Max Verstappen a donné le ton à Charles Leclerc de Ferrari lors de la seule séance d’essais avant les qualifications de vendredi soir au GP des États-Unis, mais Lewis Hamilton a également encouragé Mercedes très tôt pour le week-end dans sa voiture améliorée.

Au début du cinquième week-end de sprint sur six de la saison 2023, Verstappen a donné le ton des essais autour du balayage – et grâce à des températures de plus de 30 degrés, étouffantes – du Circuit des Amériques avec un tour le plus rapide de 1:35.912.

Leclerc était à 0,156 seconde de Ferrari et Hamilton à un dixième de seconde de plus en troisième position, mais il aurait été préférable pour ce dernier que le septuple champion n’ait pas perdu du temps dans le dernier secteur du tour en sortant large au virage 12, puis perdre du temps derrière une McLaren.

Mercedes a installé un nouveau plancher sur sa voiture pour la première fois au cours de la séance, dans le cadre de ce qu’ils ont confirmé être leur dernière amélioration « significative » cette saison.

Ted Kravitz examine de plus près les nouvelles améliorations de Mercedes et examine si elles pourraient améliorer leurs performances au cours du week-end du Grand Prix des États-Unis.



Sergio Perez, qui a de plus en plus besoin d’un week-end solide au milieu des spéculations sur son avenir, a terminé quatrième dans la deuxième Red Bull et a terminé à 0,3 seconde raisonnablement respectable de son équipier Verstappen.

Le cinquième temps a été Kevin Magnussen dans une voiture Haas qui a roulé sous une forme fortement révisée grâce à une série importante d’améliorations de fin de saison. Le Danois s’est retrouvé à un peu plus d’une demi-seconde du rythme ultime de Verstappen, tandis que son équipier Nico Hulkenberg a également bien couru en neuvième position.

L’ancien pilote de course Michael Andretti estime que son équipe, Andretti Autosport, peut apporter davantage à la Formule 1 alors qu’il vise à entrer dans le sport en 2025.



Daniel Ricciardo, quant à lui, était de retour sur la bonne voie pour AlphaTauri pour la première fois en deux mois après s’être remis d’une fracture à la main gauche.

L’Australien a réalisé un solide retour et a bouclé 23 tours au cours de la séance d’une heure sans aucun problème apparent. Il a terminé 14e, à un demi-dixième de son équipier Yuki Tsunoda.

Qui a bien commencé – et qui ne l’a pas fait – lors du dernier week-end Sprint de F1 ?

Alors que la F1 organise pour la première fois des épreuves Sprint consécutives, les pilotes et les équipes sont dans le rythme de la nature frénétique du format et du fait que la seule séance d’essais libres de vendredi est la seule où ils peuvent verrouiller leurs réglages pour le reste de la week-end de course.

Un départ rapide et sans problème était donc impératif et Red Bull, Ferrari et Mercedes semblaient certainement tous profiter de ce luxe ici pendant l’heure des essais libres.

Martin Brundle était au bord de la piste pour jeter un œil sur les voitures alors qu’elles franchissaient le virage 1 lors des premiers essais du Grand Prix des États-Unis.



Il en va de même pour McLaren en forme, même si Lando Norris et Oscar Piastri ont finalement terminé dans le classement à la fin de la séance.

Contrairement à leurs principaux rivaux, McLaren a choisi de ne pas utiliser de pneus tendres et a ainsi perdu du terrain sur la feuille de temps lorsque la majorité du peloton a utilisé le composé le plus rapide dans les dernières minutes. Norris était cependant auparavant en tête du classement des pneus moyens.

Piastri, qui a remporté le Sprint il y a deux semaines au Qatar, a cependant failli être rattrapé lorsqu’il a franchi le trottoir au virage neuf. Entrant sur l’herbe alors que sa voiture commençait à perdre du groupe, il a superbement réussi à la reprendre sous contrôle et à éviter un tête-à-queue ou un accident coûteux.

Mais Lance Stroll d’Aston Martin a connu une autre séance difficile, cette fois en raison d’un problème de freins qui a mis fin à son roulage après seulement cinq tours. La voiture de son équipier Fernando Alonso a également été vérifiée avant de reprendre la piste, même si lui aussi n’a pas chaussé de pneus tendres.

Feuille de temps pour la pratique des médecins généralistes des États-Unis One Conducteur Équipe Temps 1. Max Verstappen Taureau Rouge 1:35.912 2. Charles Leclerc Ferrari +0,156 3. Lewis Hamilton Mercedes +0,281 4. Sergio Pérez Taureau Rouge +0,300 5. Kévin Magnussen Haas +0,560 6. Georges Russell Mercedes +0,562 7. Alex Albon Williams +0,580 8. Carlos Sainz Ferrari +0,621 9. Nico Hülkenberg Haas +0,790 10. Pierre Gasly Alpin +0,793 11. Logan Sargent Williams +1.075 12. Esteban Ocon Alpin +1.154 13. Yuki Tsunoda AlphaTauri +1.192 14. Daniel Ricciardo AlphaTauri +1.240 15. Lando Norris McLaren +1.344 16. Zhou Guanyu Alfa Romeo +1.506 17. Valtteri Bottas Alfa Romeo +1.605 18. Fernando Alonso Aston Martin +1.928 19. Oscar Piastri McLaren +2.508 20. Promenade de Lance Aston Martin +4.028

