Après s’être qualifié troisième pour le Grand Prix des États-Unis dimanche, Lewis Hamilton espère pouvoir être compétitif avec Ferrari.

Lewis Hamilton pense que la mise à niveau de Mercedes au GP des États-Unis a aidé l’équipe à « passer au niveau un peu partout » après s’être battu pour la pole position et s’être qualifié troisième à Austin vendredi soir.

Mercedes a apporté un nouveau plancher à la course d’Austin de ce week-end et, bien que l’équipe ait minimisé son importance absolue, Hamilton était néanmoins en pleine forme dès le début de la course pleine d’action de vendredi sur un circuit où il a remporté un record à cinq reprises.

Cette forme de pointe est également de bon augure pour les épreuves de sprint autonomes de samedi, lorsque Hamilton tentera de faire mieux que troisième lors du Sprint Shootout à 18h30, puis de la course de sprint de 19 tours elle-même à 23 heures.

« Une bonne séance », a déclaré Hamilton, qui a terminé à 0,139 seconde de Charles Leclerc de Ferrari en pole.

« Je suis vraiment reconnaissant pour les améliorations que l’équipe a apportées à la voiture. Tout le monde a travaillé si dur pour apporter ces améliorations.

« Pour nous, être aussi proches de McLaren et Ferrari et même des Red Bulls, cela montre à quel point tout le monde a travaillé dur.

« La voiture a presque la même sensation. Elle est juste améliorée un peu partout. »

S’adressant à la F1, Hamilton a ajouté : « Nous sommes généralement un peu plus rapides qu’avant, mais malheureusement pas assez rapides pour obtenir la Ferrari ou la McLaren. Mais nous devons continuer à attaquer et je sais que c’est ce que tout le monde fait. »

Mercedes a décrit la mise à jour du plancher comme le « dernier développement important » qu’elle apporterait à la W14 au cours des six dernières semaines de cette saison, James Allison affirmant que cela aiderait à comprendre

« Je ne sais pas vraiment si cela signifie quelque chose pour l’année prochaine. À mesure que nous continuons à expérimenter, nous obtenons de plus en plus de connaissances sur où nous allons et où nous acheminons le flux de la voiture. »

« Le sol n’est pas très différent. Il y a toujours du battage médiatique autour des améliorations proposées par quelqu’un, mais le reste de la voiture est exactement le même et il y a de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer, mais celui-ci est une amélioration. »

« C’est l’une des premières améliorations que j’ai réellement « ressenties » au cours des deux dernières années, c’est donc positif. Nous avons juste besoin de deux ou trois fois cette étape pour nous mettre dans un mode super-compétitif, dont je crois que c’est le meilleur. les gars peuvent le faire. »

