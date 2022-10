GP de Singapour: Sergio Perez retient Charles Leclerc pour la victoire dans une course chaotique alors que Max Verstappen a refusé le titre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sergio Perez remporte le Grand Prix de Singapour avec Charles Leclerc et Carlos Sainz complétant le podium

Sergio Perez remporte le Grand Prix de Singapour avec Charles Leclerc et Carlos Sainz complétant le podium

Sergio Perez a résisté à Charles Leclerc pour remporter un Grand Prix de Singapour chaotique alors que Max Verstappen a été contraint d’attendre pour sceller le championnat du monde après avoir terminé septième.

Perez de Red Bull fait face à une attente anxieuse après la course avec des commissaires qui enquêtent sur lui pour une infraction à l’une des cinq interruptions de la voiture de sécurité (dont trois étaient virtuelles) survenues pendant la course. Perez a terminé avec 7,5 secondes d’avance sur Leclerc, ce qui signifie qu’une pénalité de 10 secondes verrait Leclerc de Ferrari remporter la victoire.

Perez a dépassé le poleman Leclerc au départ et a résisté à la forte pression du Monégasque pendant une grande partie de la compétition exténuante sur le circuit de Marina Bay Street, la course se terminant à la limite de temps de deux heures alors que les multiples interruptions ont assuré le 61 tours complets n’ont pas pu être bouclés.

La superbe course nocturne de Singapour, qui se tenait pour la première fois en trois ans après que la pandémie de coronavirus a vu les deux éditions précédentes annulées, ne s’est terminée que peu après 23 heures, heure locale, après qu’une averse torrentielle a retardé le départ d’une heure, les pilotes commençant le pneus intermédiaires avant de passer aux slicks à mi-parcours dans des conditions de test glissantes.

Verstappen, qui devait gagner la course à partir de la huitième place sur la grille pour avoir une chance de remporter son deuxième titre consécutif, semblait être en lice pour une place sur le podium avant de commettre une erreur qui a crevé ses pneus et l’a forcé à s’arrêter.

Carlos Sainz a terminé troisième pour Ferrari malgré un manque de rythme tout au long de la course, tandis que McLaren a porté un coup dur dans la bataille pour la quatrième place du championnat des constructeurs alors que Lando Norris et Daniel Ricciardo ont terminé respectivement quatrième et cinquième après l’abandon des deux voitures Alpine en raison de pannes de moteur.

Lewis Hamilton a enduré un après-midi torride, terminant neuvième après avoir perdu la troisième place face à Sainz au départ, avant d’avoir la chance de continuer à percuter la barrière au virage 7 alors qu’il tentait de dépasser l’Espagnol.

L’après-midi a également été fort pour Aston Martin, avec Lance Stroll sixième et son coéquipier Sebastian Vettel huitième, tandis que Pierre Gasly a complété les points dans une course qui n’a vu que 14 voitures terminer après six abandons.

Résultat final du GP de Singapour, Top 10

1) Sergio Pérez, Red Bull

2) Charles Leclerc, Ferrari

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) Lando Norris, McLaren

5) Daniel Ricciardo, McLaren

6) Lance Stroll, Aston Martin

7) Max Verstappen, Red Bull

8) Sébastien Vettel, Aston Martin

9) Lewis Hamilton, Mercedes

10) Pierre Gasly, AlphaTauri

