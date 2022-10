GP des États-Unis : Carlos Sainz devance Max Verstappen lors des essais

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Montez à bord avec Carlos Sainz alors qu’il est le plus rapide lors des premiers essais du Grand Prix des États-Unis.

Montez à bord avec Carlos Sainz alors qu’il est le plus rapide lors des premiers essais du Grand Prix des États-Unis.

Carlos Sainz de Ferrari a devancé le nouveau champion du monde Max Verstappen pour prendre la tête de la feuille de temps lors des premiers essais du Grand Prix des États-Unis.

Le temps de 1:36.857 de Sainz le place à plus de 0,2 secondes d’avance sur Verstappen de Red Bull, avec Lewis Hamilton à quelques dixièmes de plus en troisième position alors que Mercedes a montré son potentiel après avoir apporté de nouvelles améliorations au Texas.

La session sur le circuit des Amériques d’Austin a eu une nouvelle sensation avec cinq changements dans la composition alors que les équipes remplissaient leurs obligations de session de jeunes pilotes, avec Charles Leclerc de Ferrari l’absence la plus notable alors que Robert Schwartzman le remplaçait.

Alors que plusieurs nouveaux visages ont profité de leur première expérience en F1, Antonio Giovinazzi a repoussé l’opportunité de se mettre en lice pour conduire pour Haas la saison prochaine alors qu’il a écrasé la voiture de Kevin Magnussen dans les premières étapes, déclenchant un drapeau rouge et causant des dommages qui l’ont exclu de la course. reste de la séance.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Antonio Giovinazzi a provoqué un drapeau rouge à seulement 7 minutes du premier essai après avoir heurté la barrière et endommagé la voiture. Antonio Giovinazzi a provoqué un drapeau rouge à seulement 7 minutes du premier essai après avoir heurté la barrière et endommagé la voiture.

Lance Stroll a terminé quatrième dans une autre démonstration encourageante d’Aston Martin, battant le deuxième Red Bull de Sergio Perez à la cinquième place.

La première séance d’entraînement a pris une importance supplémentaire, la deuxième séance de vendredi étant un test de pneus pour Pirelli, ce qui signifie qu’elle fournira peu de données qui aideront l’équipe pour le reste du week-end.

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.