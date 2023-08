GP des Pays-Bas : Max Verstappen révèle le texte de Sebastian Vettel alors qu’il poursuit le record de victoires consécutives en F1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen dit que la météo a rendu les qualifications difficiles, mais il était très heureux de sa pole à domicile au GP des Pays-Bas

Max Verstappen a révélé que Sebastian Vettel lui avait envoyé un texto plus tôt cette saison pour lui dire que le pilote Red Bull battrait son record de victoires consécutives en Formule 1.

La victoire de Verstappen dimanche au Grand Prix des Pays-Bas lui permettra d’égaler le record de Vettel de neuf victoires consécutives de 2013.

Vettel a également réalisé l’exploit avec Red Bull mais son record serait battu si Verstappen triomphait à Zandvoort et la semaine prochaine à Monza.

« Je pense qu’après cinq victoires d’affilée ou quelque chose comme ça, Seb m’a envoyé un texto et m’a dit ‘bravo, continue comme ça’ et quelque chose comme ‘tu vas le faire’. Neuf d’affilée, c’est quelque chose de très impressionnant et je n’ai jamais pensé Je serais sur huit », a déclaré Verstappen.

« Ce n’est pas quelque chose que je dis constamment ‘Je dois faire ceci. J’ai besoin de faire ceci’. Je ne suis pas dans ce sport pour essayer de battre des records. Je suis juste là pour gagner sur le moment. »

Verstappen partira de la pole position aux côtés de Lando Norris pour la deuxième fois cette saison, après que les deux hommes aient été en première ligne à Silverstone.

À cette occasion, Norris a mené la première partie de la course, mais Verstappen est passé devant une fois qu’il avait le DRS et a pris le rythme.

Le pilote McLaren, qui n’a pas encore remporté sa première course de F1, affirme que Verstappen n’est pas imbattable mais qu’il sera très difficile de vaincre le Néerlandais.

« Il y a eu de nombreuses fois où cela a été très, très serré, que Max ait fait une erreur et donc c’est serré ou non », a déclaré Norris.

« Il y a deux différences entre les qualifications et la course. En course, je pense que nous n’avons aucune chance à moins qu’il ne soit malchanceux ou que quelque chose arrive.

« Il a juste un très bon pilote dans une bonne voiture et il fait le travail qu’il doit faire, donc je respecte pleinement cela. Mais il y a toujours une chance un jour comme aujourd’hui où vous pouvez faire une erreur et malheureusement, il le fait. » t.

« Cela peut arriver à tout le monde et cela peut encore lui arriver, donc il y a un moment et un lieu et nous attendons toujours. Tout le monde attend que cela arrive. »

Norris a ajouté : « Je peux probablement me battre pendant deux tours et ensuite il partira ! Il y a pas mal de dégradation des pneus ici et ce n’est pas notre fort, disons, quand cela entre en jeu. Nous avons du mal dans certains virages. »

« Mais nous avons pas mal amélioré la voiture depuis vendredi, donc je veux avoir un peu plus d’espoir. Je ne vais pas dire que je ne vais pas essayer, c’est juste que Max est à un autre niveau en matière de pneus. dégradation et rythme de course.

Russell s’attend à une bataille avec Norris

George Russell a réalisé sa meilleure qualification depuis le Grand Prix d’Australie début avril, avec une troisième place à Zandvoort.

Russell a été largement en retrait par rapport à son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, qui a été éliminé en Q2 et partira 13e, et admet également qu’il est peu probable qu’il se batte pour la victoire.

George Russell, qui partira troisième, a ajouté : « Max et Red Bull ont fait un travail incroyable en ce moment, mais je pense que nous devons juste augmenter un peu plus, appliquer un peu plus de pression.

« Je pense qu’ils ont un très bon tampon en ce moment et quand vous êtes dans ce rythme, dans ce groove, vous pouvez vous permettre de faire une petite erreur et toujours être dans une très bonne position.

« Il y a beaucoup moins de pression que lorsque vous savez que vous faites une petite erreur, cela va vous coûter quelques positions, donc nous allons continuer à travailler et, bien sûr, ce sont les gars à battre en ce moment.

« Mais nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes, continuer à nous regarder dans le miroir et voir où nous pouvons nous améliorer. Nous y arriverons.

Il a poursuivi : « Je pense que ça va être une bonne course. Il y a beaucoup de dégradation des pneus, donc cela vous donne quelques opportunités avec la stratégie. Je ne pense pas que nous aurons le rythme pour nous battre avec Max, il est un peu en retard. » une ligue à part en ce moment.

« Mais je suis confiant que Lando et moi pouvons avoir un bon combat. C’est génial de voir Alex [Albon] là-dedans en P4. Il sera probablement dans le mix du début de course et ensuite il faudra voir progresser la menace de Checo [Sergio Perez] ».

