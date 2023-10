GP des États-Unis 2023 : quand regarder le week-end de sprint de Formule 1 sur le Circuit des Amériques et la finale de la F1 Academy

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Calum Nicholas, technicien principal d’assemblage des unités de puissance de Red Bull, explique ce qui place Max Verstappen à un autre niveau par rapport aux anciens pilotes de l’équipe.

Il n’y a peut-être plus de titres à remporter en Formule 1 2023, mais il reste encore cinq victoires en course à gagner, à commencer par le Grand Prix des États-Unis ce week-end.

Max Verstappen a scellé le titre la dernière fois au Qatar, l’attention se tourne donc vers la question de savoir si son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez, peut battre Lewis Hamilton à la deuxième place.

La pression augmente sur Perez, qui a un contrat pour rester chez Red Bull pour 2024, après un autre week-end décevant qui l’a vu se retirer du Sprint et terminer seulement 10e au Grand Prix du Qatar.

Il détient 30 points d’avance sur Hamilton, qui cherchera à rebondir après sa collision avec son coéquipier chez Mercedes, George Russell.

Mercedes apportera un nouveau plancher à la voiture à Austin mais ne s’attend pas à faire de grands progrès dans sa tentative de se rapprocher de Red Bull avant 2024.

Calum Nicholas, technicien principal d'assemblage des groupes motopropulseurs de Red Bull, a déclaré que lui et son équipe allaient baisser la tête afin de battre l'arrêt au stand le plus rapide jamais réalisé par McLaren en F1.

Ferrari n’a que 28 points de retard sur Mercedes dans la bataille pour la deuxième place du championnat des constructeurs et McLaren s’est retrouvé à 11 points d’Aston Martin dans la lutte pour la quatrième place, grâce à un nouveau double podium pour Oscar Piastri et Lando Norris au Qatar.

Pour la première fois en F1, le calendrier comporte des week-ends de sprint consécutifs. Il y aura donc des séances de compétition pendant les trois jours, vendredi, samedi et dimanche.

Les qualifications débutent vendredi à 22h, avec une préparation à partir de 21h30.

La course Sprint commence à 23h00 samedi, avec une préparation à partir de 22h00

Le Grand Prix des États-Unis débutera dimanche à 20 heures, avec une préparation à partir de 18h30.

Top 10 du championnat des pilotes avant le GP des États-Unis Conducteur Équipe Points 1) Max Verstappen Taureau Rouge 433 2) Sergio Pérez Taureau Rouge 224 3) Lewis Hamilton Mercedes 194 4) Fernando Alonso Aston Martin 183 5) Carlos Sainz Ferrari 153 6) Charles Leclerc Ferrari 145 7) Lando Norris McLaren 136 8) Georges Russell Mercedes 132 9) Oscar Piastri McLaren 83 10) Promenade en lance Aston Martin 47

Top 5 du championnat des constructeurs avant le GP des États-Unis Équipe Points 1) Taureau Rouge 657 2) Mercedes 326 3) Ferrari 298 4) Aston Martin 230 5) McLaren 219

Regardez la finale de la F1 Academy en direct sur Sky

Sky Sports F1 aura également une couverture en direct de la finale de la F1 Academy depuis le Circuit des Amériques, où trois courses décideront du titre.

Marta Garcia est la grande favorite puisqu’elle mène le championnat avec 48 points d’avance sur Lena Buhler, avec Hamda Al Qubaisi 56 points derrière.

Marta Garcia, leader du championnat de la F1 Academy, estime que la F1 Academy aide les femmes pilotes à se lancer dans le sport automobile et à être vues.

Il reste 67 points à gagner et vous pourrez vous entraîner, vous qualifier et chaque course parallèlement à l’action de F1 ce week-end.

Début des qualifications vendredi à 23h30

La course 1 aura lieu samedi à 15h30 et la course 2 à 21h15.

La course 3 aura lieu dimanche à partir de 15h30

Les courses laissées en direct sur Sky Sports F1 en 2023 Date grand Prix Heure de départ de la course au Royaume-Uni 20-22 octobre Médecin généraliste des États-Unis* 20h 27-29 octobre GP de Mexico 20h 3-5 novembre GP de São Paulo* 17h 17-19 novembre GP de Las Vegas 6h du matin 24-26 novembre GP d’Abou Dhabi 13h *Week-end sprint

Quand regarder la finale du GP des États-Unis et de la F1 Academy en direct uniquement sur Sky Sports F1

jeudi 19 octobre

20h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 20 octobre

14h15 : Premier entraînement de la F1 Academy

18h00 : US GP Practice One (début de la séance à 18h30)

19h55 : Deuxième entraînement de la F1 Academy

21h00 : préparation des qualifications du GP des États-Unis

22h : qualifications du GP des États-Unis (également sur le Main Event de Sky Sports)

23h30 : Qualifications F1 Academy

(Samedi) 00h30 : Carnet de qualification de Ted

samedi 21 octobre

15h30 : Première course de la F1 Academy

18h00 : préparation du GP Sprint Shootout des États-Unis

18h30 : Shootout sprint du GP des États-Unis

21h15 : Deuxième course de la F1 Academy

22h00 : préparation du GP Sprint des États-Unis

23h00 : GP SPRINT DES ÉTATS-UNIS (également sur le Main Event de Sky Sports)

(dimanche) 00h30 : le carnet de sprint de Ted

dimanche 22 octobre

15h30 : Troisième course de la F1 Academy

18h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP des États-Unis

20h : LE GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS (également sur le Main Event de Sky Sports)

22h : Drapeau à damier : réaction du GP américain

23h : Le carnet de Ted

