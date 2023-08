GP des Pays-Bas : Lewis Hamilton pense que Mercedes avait le rythme pour défier Max Verstappen à Zandvoort

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton a estimé que la Mercedes aurait pu défier Max Verstappen si la course avait été sèche, mais « nous avons payé le prix » pour une décision précoce en matière de pneus.

Lewis Hamilton a estimé que la Mercedes aurait pu défier Max Verstappen si la course avait été sèche, mais « nous avons payé le prix » pour une décision précoce en matière de pneus.

Lewis Hamilton pense qu’il aurait eu le rythme pour défier Max Verstappen si Mercedes avait pris les bonnes décisions stratégiques lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Hamilton, parti 13e, a été l’un des derniers pilotes à passer aux intermédiaires au début de la course et a terminé 18e. Cependant, il a traversé le peloton, aux côtés de Lando Norris, et a finalement terminé sixième au milieu du chaos de la pluie.

Hamilton était proche d’un top cinq alors qu’il poussait fort Carlos Sainz à la fin mais ne parvenait pas à trouver le moyen de le dépasser.

« Aujourd’hui, j’avais le rythme, dans ces conditions, si nous avions fait les bons choix, j’aurais pu défier les deux premiers. Nous aurions défié Max, surtout lorsque nous sommes arrivés au rythme sur le sec, car nous n’étions pas très loin. » a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

« Je ne dis pas que nous les aurions battus, mais je pense que nous aurions été heureux. C’est quand même bien de penser de cette façon. »

La stratégie de Mercedes a mis Hamilton en retrait, mais le septuple champion du monde a réalisé l’un de ses meilleurs entraînements cette année pour riposter.

Il admet que l’équipe a fait une mauvaise décision mais qu’il est satisfait de la récupération.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen remporte le GP des Pays-Bas, égalant les neuf victoires consécutives de Sebastian Vettel. Max Verstappen remporte le GP des Pays-Bas, égalant les neuf victoires consécutives de Sebastian Vettel.

« Je me sens vraiment bien. Je ne savais pas comment ça allait se passer aujourd’hui. Je me suis assis ici hier soir en me creusant la tête : « Où avons-nous fait des erreurs ? Comment en sommes-nous arrivés à cette position ? » Ensuite, j’ai réfléchi à la façon dont je pourrais progresser dans le classement », a expliqué Hamilton.

« Ensuite, j’étais le seul à utiliser les pneus médium et je voulais être compensé par rapport aux gens autour de moi, pas à tout le monde sur la grille. Cette pluie est arrivée et en tant qu’équipe, nous avons pris la mauvaise décision. En fin de compte, c’était la décision de l’équipe. » Nous en avons payé le prix.

« Nous sommes sortis derniers et après cela, nous avons continué à courir tête baissée. C’était un très bon exemple de chute ou de trébuchement, de se relever et de continuer à essayer. Chaque fois que je devais m’arrêter aux stands, je sortais derrière et je continuais à courir après. .

« J’étais vraiment content quand j’ai dépassé la McLaren par exemple, ce qui n’est pas facile à faire sur cette piste. J’étais plus rapide que Sainz à la fin. J’avais juste besoin du DRS. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell réalise un « arrêt digne d’une séance de tirs au but en Coupe du monde » après avoir touché l’herbe dans sa Mercedes lors du GP des Pays-Bas. George Russell réalise un « arrêt digne d’une séance de tirs au but en Coupe du monde » après avoir touché l’herbe dans sa Mercedes lors du GP des Pays-Bas.

Wolff : Nous sommes restés dehors « de manière catastrophique » trop longtemps

George Russell a également perdu en raison de la décision de Mercedes de rester sur les intermédiaires pendant les 10 premiers tours et a été contraint de riposter après être parti de la troisième place.

Le directeur de l’équipe, Toto Wolff, était d’accord avec les commentaires de Hamilton, déclarant : « Je pense que nous sommes restés trop longtemps à l’écart. Nous nous sommes complètement trompés et c’est ennuyeux parce que la voiture avait un vrai rythme. À partir de là, elle a juste récupéré du mieux que nous pouvions. » .

« Je préférerais avoir une voiture de course rapide et un résultat médiocre même si ça fait mal. On a vu à la fin sur les intermédiaires, George avait le rythme de Max et Lewis était très fort derrière Sainz, il aurait pu être bien plus loin. C’est doux-amer parce que le résultat est vraiment mauvais. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Toto Wolff affirme que Mercedes s’est trompée lors des premiers appels concernant les pneus et que le résultat aurait pu être bien meilleur au GP des Pays-Bas. Toto Wolff affirme que Mercedes s’est trompée lors des premiers appels concernant les pneus et que le résultat aurait pu être bien meilleur au GP des Pays-Bas.

Russell, qui a 57 points de retard sur Hamilton au classement, a terminé 17e en raison d’une collision avec Lando Norris à la chicane du virage 11/12 avec cinq tours à faire alors que les deux hommes ont établi un contact mineur.

« C’est un peu dommage un après-midi. Nous avions une voiture si rapide aujourd’hui mais les décisions, les décisions et la météo ont joué contre nous donc nous devons examiner ce que nous aurions pu faire mieux car nous avons clairement raté une grande opportunité aujourd’hui. « , a déclaré Russell.

« Nous nous attendions à ce que la pluie dure une ou deux minutes et elle est restée 10 minutes. Elle était prête pour les pneus intermédiaires mais je pensais que je pourrais la braver pendant un tour ou deux de plus, si ce n’était qu’une ou deux minutes de plus. mais ce n’était pas le cas.

« Nous préférerions avoir une voiture rapide dans une mauvaise journée plutôt que le contraire, mais c’est une grosse opportunité manquée aujourd’hui. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible George Russell estime que Mercedes « a raté une grande opportunité aujourd’hui », après avoir dû abandonner le GP des Pays-Bas. George Russell estime que Mercedes « a raté une grande opportunité aujourd’hui », après avoir dû abandonner le GP des Pays-Bas.

La prochaine étape du cirque F1 est Monza, le Temple de la Vitesse, qui est la dernière course européenne de la saison. Toutes les séances du GP d’Italie seront en direct sur Sky Sports F1 à partir de ce vendredi. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT pour seulement 26 £ par mois pendant 12 mois. Annuler à tout moment