GP des Pays-Bas : Max Verstappen en tête des essais finaux chaotiques et humides de George Russell après trois drapeaux rouges

Kevin Magnussen fait sortir le drapeau rouge après avoir fait un tête-à-queue dans les barrières lors de la P3 du GP des Pays-Bas – à la grande colère de Guenther Steiner

Max Verstappen a dominé les essais finaux chaotiques du Grand Prix des Pays-Bas alors que les conditions humides à Zandvoort ont entraîné trois interruptions sous drapeau rouge.

Le leader du championnat du monde, Verstappen, a souligné son statut de favori pour les qualifications plus tard samedi lors de son Grand Prix à domicile en devançant George Russell de Mercedes et son coéquipier de Red Bull Sergio Perez.

Verstappen, qui détient 125 points d’avance en tête du classement des pilotes et vise une neuvième victoire consécutive, un record, a une fois de plus démontré sa capacité et celle de la RB19 à mener le peloton de Formule 1 2023 dans toutes les conditions.

Cependant, la difficulté du défi auquel les pilotes étaient confrontés a été soulignée par le fait que le Néerlandais lui-même a failli heurter le mur en début de séance, puis a traversé les graviers.

D’autres ont eu moins de chance, avec Kevin Magnussen qui a écrasé sa Haas hors de la séance en moins de 10 minutes, laissant l’équipe à court de son aileron avant amélioré après la chute de son équipier Nico Hulkenberg vendredi.

Zhou Guanyu a déclenché un deuxième drapeau rouge de la séance lorsque le pilote chinois a échoué son Alfa Romeo dans les graviers, avant que Liam Lawson, remplaçant Daniel Ricciardo blessé suite à la chute de l’Australien vendredi, ne provoque un troisième et dernier arrêt alors qu’il partait en tête-à-queue et écrasé.

Fernando Alonso a terminé quatrième pour Aston Martin, devant Lewis Hamilton de Mercedes, tandis qu’Oscar PIastri et Lando Norris de McLaren ont terminé respectivement septième et 10e, après avoir montré un rythme impressionnant plus tôt dans la séance.

Après avoir connu des difficultés vendredi, Ferrari semblait une fois de plus en retard puisque Charles Leclerc prenait la neuvième place après avoir évité de justesse à deux reprises les collisions avec la barrière au premier virage. Son équipier Carlos Sainz ne s’en sort guère mieux, terminant 12ème.

D’autres pluies devraient tomber tout au long de l’après-midi sur la ville côtière néerlandaise, mais les prévisions suggèrent que la pluie s’atténuera au moment où les qualifications commenceront.

Il semblerait au moins probable que la séance débutera sur un circuit de séchage, ce qui pourrait laisser l’ensemble du peloton vulnérable à une sortie anticipée sur ce qui serait probablement une piste en amélioration rapide.

Compte tenu du mélange de conditions dans lesquelles les trois séances d’essais se sont déroulées et du mystère sur l’état de la piste plus tard samedi, on ne peut guère supposer que Verstappen soit le pilote à battre.

Russell, qui était en mauvaise forme avant les vacances d’été du sport, a soudainement repris vie sur la piste en amélioration à la fin de la séance pour rappeler son talent.

Son coéquipier Hamilton a été impressionnant tout au long du week-end, tandis que Norris doit être considéré comme l’autre menace évidente pour Verstappen après avoir dominé les deuxièmes essais sur sol sec vendredi.

Feuille de temps des trois entraînements du GP des Pays-Bas Conducteur Équipe Temps 1) Max Verstappen Taureau Rouge 1:21.631 2) Georges Russell Mercedes +0,379 3) Sergio Pérez Taureau Rouge +1.000 4) Fernando Alonso Aston Martin +1.003 5) Lewis Hamilton Mercedes +1.092 6) Alex Albon Williams +1.119 7) Oscar Piastri McLaren +1.261 8) Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.334 9) Charles Leclerc Ferrari +1.462 10) Lando Norris McLaren +1.527 11) Pierre Gasly Alpin +1.579 12) Carlos Sainz Ferrari +1.807 13) Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.913 14) Logan Sargent Williams +1.939 15) Nico Hülkenberg Haas +2.009 16) Esteban Ocon Alpin +2.175 17) Promenade en lance Aston Martin +2.427 18) Liam Lawson AlphaTauri +4.712 19) Zhou Guanyu Alfa Romeo +6.851 20) Kévin Magnussen Haas Pas le temps

Calendrier en direct du GP des Pays-Bas de Sky Sports F1

SAMEDI 26 AOÛT

13h15 : préparation des qualifications du GP des Pays-Bas

14h00 : Qualifications du GP des Pays-Bas

DIMANCHE 27 AOÛT

8h55 : Course vedette F2

12h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP des Pays-Bas

14h00 : LE GRAND PRIX DE PAYS-BAS

16h00 : Drapeau à damier : réaction du GP des Pays-Bas

17h30 : temps forts du GP des Pays-Bas

