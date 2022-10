GP des États-Unis: Lewis Hamilton pessimiste après que la mise à niveau de Mercedes n’ait pas répondu à ses attentes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lewis Hamilton de Mercedes a admis que la séance de qualification de samedi n’était pas ce qu’il espérait.

Lewis Hamilton de Mercedes a admis que la séance de qualification de samedi n’était pas ce qu’il espérait.

Lewis Hamilton a admis qu’il “attendait beaucoup plus” des améliorations apportées par Mercedes au Grand Prix des États-Unis, après avoir terminé cinquième des qualifications derrière les Ferrari et les Red Bull.

Mercedes a enduré une campagne décevante dans le cadre de la nouvelle réglementation radicale de conception de la F1 pour 2022, avec une séquence de huit ans de championnats des constructeurs qui devrait se terminer car ils restent sans victoire avec seulement quatre courses à disputer cette saison.

Hamilton semblait tirer le meilleur parti des améliorations importantes – qui se concentrent sur le sol et l’aileron arrière – que son équipe a apportées au Texas alors qu’il devançait les Red Bulls lors des premières manches de la dernière partie des qualifications, tout en restant derrière les deux Ferrari.

Cependant, il n’a pas été en mesure de maintenir ce rythme lors de la dernière manche cruciale alors qu’il a chuté sous le champion du monde Max Verstappen et son coéquipier Sergio Perez, terminant près de sixième dixième derrière le poleman Carlos Sainz.

“Ce n’était pas le premier secteur pour moi, c’était le dernier secteur mais c’était une séance de qualification vraiment, vraiment difficile”, a déclaré Hamilton.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le pilote Ferrari Carlos Sainz partira en pole position au Grand Prix des États-Unis. Le pilote Ferrari Carlos Sainz partira en pole position au Grand Prix des États-Unis.

“Je me suis senti si optimiste tout le week-end, la configuration de la voiture était bonne, tout le monde à l’usine a travaillé si dur pour apporter une mise à niveau et j’avais tellement espoir que nous serions beaucoup plus proches que nous ne l’étions.

“Une fois que nous sommes arrivés aux qualifications, je ne sais pas si c’est à cause de la chute des températures ou du vent ou quoi, mais la voiture était si difficile tout d’un coup et comme toutes les autres fois où nous l’avons conduite, mais je m’attendais à beaucoup plus.”

Malgré sa déception, les pénalités de grille pour Perez et Charles Leclerc, qui se sont qualifiés deuxième derrière son coéquipier Ferrari Sainz, signifient que Hamilton partira de la troisième place, avec l’autre Mercedes de George Russell à ses côtés sur la deuxième ligne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Anthony Davidson analyse les performances au tour de Sainz et Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis. Anthony Davidson analyse les performances au tour de Sainz et Max Verstappen lors des qualifications du Grand Prix des États-Unis.

Mercedes a généralement été plus forte en course qu’en qualification cette saison, mais Hamilton n’était pas convaincu de pouvoir défier Sainz et Verstappen pour la victoire dimanche.

“Ces gars-là sont beaucoup plus rapides, en particulier Red Bull dans la ligne droite”, a ajouté le septuple champion du monde.

“Je pense que nous pourrons peut-être les suivre dans les virages, mais à un rythme pur, quelle que soit la mise à niveau que nous apportons, l’écart reste le même.

“C’est vraiment difficile pour tous les membres de l’équipe qui poussent si fort, mais nous allons tout donner demain.”

Russell & Wolff prédisent une course “excitante”

Malgré la frustration de Hamilton, il y a eu des réponses plus positives à la mise à niveau de la part du directeur de l’équipe Russell et Mercedes, Toto Wolff.

Russell a déclaré que le niveau élevé de dégradation des pneus auquel il s’attend lors de la course de dimanche lui donne confiance que l’opportunité d’exécuter des stratégies variées rendra la compétition intéressante.

George Russell débutera aux côtés de Hamilton au deuxième rang

“Il est rare qu’un pilote entre dans un week-end plus excité par la course que par les qualifications, mais je me suis endormi la nuit dernière après les essais du vendredi, pensant que dimanche serait une journée passionnante”, a déclaré Russell.

“Beaucoup de dégradation des pneus et de multiples options de stratégie, et je pense que c’est ce qui rend ces courses de F1 passionnantes. S’il s’agit d’un arrêt facile, c’est la même chose pour tout le monde et ce n’est pas si mouvementé.”

Wolff était satisfait de la mise à jour, suggérant qu’elle avait amené Mercedes à distance de frappe de ses rivaux sur une piste qu’ils ne considèrent pas comme l’une de leurs plus fortes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, rend hommage au propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, décédé à l’âge de 78 ans. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, rend hommage au propriétaire de Red Bull, Dietrich Mateschitz, décédé à l’âge de 78 ans.

“Je pense que la mise à jour fonctionne”, a déclaré Wolff.

“Nous avions un tour en nous qui était trois dixièmes plus rapide, mais la voiture était si difficile à piloter.

“Je pense que demain nous pourrions participer à des matchs passionnants.

“Je pense qu’Austin n’a jamais été génial pour nous dans le passé, et ici ça a bien fonctionné. Nous sommes à six dixièmes, ça aurait pu être trois, alors oui (ça a marché).”