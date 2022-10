GP des États-Unis: Max Verstappen en tête des derniers essais pour Red Bull, Charles Leclerc a confirmé la pénalité sur la grille

Max Verstappen a produit un dernier tour d’entraînement pour le Grand Prix des États-Unis pour prendre d’assaut Charles Leclerc, dont la pénalité confirmée pour le moteur et la grille le met en retrait avant les qualifications plus tard ce soir.

Après un début dramatique samedi avec une conférence de presse animée entre Christian Horner de Red Bull et Zak Brown de McLaren sur la saga du plafonnement des coûts de la Formule 1, l’action sur la piste était étonnamment proche – jusqu’à ce que Verstappen mette de la distance entre lui et ses rivaux Ferrari et Mercedes tard.

Verstappen, le double champion du monde nouvellement couronné, a réalisé un temps de 1:35.825 avec son dernier tour lancé, trois et quatre dixièmes devant Leclerc et son coéquipier Ferrari Carlos Sainz.

Sergio Perez était à une demi-seconde et quatrième dans l’autre Red Bull, juste devant Lewis Hamilton – qui plus tôt dans la séance semblait être en plein dans le mélange avec Verstappen et Ferrari.

Les qualifications sont en direct sur Sky Sports F1 à 23h, avec une montée en puissance à partir de 22h.

George Russell n’était que septième, bien que les espoirs de Mercedes pour le week-end soient renforcés par diverses pénalités sur la grille à Austin, au Texas.

La pénalité de cinq places sur la grille de Perez pour la course de dimanche a été confirmée vendredi – avec Zhou Guanyu d’Alfa Romeo – tandis que lors de la troisième séance d’essais, il a été révélé que Leclerc et Fernando Alonso, qui était sixième, avaient des baisses encore plus importantes.

Leclerc a un nouveau moteur à combustion interne et un turbocompresseur, tandis qu’Alonso vient d’avoir un nouvel ICE.

Tous deux devront prendre le départ de la course de dimanche en fond de grille.

Ailleurs dans les essais finaux, les Aston Martins – Sebastian Vettel et Lance Stroll – ont étonnamment terminé dans le top 10, tandis que Mick Schumacher avait le seul problème de fiabilité de la séance avec des problèmes de boîte de vitesses.

Le pilote Haas a terminé 19e, seulement devant l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu.