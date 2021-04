Alpine présentera un nouveau paquet d’améliorations sur sa voiture 2021 pour la deuxième manche de la nouvelle saison de Formule 1 de ce week-end lors du GP d’Émilie-Romagne.

Dans la première course de l’ancienne équipe Renault sous leur nouveau nom, l’équipe d’Enstone n’a pas réussi à marquer un point lors de l’ouverture de la saison de Bahreïn, l’A521 ne semblant pas être meilleure que la sixième voiture la plus rapide sur une piste de Sakhir qui a également -sais de saison.

Fernando Alonso s’est qualifié dans le top 10 lors de la première course de son retour mais a abandonné avec des problèmes de freins après qu’un emballage de sandwich égaré ait fait des ravages avec les températures, tandis qu’Esteban Ocon était également en dehors des points en 13e après avoir abandonné en Q1 en qualifications en raison de drapeaux jaunes. puis a été frappé par l’Aston Martin de Sebastian Vettel.

L’équipe, podium avec Daniel Ricciardo lors de la dernière visite de F1 à Imola en novembre, présentera des mises à jour de la voiture pour ce week-end.

« Nous avons un package de mise à niveau aérodynamique à venir sur la voiture pour ce Grand Prix », a déclaré le directeur exécutif Marcin Budkowski.

« De plus, nous avons quelques éléments de test à évaluer lors des essais du vendredi, ce qui aidera à définir d’autres améliorations prévues au cours des prochaines courses. »

Budkowski a admis que l’épreuve d’ouverture de la saison avait « confirmé certaines des faiblesses de notre package » et qu’ils travaillaient dur pour « gagner les quelques dixièmes de seconde qui nous manquent actuellement pour combattre devant le milieu de terrain ».

Avec McLaren, Ferrari et AlphaTauri apparaissant comme les équipes de milieu de terrain les plus rapides en 2021 jusqu’à présent, Alpine a déjà du terrain à rattraper après le premier départ sans but de l’équipe en quatre saisons.

Alonso a admis: « Je pense que nous devons nous battre pour marquer nos premiers points de la saison dimanche.

«Espérons que toute notre malchance de la saison a été épuisée à Bahreïn!

« Nous en apprenons encore beaucoup sur la voiture et je m’attends à ce que la configuration ici et, bien sûr, la météo soient très différentes de ce que nous avons connu à Bahreïn. Cela devrait être assez proche et quelques dixièmes de seconde pourraient composent un certain nombre de postes. «

Bien qu’il soit sorti de la grille lorsque la F1 a fait son retour sur le circuit historique italien il y a cinq mois, Alonso a couru régulièrement à Imola au cours des premières années de sa carrière. En 2005 et 2006, il a été impliqué dans des batailles captivantes pour la victoire contre Michael Schumacher, dont il a remporté la première sur le chemin de son premier titre de champion du monde.