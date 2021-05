GP d’Espagne: Lewis Hamilton et Max Verstappen se battent pour renouer avec la rivalité après un combat serré pour la pole position

Lewis Hamilton tentera de devenir le premier pilote à remporter la pole position lors de la saison 2021 au Grand Prix d’Espagne alors qu’il se prépare pour un autre duel contre Max Verstappen.

À partir de sa 100e pole position, Hamilton visera une 98e victoire en course et un cinquième succès consécutif au même endroit, ce qui égalerait la célèbre course de son héros Ayrton Senna à Monaco (1989-93), lors de la course de Barcelone dimanche. à partir de 14h.

Ensemble au premier rang après une lutte pour la pole décidée par à peine 0,036 seconde, Hamilton et Verstappen ne sont séparés que de huit points au championnat et sont passés de roue à roue dans les trois courses jusqu’à présent, le pilote Mercedes en prenant deux. la course gagne et son rival Red Bull l’autre.

Valtteri Bottas part troisième de la deuxième Mercedes et Jenson Button de Sky F1, le vainqueur 2009 à Barcelone, a déclaré: « Ce sera une course passionnante. Il va faire chaud à nouveau. Ces pneus ne sont pas faciles sur cette piste donc je hâte de se battre entre ces gars.

«C’est difficile de tourner un ici, c’est vraiment le cas.

« C’est un long chemin et vous voulez être du bon côté [of the grid], Lewis est donc définitivement au meilleur endroit avec son coéquipier juste derrière lui.

Et une bagarre est certainement ce qui est attendu entre les trois voitures de tête sur les 66 tours de dimanche après-midi.

Mercedes a absolument dominé le Circuit de Catalunya à l’ère des moteurs turbo-hybrides huit saisons, remportant chaque pole position et victoire en une course toutes barres, mais Red Bull s’est rapproché des champions du monde ici cette année.

« Par rapport à l’année dernière où nous avons vraiment été détruits ici, nous pouvons en être très heureux », a déclaré un Verstappen satisfait après les qualifications, faisant référence au grand écart de 0,7 seconde de Red Bull par rapport à la pole lors de la dernière visite de la F1 en Espagne il y a neuf mois.

1:36 Max Verstappen de Red Bull a estimé qu’il avait tout ce qu’il pouvait de la voiture après avoir terminé deuxième des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne. Max Verstappen de Red Bull a estimé qu’il avait tout ce qu’il pouvait de la voiture après avoir terminé deuxième des qualifications pour le Grand Prix d’Espagne.

Le Néerlandais, qui a remporté sa première victoire en F1 en Espagne lors de ses débuts en Red Bull en 2016, a ajouté: « Nous allons bien sûr faire de notre mieux, mais nous avons d’abord besoin d’un bon départ, puis le premier virage est également long.

« Nous verrons ce qui va se passer là-bas. Bien sûr, nous devons avoir un rythme décent dans la course, ce que je pense que nous avons. Si cela suffit pour les battre, je ne sais pas, mais j’espère que ce sera le cas. aussi proche que c’était [in qualifying]. «

L’histoire de la F1 2021 jusqu’à présent … grand Prix Position de tête Victoire de course GP de Bahreïn Max Verstappen Lewis Hamilton GP d’Émilie-Romagne Lewis Hamilton Max Verstappen GP du Portugal Valtteri Bottas Lewis Hamilton GP d’Espagne Lewis Hamilton ??

Aucun des trois polesitters précédents de cette année n’a remporté la course correspondante. La dernière fois que cela s’est produit au cours des quatre premiers tours d’une saison, c’était en 2010.

Hamilton commence comme le favori de ce pôle historique, mais se méfie de la vitesse de pointe du Red Bull, en disant: « Ils vont être plus rapides dans les lignes droites que nous, donc il sera difficile de les garder derrière. Mais cela ne veut pas dire que c’est va être impossible.

« Le timing et le rythme vont être tout. »

2:29 Lewis Hamilton dit qu’il aime le sport autant que jamais après avoir remporté sa 100e pole en carrière avant le Grand Prix d’Espagne Lewis Hamilton dit qu’il aime le sport autant que jamais après avoir remporté sa 100e pole en carrière avant le Grand Prix d’Espagne

Au milieu des températures chaudes à Barcelone, deux arrêts aux stands sont attendus pour les coureurs avant avec tous les 10 premiers commençant sur le pneu mou le plus rapide mais le moins durable.