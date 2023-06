Vendredi, Ferrari a présenté des sidepods new-look à Barcelone

Le patron de Ferrari, Frédéric Vasseur, a admis que changer les pontons de la voiture 2023 de l’équipe était une « décision difficile ».

L’équipe italienne a fait ses débuts avec la carrosserie considérablement modifiée alors que le week-end du Grand Prix d’Espagne commençait avec les essais du vendredi à Barcelone.

Les changements interviennent après un début extrêmement décevant pour Ferrari dans une saison qu’ils ont commencée avec des aspirations au titre, avant de voir Red Bull dominer avec six victoires successives pour commencer la campagne.

L’impact initial des changements n’était pas clair, Charles Leclerc devançant en fait son coéquipier Carlos Sainz malgré l’exécution de l’ancienne spécification lors de la première session, avant que les deux voitures ne reçoivent la mise à jour lors des essais 2.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible David Croft et Anthony Davidson de Sky F1 passent en revue les séances d’essais de vendredi sur le Circuit de Catalunya. David Croft et Anthony Davidson de Sky F1 passent en revue les séances d’essais de vendredi sur le Circuit de Catalunya.

« La première sensation est bonne mais c’était une séance très intense pour tout le monde », a déclaré Vasseur lorsqu’il a affronté les médias entre les deux séances.

« Regardons tout et nous verrons ce week-end quelle est la situation.

« Ce n’est pas une nouvelle voiture, nous faisons un pas en avant, nous ouvrons des portes pour le développement futur, ce n’est pas un changement complet.

« L’opportunité d’ouvrir une nouvelle porte pour le développement dans le futur, et c’était assez prometteur, cela signifiait que nous nous sommes engagés dans cette voie. Voyons ce que les prochaines semaines nous apporteront. Je pense que c’était une décision difficile, mais cela était une décision.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, a déclaré que l’équipe se concentrait sur la réduction de l’écart entre eux et Red Bull. Le directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, a déclaré que l’équipe se concentrait sur la réduction de l’écart entre eux et Red Bull.

« De cette mise à jour, nous attendons un pas en avant, pas énorme mais un pas en avant aussi pour ouvrir des portes vers l’avenir en termes de développement.

« Nous aurons d’autres améliorations à venir sur les deux prochaines courses. C’est aussi l’occasion de prendre une autre direction, mais même avec celle-ci, nous nous attendons à faire un pas en avant. »

Sainz: Nous devons améliorer le rythme de course

Sainz, qui a couru la version entièrement mise à jour du SF-23 lors des deux séances de vendredi lors de sa course à domicile, a déclaré que l’équipe devait se concentrer sur le rythme de course.

Ferrari a généralement été plus compétitive en qualifications, avec Leclerc le seul pilote non-Red Bull à avoir décroché une pole position cette saison, mais a le plus souvent été plus lent qu’Aston Martin et Mercedes le dimanche.

Carlos Sainz dit que Ferrari se concentre sur l’amélioration de son rythme de course

« Nous avons testé le nouveau package, il est évidemment impossible de comparer, seul Charles a eu un bon dos à dos », a déclaré Sainz. « Mais pour moi, ça a été monté et roulé et nous avons juste réglé la voiture pour l’adapter à l’équilibre que nous avons.

« Nous devons juste nous concentrer sur le rythme de course comme toujours, nous devons nous assurer que nous continuons à améliorer le rythme de course car c’est là que nous allons avoir du mal, si nous avons du mal, alors nous nous concentrons là-dessus. »

Comme cela semblait être le consensus dans tout le paddock, Sainz prédit une qualification « serrée » samedi, Alpine semblant capable de rejoindre la bataille pour les places sur les premières lignes de la grille.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nico Hulkenberg et Logan Sargeant ont failli chuter lors des deuxièmes essais en Espagne, tandis que Sainz a été victime de gros marsouins. Nico Hulkenberg et Logan Sargeant ont failli chuter lors des deuxièmes essais en Espagne, tandis que Sainz a été victime de gros marsouins.

« Ça va être serré, le peloton était particulièrement serré aujourd’hui », a ajouté Sainz.

« Évidemment, nous ne connaissons pas les charges de carburant et les modes de moteur, mais il y avait quelques voitures du milieu de terrain qui ont rejoint les meilleures équipes et se sont mélangées avec, et je m’attends à ce que cela se reproduise, comme à Monaco.

« Donc, cela montre simplement que le peloton se resserre et que ce sera un bon défi en qual. »

Calendrier du GP d’Espagne en direct de Sky Sports F1

samedi 3 juin

9h25 : Sprint F3

11h15 : 3e entraînement du GP d’Espagne (la session commence à 11h30)

13h10 : Sprint F2

14h15 : préparation des qualifications du GP d’Espagne

15h : Qualification GP d’Espagne

18h15 : IndyCar – Qualification GP de Détroit

dimanche 4 juin

8h50 : F3 Feature Race

10h20 : course de fond F2

12h30 : préparation du GP d’Espagne du Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX D’ESPAGNE

16h : Réaction du GP d’Espagne du drapeau à damier

17h45 : Indy NXT – GP de Détroit

20h : IndyCar – GP de Détroit

La série de victoires de Red Bull en F1 2023 se poursuivra-t-elle au GP d’Espagne ? Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1, avec les qualifications à 15h le samedi et la course à 14h le dimanche. Obtenez Sky Sports