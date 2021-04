La FIA a défini les limites strictes de la piste qui seront à nouveau imposées à trois virages du GP d’Émilie-Romagne ce week-end pour pénaliser les pilotes qui gagnent un avantage en sortant de la piste.

Trois semaines après la controverse lors du GP de Bahreïn d’ouverture de la saison sur la police des pilotes hors piste, une situation confuse, selon le patron de Mercedes, Toto Wolff, le directeur de course de la FIA Michael Masi a détaillé comment la situation sera surveillée pour le deuxième tour de ce week-end à Imola.

Des règles presque identiques étaient en vigueur à Imola à partir des qualifications lors de l’événement de novembre dernier.

Les pilotes verront les temps au tour supprimés dans n’importe quelle session s’ils sont jugés avoir quitté la piste à trois virages – les sorties des virages 9 et 15 (également au-delà du trottoir rouge, blanc et vert) et le sommet du virage 13.

Pendant la course, trois de ces indiscrétions au total dans l’un de ces trois virages entraîneront un pilote de recevoir un drapeau d’avertissement noir et blanc, avec tous les autres cas renvoyés aux commissaires sportifs qui pourraient imposer une pénalité.

Des éléments dissuasifs supplémentaires ont été ajoutés au tracé de 4,9 km pour 2021 – avec des bosses jaunes ajoutées derrière le sommet du virage 13 et celui au sommet du virage 14 prolongé.

Les règles de limite de piste pour le GP d’Émilie-Romagne expliquées

Turn Nine – Sortie

a) Un temps au tour réalisé lors d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste à la sortie du virage neuf entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs. Un pilote sera jugé avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec la piste.

Turn 13 – Apex

a) Un temps au tour réalisé lors d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste au sommet du virage 13 entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs. Un pilote sera jugé avoir quitté la piste si aucune partie de la voiture ne reste en contact avec la piste.

Turn 15 – Sortie

a) Un temps au tour réalisé lors d’une séance d’essais ou de la course en quittant la piste et en coupant derrière le trottoir rouge, blanc et vert à la sortie du virage 15, entraînera l’invalidation de ce temps au tour par les commissaires sportifs.

Général – Tournez neuf sortie, tournez 13 Apex et tournez 15 sortie

a) Chaque fois qu’une voiture ne parvient pas à négocier la sortie du virage 9, l’apex du virage 13 ou la sortie du virage 15 en utilisant la piste comme décrit ci-dessus, les équipes seront informées via le système de messagerie officiel.

b) À la troisième occasion où un pilote ne parvient pas à négocier la sortie du virage neuf et / ou le virage 13 Apex et / ou la sortie du virage 15 en utilisant la piste pendant la course, il recevra un drapeau noir et blanc, toute autre coupure sera alors être signalé aux stewards. Pour éviter tout doute, cela signifie un total de trois occasions combinées et non trois à chaque coin.

c) Dans tous les cas détaillés ci-dessus, le pilote ne doit rejoindre la piste que lorsqu’il peut le faire en toute sécurité et sans obtenir un avantage durable. d) Les exigences ci-dessus ne s’appliqueront pas automatiquement à tout pilote qui est jugé avoir été forcé de quitter la piste, chaque cas sera jugé individuellement.