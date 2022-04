GP d’Émilie-Romagne: Charles Leclerc vise le titre alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen en demandent plus

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Naomi Schiff et Matt Baker discutent des fortunes contrastées de Charles Leclerc et Max Verstappen au Grand Prix d’Australie.

Charles Leclerc a admis qu’il commençait à sentir sa première poussée de championnat de F1 après avoir pris d’assaut les blocs en 2022, Lewis Hamilton et Max Verstappen exigeant plus de leurs équipes avant le GP d’Émilie-Romagne de ce week-end pour remettre leurs offres de titre sur la bonne voie.

En remportant deux des trois premières courses de la saison, Leclerc a connu un superbe départ dans une Ferrari nouvellement compétitive et a déjà une avance de 34 points au championnat alors que le sport se dirige vers Imola, une course à domicile pour les Tifosi.

Toute l’action – avec le retour du Sprint le samedi (15h30) la préparation idéale pour Le Grand Prix de dimanche (14h) – est en direct sur Sky Sports F1.

Bien qu’il soit trop tôt pour les prédictions de titre avant une quatrième course sur 23 attendues et avec la course de développement des équipes qui devrait se réchauffer, le départ presque parfait de Leclerc et Ferrari a fait de lui le premier favori, en particulier compte tenu des difficultés relatives de ses rivaux les plus proches attendus.

Charles Leclerc ne veut pas penser à son avance dans le championnat des pilotes et pense que son état d'esprit est là où il doit être après avoir remporté le GP d'Australie.

Le challenger le plus proche de Leclerc est actuellement George Russell dans la Mercedes, avec les protagonistes du championnat de l’année dernière Hamilton et Verstappen seulement cinquième et sixième au classement avec des problèmes de rythme et de fiabilité.

Le talent de Leclerc est évident depuis trois ans chez Ferrari, mais c’est peut-être la première saison où il a une voiture qui peut constamment se battre vers l’avant. Quelque chose qui, naturellement, lui fait sourire.

« Évidemment, nous n’avions que la troisième course, donc c’est difficile de penser au championnat, mais pour être honnête, nous avons une voiture très solide, une voiture très fiable aussi », a déclaré Leclerc après avoir remporté le GP d’Australie.

« Nous avons toujours été là, donc j’espère que ça continue comme ça et si c’est le cas, alors nous avons probablement des chances pour le championnat, ce qui me fait évidemment sourire après les deux dernières années qui ont été difficiles pour l’équipe et évidemment pour moi-même. .

Lewis Hamilton portait toujours des bijoux pour le GP d'Australie malgré la répression de la FIA, Ted Kravitz de Sky Sports F1 signalant qu'il pourrait y avoir une « période de grâce ».

« C’est super d’être de retour à ce poste. »

Le GP d’Émilie-Romagne est l’une des deux courses italiennes à domicile pour Ferrari cette saison, avec des fans – qui n’étaient pas autorisés à assister aux événements 2020 et 2021 – qui devraient affluer sur le circuit historique d’Imola pour la première fois depuis 2006.

« L’Italie sera incroyable, mais nous devons aborder le week-end de course, tout comme nous avons abordé les trois premiers week-ends », a prévenu Leclerc, qui a marqué 71 points sur 78 possibles pour commencer la saison.

« Je pense qu’il est extrêmement important de ne pas se mettre de pression supplémentaire et de ne pas essayer d’exagérer. Parce que nous travaillons, je pense, en tant qu’équipe extrêmement bien depuis le début de la saison et nous devons juste continuer à faire notre travail, juste comme nous l’avons fait les trois premiers week-ends. »

Hamilton et Verstappen exigent plus des équipes au milieu des problèmes

La montée de Leclerc en tête intervient alors que les pilotes qui devaient ouvrir la voie dans la course au titre chutent dans l’ordre.

Dans le cas d’Hamilton, Mercedes est loin derrière Ferrari et Red Bull en termes de rythme, mais occupe la deuxième place du classement des pilotes et des constructeurs après avoir maximisé les résultats de Bahreïn, de l’Arabie saoudite et de l’Australie.

Avec un manque d’équilibre et de nombreux problèmes de marsouinage, Mercedes affirme qu’il n’y a pas de solution rapide au W13 et qu’il ne devrait pas y avoir de mise à niveau significative pour le début de la saison européenne, malgré les espoirs d’Hamilton. Pourtant, le septuple champion du monde a lancé un cri de ralliement à son équipe.

« Il y a beaucoup de travail [to do] », a déclaré Hamilton, qui s’est rendu à Kuala Lumpur et à Sao Paulo depuis le GP d’Australie et a 43 points de retard sur Leclerc. « Il y aura beaucoup d’appels, essayant vraiment de les rallier… nous avons des améliorations qui nous devons faire et nous avons besoin du soutien de tout le monde pour le faire. »

Max Verstappen ne veut pas penser au combat pour le championnat, car il admet qu'il est plus important de terminer les courses.

Hamilton a déclaré qu’il consulterait de nombreuses personnes au sein de l’équipe – « juste en s’assurant que nous ne négligeons aucun effort, en nous assurant que la faim est vraiment là et que nous maximisons absolument chaque instant. »

Exigeant davantage de l’équipe qui a remporté les huit derniers titres constructeurs, il a ajouté : « Il y a de la performance à gagner dans des domaines que nous connaissons et nous en avons besoin maintenant, pas dans deux ou trois courses.

« Je dois juste garder cet encouragement, garder cette énergie. »

Pour Verstappen, la vitesse n’a pas vraiment été le problème. Finir les courses a.

Bien qu’il ne soit pas proche de Leclerc, Verstappen était sur de confortables deuxièmes places dans les courses de Bahreïn et d’Australie – ce qui aurait bien complimenté sa victoire en Arabie saoudite – avant de devoir abandonner sa voiture Red Bull.

Max Verstappen prend sa retraite après que des problèmes de moteur l'ont poussé à quitter la piste du GP d'Australie.

À ces deux occasions, Red Bull a diagnostiqué des problèmes de carburant, Christian Horner affirmant qu’ils n’étaient pas liés.

Verstappen est également parfaitement conscient du défi qui l’attend pour remettre sa défense de titre sur les rails.

« Nous devons être plus rapides qu’eux, ce que nous ne sommes pas », a déclaré Verstappen, à 46 points de Leclerc. « Et n’avons aucun problème avec la voiture, ce que nous n’avons pas non plus.

« Donc ça va être une grosse tâche. »

Il a ajouté aux journalistes à propos d’un deuxième titre : « Pour le moment, il n’y a aucune raison d’y croire. »

Regardez le GP d’Émilie-Romagne en direct sur Sky Sports F1 alors que le Sprint revient à Imola. Le Sprint est à 15h30 le samedi, le Grand Prix commence à 14h le dimanche.