GP d’Espagne: Charles Leclerc et Sergio Perez réfléchissent à des sorties surprises en début de qualification à Barcelone

Charles Leclerc de Ferrari a été frustré après avoir échoué à se qualifier pour Q2 à Barcelone, terminant 19e au Circuit de Catalunya

Charles Leclerc est resté catégorique sur le fait qu’il y avait « quelque chose qui n’allait pas » avec sa Ferrari suite à une sortie surprise des qualifications du Grand Prix d’Espagne.

Leclerc débutera la course de dimanche en 19e position après avoir seulement réussi à terminer devant Logan Sargeant de Williams sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Habituellement l’un des pilotes les plus accomplis sur la grille sur un tour, Leclerc était mal à l’aise dans des conditions humides, avec ses luttes encore plus bizarres à la lumière de son coéquipier Ferrari Carlos Sainz qui a remporté la deuxième place.

Le Monégasque était perplexe quant à ce qui avait changé par rapport aux essais finaux plus tôt samedi, au cours desquels il était satisfait de la sensation du SF-23 amélioré.

« Je n’ai pas la réponse pour l’instant, la seule chose que je peux dire, c’est que les virages à gauche étaient impraticables, les virages à droite, la sensation était très similaire à ce matin », a déclaré Leclerc.

« Mais il y a juste quelque chose qui cloche dans les virages à gauche que nous devons analyser et comprendre, car c’était très difficile.

« Je pensais que c’était les pneus du premier set, mais ensuite je suis passé au deuxième set et la sensation était exactement la même.

« Je n’avais aucune adhérence du tout dans les virages à gauche depuis l’arrière. Nous allons vérifier la voiture et je serai très surpris si tout allait bien. »

Leclerc, qui est le seul pilote non Red Bull à avoir décroché une pole position cette saison, a été éliminé en Q1 pour la première fois depuis le Grand Prix de Monaco 2019.

« Tant de moments et même pendant le premier drapeau rouge, j’ai failli le perdre et le mettre dans le gravier dans le coin gauche et c’était juste un comportement très, très bizarre, donc nous devrons vérifier.

« Même ce matin dans ces conditions, dans les conditions difficiles de ce matin. Je me sentais vraiment bien avec la voiture. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. »

Perez espère un podium malgré le manque de confiance

Sergio Perez de Red Bull a presque rejoint Leclerc pour faire une sortie en Q1, qui a également été montré par la performance bien supérieure de son coéquipier Max Verstappen, le Néerlandais revendiquant confortablement la pole.

Depuis qu’il a semblé déclencher une compétition de championnat du monde avec Verstappen en remportant le Grand Prix d’Azerbaïdjan en avril, la forme de Perez a considérablement diminué.

Le Mexicain n’a pas réussi à marquer de points à Monaco le week-end dernier après un accident de qualification qui l’a laissé partir du fond de la grille, et une autre erreur lui a coûté à Barcelone.

Ayant à peine atteint la Q2, Perez était sur un tour rapide lorsqu’il est entré dans le gravier au virage 5, ruinant ses pneus sans avoir le temps de faire un nouveau set et le laissant 11e.

« Je pense que j’ai touché la zone humide et je viens de perdre la voiture », a déclaré Perez. « J’ai réussi à le contrôler, à sortir de là mais ensuite les pneus étaient tout simplement trop chauds, tout simplement trop chauds pour faire quoi que ce soit dans le tour, malheureusement, mais c’est comme ça.

« Pour être honnête, je n’étais pas très à l’aise avec la voiture. J’ai fait de bons essais finaux, je pense que nous avons réussi à faire de bons progrès, mais tout au long de la qualification, je n’étais pas si confiant. Donc, je pense que les choses s’annonçaient un peu plus difficile pour nous. »

Contrairement à Monaco où les dépassements sont presque impossibles, le rythme époustouflant de Red Bull, qui leur a permis de remporter chacune des six premières courses de la saison, devrait permettre à Perez de se défendre dimanche.

« J’espère que nous pourrons récupérer et marquer des points et, espérons-le, revenir sur les places du podium », a déclaré Perez.

« Nous avons notre bon rythme de course, mais tout est assez serré au sommet, donc ça va être difficile de faire des progrès. »

Calendrier du GP d’Espagne en direct de Sky Sports F1

dimanche 4 juin

8h50 : F3 Feature Race

10h20 : course de fond F2

12h30 : préparation du GP d’Espagne du Grand Prix dimanche

14h : LE GRAND PRIX D’ESPAGNE

16h : Réaction du GP d’Espagne du drapeau à damier

17h45 : Indy NXT – GP de Détroit

20h : IndyCar – GP de Détroit

La série de victoires de Red Bull en F1 2023 se poursuivra-t-elle au GP d’Espagne ? Regardez toute l’action en direct sur Sky Sports F1 à partir de 12h30 le dimanche. Obtenez Sky Sports