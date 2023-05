GP d’Émilie-Romagne: la course d’Imola annulée en raison de fortes inondations dans le nord de l’Italie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



De graves inondations sont généralisées dans la région italienne d’Émilie-Romagne après que de fortes pluies ont fait gonfler la rivière Savio et inondé la ville de Cesena, où cette vidéo a été filmée. Crédit: Sky News

Le Grand Prix d’Émilie-Romagne a été annulé en raison de fortes inondations dans le nord de l’Italie.

Le personnel de Formule 1 avait précédemment reçu l’ordre de quitter le paddock de l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari mardi, avant d’être invité à rester à l’écart mercredi alors que de fortes pluies continuaient de tomber.

La décision est venue avec les avertissements météorologiques rouges les plus sévères d’Italie pour les inondations et les glissements de terrain, d’autres parties de la région ayant déjà été dévastées.

La montée du niveau de l’eau dans la rivière Santerno, qui coule à quelques mètres de la piste, était particulièrement préoccupante et était étroitement surveillée par les responsables de la F1 et les autorités locales.

Il y a eu de fortes pluies sur l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Les responsables italiens ont confirmé mercredi matin que les inondations avaient tué au moins cinq personnes dans la région élargie d’Émilie-Romagne, tandis qu’environ 5 000 avaient été évacuées de leurs maisons.

Les victimes font suite à deux décès dans la région causés par des inondations au début du mois de mai, les fortes pluies ayant eu un impact dévastateur sur des terres qui avaient été desséchées par une sécheresse prolongée.

Avant l’annonce de l’annulation, Ferrari a déclaré dans un communiqué: « Nos pensées et notre sympathie vont aux habitants d’Émilie-Romagne et des Marches alors qu’ils font face aux destructions causées par les fortes pluies et les inondations qui affectent actuellement la région. »

La seule autre équipe de F1 basée en Italie, AlphaTauri, a lancé mercredi matin un appel aux dons pour soutenir les personnes touchées par les inondations dans la région.

Le GP d’Émilie-Romagne devait être le premier d’un triple en-tête de courses européennes, ce qui signifie que la saison devrait se poursuivre à Monaco le week-end prochain, avant de passer à Barcelone pour le Grand Prix d’Espagne.

