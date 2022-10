GP des États-Unis: Carlos Sainz prend la pole alors que Ferrari devance Red Bull à Austin

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le pilote Ferrari Carlos Sainz partira en pole position au Grand Prix des États-Unis.

Le pilote Ferrari Carlos Sainz partira en pole position au Grand Prix des États-Unis.

Carlos Sainz a réalisé un tour brillant pour prendre la pole position au Grand Prix des États-Unis alors que Ferrari devançait Red Bull lors des qualifications sur le circuit des Amériques d’Austin.

Sainz a mené un doublé de son coéquipier Charles Leclerc, mais sera rejoint au premier rang par le champion du monde Max Verstappen, qui a terminé troisième pour Red Bull, en raison d’une pénalité de grille de 10 places appliquée à la deuxième Ferrari pour avoir pris de nouvelles pièces de moteur.

Sergio Perez a terminé quatrième, mais avec le deuxième Red Bull faisant face à une pénalité de grille de cinq places, Lewis Hamilton et son coéquipier de Mercedes George Russell sont promus à la deuxième ligne après avoir terminé respectivement cinquième et sixième.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.