums, plutôt qu’en gomme tendre, le reste du peloton a établi son temps les plus rapides sur.

La piste a suffisamment séché pour permettre l’utilisation de pneus slicks dans les dernières minutes, mais l’humidité n’a pas permis aux pilotes d’améliorer les temps qu’ils avaient établis en début de séance.

Lance Stroll d’Aston Martin est sorti de la piste, avec Gasly, mais les deux ont évité tout dommage majeur, tandis que Verstappen a raisonnablement dit à son équipe par radio qu’il n’était pas nécessaire de risquer de pousser dans les phases finales.

Les pilotes de Formule 1 ont largement réagi positivement aux changements de piste sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Le manque de course laisse un mystère avant les qualifications, Verstappen partant sans aucun doute comme favori alors que Red Bull cherche à maintenir sa série de six victoires pour commencer la saison, dont quatre ont été remportées par le Néerlandais.

Quant à Mercedes, les améliorations importantes qu’ils ont apportées au W14 ont eu un impact décevant sur un vendredi décevant, mais Hamilton étant le meilleur des autres, bien que dans un temps de fonctionnement limité, est un signe positif pour les Silver Arrows.

Feuille de temps des essais du GP d’Espagne 3 Conducteur Équipe Temps 1) Max Verstappen Redbull 1:13.664 2) Sergio Pérez Redbull +0,250 3) Lewis Hamilton Mercedes +0,408 4) Carlos Sainz Ferrari +0,576 5) Fernando Alonso Aston Martin +0,600 6) George Russel Mercedes +0,614 7) Charles Leclerc Ferrari +0,689 8) Valtteri Bottas Alfa Romeo +0,696 9) Yuki Tsunoda AlphaTauri +0,995 10) Lando Norris McLaren +1,017 11) Zhou Guanyu Alfa Romeo +1,017 12) Nyck de Vries Alpha Tauri +1.029 13) Lancer la promenade Aston Martin +1.092 14) Nico Hülkenberg Haas +1.324 15) Oscar Piastri McLaren +1.441 16) Esteban Ocon Alpin +1.602 17) Kevin Magnussen Haas +1.870 18) Pierre Gasly Alpin +2,177 19) Alex Albon Williams +2,187 20) Logan Sargeant Williams +2.865

