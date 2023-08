GP des Pays-Bas: regardez la F1 en direct et en streaming avec Sky Sports pour les entraînements, les qualifications et la course de Zandvoort

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La saison de Formule 1 est de retour pour plus de drame lors du Grand Prix des Pays-Bas le dimanche 27 août.

La saison de Formule 1 est de retour pour plus de drame lors du Grand Prix des Pays-Bas le dimanche 27 août.

La pause estivale de la F1 est presque terminée : le rodage de 10 courses jusqu’à la fin de la saison commence aux Pays-Bas et dans l’historique Zandvoort du 25 au 27 août.

Après les fermetures d’usine et les vacances, la saison reprendra avec le peloton de chasse visant à changer un récit qui a vu Red Bull remporter toutes les courses jusqu’à présent – et le leader en titre Max Verstappen les huit derniers.

La chasse de Verstappen pour un record égalant neuf sur le spin le ramène à la maison et une course devant son ‘Orange Army’, qui a fait le lieu par le dunes de la côte de la mer du Nord, l’une des plus bruyantes et atmosphériques du sport depuis que Zandvoort est revenu en F1 pour la première fois en trois décennies en 2021.

L’avant-dernière manche européenne de la saison voit des heures de début familières pour le public britannique en direct Sky Sports F1:

Les qualifications du 26 août commencent à 14h, avec une montée en puissance à partir de 13h15

La course commence à 14h le 27 août, avec un montage à partir de 12h30

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Alors que Verstappen, qui vise également un triplé de victoires à domicile, commencera inévitablement en tant que favori, la bataille d’avant la pause estivale derrière le Néerlandais a continué d’être imprévisible.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action du Grand Prix des Pays-Bas 2022 où Max Verstappen a repoussé de justesse George Russell Le meilleur de l’action du Grand Prix des Pays-Bas 2022 où Max Verstappen a repoussé de justesse George Russell

Cinq pilotes différents de cinq équipes différentes ont terminé deuxième derrière Verstappen en l’espace de six courses, regroupant le classement dans la bataille pour les autres positions de tête des championnats pilotes et constructeurs.

Les anciens rivaux Fernando Alonso et Lewis Hamilton ne sont séparés que d’un point aux troisième et quatrième places respectivement, tandis qu’Aston Martin subit la pression de Ferrari pour sa position derrière Red Bull et Mercedes chez les constructeurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les moments les plus viraux jusqu’à présent de la saison 2023 de Formule 1. Regardez les moments les plus viraux jusqu’à présent de la saison 2023 de Formule 1.

Calendrier en direct du GP des Pays-Bas de Sky Sports F1

JEUDI 24 AOÛT

13h : Conférence de presse des pilotes

VENDREDI 25 AOÛT

9h : Entraînement F2

11h : Dutch GP Practice One (la session commence à 11h30)

12h55 : Qualifications F2

14h45 : deuxième entraînement du GP des Pays-Bas (la session commence à 15h)

16h15 : Le Salon de la F1

SAMEDI 26 AOÛT

10h15 : Troisième entraînement du GP des Pays-Bas (la session commence à 10h30)

12h10 : Course Sprint F2

13h15 : préparation des qualifications du GP des Pays-Bas

14h : Qualifications du GP des Pays-Bas

DIMANCHE 27 AOÛT

8h55 : course de fond F2

12h30 : Grand Prix dimanche : mise en place du GP des Pays-Bas

14h : LE GRAND PRIX DE NÉERLANDAIS

16h : Chequered Flag : réaction du GP des Pays-Bas

Diffusez F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annulez à tout moment