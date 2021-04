Bon départ

La promesse d’un combat pour le titre à succès

Il reste très les premiers jours de ce qui, après tout, devrait être la plus longue saison de Formule 1 jamais enregistrée, mais le battage médiatique de pré-saison s’est transformé en réalisation de premier tour à Bahreïn alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen, Mercedes et Red Bull, ont livré la tête- en tête-à-tête pour ouvrir l’année que tout le monde attendait.

La victoire est finalement revenue aux multiples champions en titre, mais ni Mercedes ni Hamilton ne se font d’illusions sur le fait que les choses sont sur le point de devenir plus faciles avec Imola.

« Nous avons peut-être remporté le premier tour, mais nous n’avons aucune illusion sur le fait que ce sera une saison simple », a déclaré Toto Wolff cette semaine. « La voiture manque encore de rythme sur un seul tour et Red Bull semble avoir l’avantage en ce moment. »

Tenez bon, ça pourrait être tout à fait le trajet d’ici.

Lando Norris

Il est passé sous le radar en raison de la bataille au front mais Lando Norris a fait un début très prometteur pour sa troisième saison de F1. Coéquipier d’un vainqueur de course pour la première fois, Norris a été marginalement surqualifié par le débutant par équipe Daniel Ricciardo, mais a montré lors du premier tour de la course qu’il ne sera pas l’archétype du partenaire junior du pilote de 10 ans son aîné avec de grands dépassements sur le premier tour.

Norris a devancé Charles Leclerc de Ferrari plus tard dans la course et a terminé une très bonne quatrième pour ouvrir son compte pour 2021 avec style.

Yuki Tsunoda

0:50 La recrue de F1 Yuki Tsunoda dépasse le double champion du monde Fernando Alonso avec une belle fléchette à l’intérieur dans Turn One! La recrue de F1 Yuki Tsunoda dépasse le double champion du monde Fernando Alonso avec une belle fléchette à l’intérieur dans Turn One!

Il y avait eu des suggestions selon lesquelles depuis que Max Verstappen avait fait irruption sur la scène de la F1 il y a six ans, le légendaire groupe de jeunes pilotes de Red Bull commençait à manquer de talents absolus et de haut niveau. Nous ne saurons pas vraiment si le dernier diplômé du programme, Yuki Tsunoda, est un favori potentiel de l’avenir pendant un certain temps encore, mais le Japonais de 20 ans a certainement créé beaucoup d’enthousiasme au début.

Après une progression accélérée en F3 et F2, où il a remporté une course de plus que le champion de la série Mick Schumacher l’année dernière, Tsunoda a terminé neuvième à ses débuts en F1 avec ses points de départ et son art de course accompli à la tête de Ross Brawn, un vétéran de plus de 40 ans dans le business, pour décrire le joueur de 20 ans comme le « meilleur rookie de F1 depuis des années ».

Premiers signes d’un renouveau Ferrari

Les courses terminées en sixième et huitième ne seront pratiquement jamais un motif de célébration dans les couloirs de Maranello d’une équipe qui a triomphé à 238 reprises record en F1, mais les progrès ne peuvent jamais être annulés et il semble que Ferrari ait fait un montant tangible. au cours de cette récente saison de fermeture.

Après tout, il y a à peine quatre mois, une Scuderia meurtrie est revenue de deux épreuves à Bahreïn après avoir récolté un point de championnat solitaire. Les améliorations du châssis et du moteur sont évidentes et, bien qu’il soit peu probable de les mener à la victoire 239 de si tôt, l’objectif de la saison de se battre pour la troisième place du championnat des constructeurs semble être réalisable sur la base des premières preuves.

Séances d’entraînement d’une heure

La qualité plutôt que la quantité? Cela semble être le verdict de la nouvelle paire de séances d’essais d’une heure de F1, apparemment améliorée, un vendredi. Les équipes n’ayant pas le luxe d’attendre que les conditions de piste soient optimales pendant les séances de 90 minutes, l’action du premier jour à Bahreïn a été plus frénétique et a obligé les équipes à accumuler plus de travail en moins de temps.

Mauvais départ

Les deux nouvelles équipes de F1

Leurs voitures rebaptisées respectives ont certainement l’air bien, mais ni Aston Martin ni Alpine n’ont propulsé leurs nouvelles époques au départ qu’elles voulaient lors de la première course.

Remonté dans le peloton du milieu de terrain d’où ils avaient terminé la saison dernière, un seul point pour Lance Stroll d’AM était le seul résultat tangible de note pour l’une ou l’autre équipe à la fin à Sakhir. Alpine apporte des mises à niveau pour Imola, tandis qu’Aston Martin visera également à augmenter la vitesse de leur machine 2021.

Sebastian vettel

Et parler de nouvelles époques qui partent du mauvais pied …

Le premier week-end de course de Sebastian Vettel pour Aston Martin aurait à peine pu être pire. Alors que les problèmes avec les drapeaux jaunes en qualifications et l’arrière de l’Alpine d’Esteban Ocon en course ont fait la une des journaux et encaissé des pénalités, le célèbre analytique Vettel saura que c’est son travail pour comprendre comment tirer le meilleur parti du challenger 2021 de sa nouvelle équipe qui définira si Imola est finalement un week-end plus satisfaisant. Après six ans chez Ferrari, le processus d’acclimatation à une toute nouvelle voiture et moteur se poursuit.

Nikita Mazepin

2021 ne sera probablement pas facile sur la piste pour l’un des deux pilotes recrues de l’équipe Haas, Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Tout d’abord, ils doivent se mettre à niveau à la pointe du sport automobile. Deuxièmement, ils conduiront une voiture qui sera à peine développée de Bahreïn à Abu Dhabi.

Ce qu’ils ne peuvent pas se permettre alors de faire, c’est de rendre la situation encore plus difficile pour eux-mêmes – comme Mazepin l’a fait lors d’un premier week-end cauchemardesque. De nombreux tours, dont le dernier l’a mis hors de son premier Grand Prix après seulement trois virages, laissent le joueur de 22 ans repartir de zéro au deuxième tour.

Suivre les limites

1:50 Jenson Button et Paul Di Resta de Sky F1 expliquent la confusion sur les limites de la piste pendant le Grand Prix de Bahreïn Jenson Button et Paul Di Resta de Sky F1 expliquent la confusion sur les limites de la piste pendant le Grand Prix de Bahreïn

Près de trois semaines plus tard et l’épineux sujet des limites de piste sera probablement à l’ordre du jour lors des discussions de la journée d’ouverture à Imola. Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, était catégorique après la course à Bahreïn que le message sur la façon dont les transgressions des limites de piste seraient contrôlées pendant la course avait été clair, mais certains pilotes et équipes de premier plan n’étaient certainement pas convaincus.

VAR, quelqu’un?

