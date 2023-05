GP d’Émilie-Romagne: Lewis Hamilton parmi les pilotes de F1 pour soutenir l’annulation de la course d’Imola au milieu de fortes inondations

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les pilotes et les équipes de Formule 1 ont soutenu la décision d’annuler le Grand Prix d’Émilie-Romagne de ce week-end au milieu de fortes inondations dans le nord de l’Italie.

Une décision a été prise mercredi par les autorités locales et les organisateurs de ne pas poursuivre l’événement avec les avertissements météorologiques rouges les plus sévères d’Italie en place pour les inondations et les glissements de terrain, d’autres parties de la région ayant déjà été dévastées.

Une déclaration de la Formule 1 a cité le désir d’éviter d’exercer une pression supplémentaire sur les autorités locales et les services d’urgence, des efforts de sauvetage étant menés dans toute la région.

Le personnel et les équipes de F1 avaient commencé à arriver sur la piste, mais le paddock a été évacué mardi et est resté interdit mercredi avant l’annonce.

De graves inondations sont généralisées dans la région italienne d'Émilie-Romagne après que de fortes pluies ont fait gonfler la rivière Savio et inondé la ville de Cesena, où cette vidéo a été filmée.

Les responsables italiens ont confirmé mercredi matin que les inondations avaient tué au moins cinq personnes dans la région élargie d’Émilie-Romagne, tandis qu’environ 5 000 avaient été évacuées de leurs maisons.

La décision a été accueillie avec le soutien total des pilotes et des équipes, qui ont offert leur soutien et leurs meilleurs vœux à la communauté locale sur les réseaux sociaux.

Hamilton : Nous comprenons tous que la sécurité passe avant tout

Le pilote Mercedes Lewis Hamilton a posté un message via son compte Instagram insistant sur le fait que « la sécurité passe avant tout ».

« En espérant que tout le monde en Émilie-Romagne puisse rester en sécurité et se protéger les uns les autres en ce moment », a écrit le septuple champion du monde.

Lewis Hamilton a envoyé un message de soutien aux habitants de la région d’Émilie-Romagne

« Les pensées vont aux personnes touchées par cette tragédie et aux incroyables services d’urgence qui travaillent sur le terrain.

« Je sais que nous comprenons tous que la sécurité passe avant tout. J’ai hâte de vous voir à la prochaine course. »

Son compatriote britannique Lando Norris a fait écho au sentiment de Hamilton.

« J’adore la course, mais la sécurité de tous les autres est plus importante », a déclaré le pilote McLaren sur Twitter. « Désolé pour tous les fans, nous serons de retour à Imola, restez en sécurité. »

Le coéquipier McLaren de Norris, Oscar Piastri, a également offert un message de soutien.

« Mes pensées vont aux personnes touchées par les inondations dans la région d’Émilie-Romagne », a écrit l’Australien. « Désolé pour tous les fans que nous ne pourrons pas concourir, j’attends avec impatience ma première course à Imola dans le futur. Restez en sécurité ! »

AlphaTauri « très inquiet »

AlphaTauri, dont l’usine se trouve à Faenza, une ville à moins de 20 km d’Imola qui a été touchée par cette vague d’inondations ainsi que celles du début du mois, s’est dite préoccupée par la situation.

« La Scuderia AlphaTauri est très préoccupée par les événements qui se sont déroulés ces dernières heures à Faenza et même dans toute la région d’Émilie-Romagne, avec des inondations et de fortes pluies causant des dégâts considérables », a indiqué un communiqué de l’équipe.

« L’usine de l’équipe n’est actuellement pas touchée et tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de nos employés et de leurs familles.

« Nos condoléances vont à toutes les personnes touchées et nous continuons à surveiller la situation, pour voir ce qui peut être fait pour aider ceux qui en ont besoin en attendant de nouveaux développements. »

Ferrari, la seule autre équipe de F1 basée en Italie, dont l’usine de Maranello est également située dans la région d’Émilie-Romagne, a offert son propre message de soutien.

Un communiqué de l’équipe a déclaré: « La Scuderia Ferrari soutient pleinement la décision de la Formule 1 et de la FIA d’annuler le GP d’Imola. Même s’il s’agit de notre course à domicile et donc encore plus importante pour nous, la principale priorité pour le moment doit être la sécurité de tous ceux qui vivent et travaillent dans les zones touchées. »

Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a ajouté : « Au nom de tous ceux qui travaillent à la Scuderia Ferrari, je voudrais exprimer notre plus profonde sympathie à toutes les personnes touchées par cette terrible tragédie. L’Émilie-Romagne est notre patrie et c’est déchirant de voir ce que les gens vivent à le moment. »

Steiner : La sécurité est primordiale

Le patron de Haas, Guenther Steiner, a déclaré que son équipe était « pleinement favorable » à la décision d’annuler le Grand Prix.

« Les pensées de toute notre équipe vont beaucoup aux personnes touchées par les inondations dans la région d’Émilie-Romagne », a déclaré Steiner.

« Beaucoup de nos employés de piste ont déjà vu par eux-mêmes l’impact que cela a sur les gens et la région.

« Nous soutenons pleinement la Formule 1 et la décision de la FIA de ne pas organiser le Grand Prix d’Émilie-Romagne ce week-end.

« Nous continuerons à garder la communauté locale à l’esprit, leur sécurité continue est primordiale, et nous exprimons nos remerciements aux autorités et aux services d’urgence de la région pour leurs efforts inlassables en cette période difficile. »

Karun Chandhok de Sky Sports F1 a également approuvé la décision, suggérant que la poursuite de l’événement aurait été une « mauvaise décision ».

« C’est absolument la bonne décision de @F1 », a posté Chandhok sur Twitter. « Il y a des problèmes beaucoup plus importants qui se déroulent dans la région et donner plus de travail aux services d’urgence en ce moment aurait été une mauvaise décision. »

Les équipes soutiennent la décision | « Pensées avec les victimes »

Le reste des 10 équipes de F1 ont également soutenu l’annulation via des déclarations sur les réseaux sociaux.

L’annulation signifie que le calendrier initial de 24 courses de F1 pour 2023 pourrait désormais être réduit à 22, le Grand Prix de Chine, qui était prévu pour avril, n’ayant pas pu avoir lieu en raison des restrictions Covid-19 du pays.

Le GP d’Émilie-Romagne devait être le premier d’un triple en-tête de courses européennes, ce qui signifie que la saison devrait se poursuivre à Monaco le week-end prochain, avant de passer à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne.