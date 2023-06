GP d’Espagne: Max Verstappen dit qu’il a freiné Red Bull en qualifications alors que ses rivaux les plus proches doutent des chances de podium

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen a de nouveau décroché la pole avec sa Red Bull devant Carlos Sainz de Ferrari et Lando Norris de McLaren.

Max Verstappen a admis que Red Bull avait plus de rythme en main lors des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne, tandis que ses rivaux ont minimisé leurs chances de même terminer sur le podium.

La première manche de Verstappen en Q3 a été assez bonne pour battre Carlos Sainz de 0,462 seconde, Lando Norris prenant la troisième place pour McLaren.

Le Néerlandais, qui mène le championnat avec 39 points d’avance sur son coéquipier Sergio Perez, est sorti pour une deuxième manche mais l’a interrompue alors que personne d’autre n’a pu se rapprocher de son temps.

« Pendant tout le week-end, cela a été vraiment agréable de conduire la voiture. Bien sûr, vous essayez toujours de trouver de petites améliorations sur la voiture, mais ça a été vraiment bien », a déclaré Verstappen.

« En entrant en Q3, je savais qu’il restait pas mal de potentiel dans la voiture, donc je pouvais enfin la pousser à la limite dans cette première manche et la voiture était vraiment rapide. Ensuite, bien sûr, nous sommes repartis pour la deuxième manche et ça aurait été encore mieux.

Il a poursuivi : « Je dois dire que dès le départ, la voiture était plutôt bonne. Je n’ai fait que de tout petits ajustements, mais je me suis tout de suite senti à l’aise dans les longs et courts runs.

« Ce n’est jamais facile d’atteindre la limite dans une Formule 1, mais c’est très agréable à piloter. Cela vous donne beaucoup de confiance et quand vous avez tout cela, vous savez, vous pouvez vraiment pousser la limite. »

Max Verstappen se dit très satisfait des performances de sa Red Bull à Barcelone après avoir décroché la pole au Circuit de Catalunya.

Horner : Verstappen « en pleine forme »

Red Bull a remporté chacune des six courses jusqu’à présent cette saison et beaucoup pensent que la RB19 est l’une des voitures les plus dominantes de la F1 moderne.

Verstappen a eu le dessus sur Perez lors des deux dernières épreuves à Miami et Monaco, un thème qui s’est poursuivi ce week-end sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

« Il a atteint un niveau de forme. A Monaco, il était incroyable et il l’a fait ici et la voiture fonctionne extrêmement bien », a déclaré Christian Horner. Sky Sports F1.

La course jusqu’au virage 1 est l’une des plus longues du calendrier F1, donc Verstappen pourrait être sous pression au départ, et Horner ne tient rien pour acquis.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait de la concurrence, le directeur de l’équipe Red Bull a répondu : « La météo, la fiabilité, le départ, la stratégie, le comportement des pneus. Il y a tellement de choses.

« Le week-end dernier, nous avons eu l’impression que la voiture n’avait pas joué sur les points forts, mais ce week-end, c’est le cas et il en a fait bon usage. »

Le principe de l'équipe Red Bull, Christian Horner, pense que Sergio Perez a été perturbé aujourd'hui, ce qui a entraîné la 11e qualification mexicaine sur le Circuit de Catalunya.

Sainz: Difficile d’être deuxième, ça devrait être un bon combat

Sainz partira en première ligne à domicile pour la première fois de sa carrière, mais le rythme de course de Ferrari a été sa plus grande faiblesse cette année.

Mais, leurs mises à niveau, y compris de nouveaux sidepods, semblaient aider si les longues courses de vendredi étaient quelque chose à faire. Cependant, Sainz n’est pas sûr de pouvoir conserver la deuxième place.

« Il sera encore difficile d’obtenir [second] », a-t-il déclaré. « Dès que je reviendrai aux ingénieurs, ils me diront que la simulation suggère que le Red Bull [of Sergio Perez] devrait encore finir devant nous.

Max Verstappen, Carlos Sainz et Lando Norris pourraient être roue contre roue sur le long terme jusqu’au premier virage

« Ensuite, ce sera un combat avec Lando, les Mercedes et les Aston. Je ne sais pas exactement ce qui leur est arrivé aujourd’hui, mais ils ont normalement un très bon rythme de course.

« Je pense que ce sera toujours difficile d’obtenir un podium demain. Nous nous sommes mis dans la meilleure position possible pour y parvenir, mais je pense toujours que ce sera un bon combat demain. »

Norris : J’espère que nous aurons une autre surprise

La troisième place de Norris a été une surprise après la difficile année 2023 de McLaren, qui les a vus retomber dans l’ordre hiérarchique.

Le pilote britannique a ensuite déclaré qu’il était las de dire que McLaren était « incroyable ou exceptionnel » en qualifications.

Lando Norris était ravi après s'être qualifié troisième dans sa McLaren pour le Grand Prix d'Espagne.

Interrogé par Sky Sports F1 quel était son objectif pour la course, il a répondu : « Tenir bon sang pour le top 10 ! On verra. On ne s’attendait pas à être aussi bon aujourd’hui. Si j’avais fait une petite erreur, j’aurais être quatre, cinq ou six positions derrière.

« Je vais me donner un peu de crédit, mais en même temps, cela peut facilement changer en termes de rythme de course réel. Red Bull fait toujours un pas en avant le dimanche, les Aston sont toujours incroyables le dimanche en rythme de course. Je Je ne dirais pas que c’est notre domaine le plus fort, mais j’espère que ce sera une autre surprise comme aujourd’hui. »

Alonso vise le top cinq

Fernando Alonso pense que son échappée en Q1 lui a coûté environ deux dixièmes de seconde pour le reste des qualifications en raison de dommages potentiels au sol.

Alonso a fait tapis à la fin de Q3 avec un tour en pneus tendres, mais une erreur au virage 10 signifie qu’il partira neuvième.

Fernando Alonso admet qu'il n'était pas satisfait de sa performance après s'être qualifié neuvième, tandis que son coéquipier d'Aston Martin Lance Stroll pense que la stratégie sera cruciale dans la course de dimanche.

« Peut-être que le podium est un peu trop loin. Le top cinq est quelque chose que nous devrions viser. Nous avons un bon rythme, une bonne dégradation », a déclaré le pilote Aston Martin.

« Voyons avec le nouveau tracé s’il est plus facile ou pire de dépasser et ce que nous pouvons faire avec stratégie. Mais aujourd’hui, ce n’était pas ma meilleure journée et je suis désolé pour l’équipe et les fans. Demain, c’est la course et nous lui donnerons notre tout. »

Hamilton « encouragé » par le rythme de Mercedes

Lewis Hamilton partira quatrième, après avoir surmonté un contact avec son coéquipier George Russell dans la deuxième partie des qualifications.

Mercedes a apporté un gros package de mise à niveau à Monaco, mais la nature unique de la vitesse lente de la piste a signifié que peu de données représentatives ont été acquises, alors que le Circuit de Barcelona-Catalunya est le lieu idéal pour de nouvelles pièces.

George Russell dit qu'il n'était pas au courant de Lewis Hamilton, tandis que son coéquipier a estimé qu'il s'agissait d'un « malentendu » qui a provoqué la collision des deux pilotes Mercedes à la fin de Q2 du Grand Prix d'Espagne.

Hamilton a été surpris de se battre pour une place au premier rang, avant de commettre une erreur dans le même virage qu’Alonso au moment le plus important.

« J’ai vraiment aimé conduire la voiture aujourd’hui. J’étais en première ligne jusqu’au virage 10. Je suis entré dans le virage 10, j’ai mis la puissance et la voiture a surviré », a expliqué le septuple champion du monde.

« Je dois voir exactement ce qui s’est passé. C’est là que j’ai perdu deux dixièmes. Je ne suis pas déçu. Peut-être que si je me battais pour un championnat du monde, je le serais.

« Je suis plus encouragé de voir la voiture là où elle se trouve et j’espère que demain nous pourrons progresser. »

Anthony Davidson a examiné pourquoi Lewis Hamilton est entré en collision avec son coéquipier Mercedes George Russell lors des qualifications pour le GP d'Espagne.

Calendrier du GP d’Espagne en direct de Sky Sports F1

dimanche 4 juin

8h50 : F3 Feature Race

10h20 : course de fond F2

12h30 : préparation du GP d’Espagne du Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX D’ESPAGNE

16h : Réaction du GP d’Espagne du drapeau à damier

17h45 : Indy NXT – GP de Détroit

20h : IndyCar – GP de Détroit

La série de victoires de Red Bull en F1 2023 se poursuivra-t-elle au GP d’Espagne ? Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1 à partir de 12h30 le dimanche. Obtenez Sky Sports