GP des États-Unis: Max Verstappen refuse à Lewis Hamilton sa première victoire en 2022 avec un dépassement tardif alors que Red Bull décroche le titre des constructeurs

Max Verstappen a remporté un Grand Prix des États-Unis palpitant

Max Verstappen a refusé à Lewis Hamilton sa première victoire en Formule 1 2022 avec un dépassement décisif en fin de course dans un Grand Prix des États-Unis passionnant, alors que le champion du monde des pilotes a aidé à décrocher le titre des constructeurs pour Red Bull.

Une course qui comprenait deux voitures de sécurité a été bouleversée lorsqu’un épouvantable arrêt au stand Red Bull a cédé la grande avance de Verstappen au tour 35, ce qui a propulsé Hamilton dans l’ascendant sur le circuit des Amériques d’Austin.

Verstappen, cependant – plus déterminé que jamais malgré son récent championnat – a comblé l’écart de quatre secondes sur les pneus moyens pour traquer Hamilton, sur les durs, puis l’a dépassé de manière cruciale au tour 50 avec une fente dans le virage 12.

Verstappen et son coéquipier Sergio Perez, qui a terminé quatrième derrière Charles Leclerc de Ferrari, ont scellé la couronne des constructeurs pour Red Bull grâce à leurs efforts, la première saison de double championnat de l’équipe depuis 2013.

La victoire était également la 13e de Verstappen en 2022, ce qui équivaut à un record de F1 pour le plus de victoires en une saison, alors que cela signifie également que Hamilton doit attendre pour prolonger son record de victoires dans une course dans l’ensemble de ses 16 campagnes. Le pilote Mercedes, cependant, n’aurait pas pu faire beaucoup plus dimanche.

Plus à venir.

