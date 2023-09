GP de Singapour : nouveau tracé de la piste et pourquoi la course est physiquement la plus exigeante pour les pilotes de F1

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg révèle le défi physique extrême auquel les pilotes sont confrontés lors d’un week-end de course à Singapour.

S’exprimant sur le podcast Sky Sports F1, Nico Rosberg révèle le défi physique extrême auquel les pilotes sont confrontés lors d’un week-end de course à Singapour.

La Formule 1 est difficile dans le meilleur des cas, mais le Grand Prix de Singapour est physiquement l’événement le plus exigeant du calendrier et a également permis de réaliser des performances époustouflantes.

Depuis 2008, la F1 court sous les projecteurs sur le circuit de Marina Bay Street. S’agissant d’un circuit urbain, rouler près des murs permet généralement d’aller plus vite. Cependant, il est si facile de dépasser la limite et de se retrouver dans le mur.

Red Bull reste remarquablement invaincu en 2023 et Max Verstappen est sur une série sans précédent de 10 victoires consécutives. L’une des principales raisons de cet incroyable succès réside dans les erreurs, ou le manque d’erreurs, de Red Bull, car ils ont été excellents sur le plan opérationnel.

Mais s’il y a une piste où ils pourraient se faire surprendre, c’est bien Singapour. En fait, tout s’est mal passé pour Verstappen l’année dernière lors des qualifications et du Grand Prix, alors peut-il se racheter après 12 mois ?

Pourquoi Verstappen n’a-t-il pas gagné à Singapour ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revenez sur certains des moments les plus dramatiques du Grand Prix de Singapour. Revenez sur certains des moments les plus dramatiques du Grand Prix de Singapour.

Red Bull n’a généralement pas eu la voiture à battre à Singapour, ce qui est la principale raison pour laquelle Verstappen n’y a pas gagné.

En 2017, le Néerlandais était parti en première ligne mais s’est retrouvé coincé au milieu du duo Ferrari Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel lors de la descente vers le premier virage.

Un an plus tard, Lewis Hamilton réalise un tour exceptionnel en Q3 pour décrocher la pole position et contrôler la course devant Verstappen, qui doit se contenter de la deuxième place.

Ferrari a étonnamment réalisé un doublé en 2019, avec Verstappen troisième et la pandémie de Covid-19 a signifié qu’il n’y a pas eu de Grand Prix de Singapour pendant les deux années suivantes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen a eu un week-end à oublier l’année dernière à Singapour suite à une erreur de pénurie de carburant lors des qualifications et à une course remplie d’erreurs où il a terminé septième. Max Verstappen a eu un week-end à oublier l’année dernière à Singapour suite à une erreur de pénurie de carburant lors des qualifications et à une course remplie d’erreurs où il a terminé septième.

La saison dernière, Verstappen était le grand favori, mais une série d’erreurs opérationnelles en Q3 lui ont valu de partir huitième. Ayant semblé imbattable lors des deux premières parties des qualifications, Verstappen a interrompu son avant-dernier tour en Q3 afin d’être le dernier pilote à franchir la ligne, mais on lui a ensuite demandé de boxer dans son dernier tour parce qu’il n’avait pas assez de carburant. Ces deux tours lancés étaient suffisants pour la pole.

Pendant la course, il a tenté de dépasser Lando Norris avant le virage 7, mais s’est fortement bloqué et a été contraint de chercher des pneus neufs, terminant par la suite septième.

« Comme si vous étiez dans un sauna sur un vélo qui tourne »

Sergio Perez et Charles Leclerc tentent de récupérer après le GP de Singapour de l’année dernière

Tous les pilotes affirment que Singapour est l’événement le plus difficile de l’année en raison de la chaleur, de l’humidité et de la piste exigeante. Il fait si chaud que la boisson fraîche des pilotes se transforme en thé chaud après seulement quelques tours de course.

Nico Rosberg, vainqueur du Grand Prix de Singapour 2016, décrit l’intensité de la course la plus difficile du calendrier.

« Je perdrais 3,6 kg de poids corporel à cause de la transpiration. C’est comme si vous portiez une combinaison de ski, assis sur de l’asphalte à 45 degrés. Ensuite, vous avez l’essence juste derrière vous, à 65 degrés, donc c’est extrêmement chaud », a déclaré Rosberg sur le Podcast Sky Sports F1.

« Il n’y a pas d’air frais qui entre, vous avez les ceintures de sécurité très serrées et le siège en carbone moulé sur votre corps, donc vous pouvez à peine respirer correctement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz discute du carburant durable qui arrivera en F1 en 2026. Ted Kravitz discute du carburant durable qui arrivera en F1 en 2026.

« Coin après virage, où vous devez retenir votre souffle, vous ne pouvez pas respirer dans les virages parce que vous retenez votre souffle.

« Je me souviens qu’après 10 tours, je regardais le tableau des stands et il disait ’50 tours à faire’ et je pensais ‘J’ai fini. J’en suis à 10 tours et il en reste 50’. C’est tellement horrible. la sensation dans la voiture, c’est comme si on était dans un sauna sur un vélo qui tourne pendant deux heures.

« Votre tête commence à pomper dans le casque, votre sueur coule sur vos yeux et vous brûle. C’est incroyablement dur. »

La séquence de Red Bull prendra-t-elle fin ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jenson Button donne son avis sur les derniers commentaires de Lewis Hamilton sur les partenaires de conduite de Max Verstappen, ainsi que sur l’avenir de Lando Norris. Jenson Button donne son avis sur les derniers commentaires de Lewis Hamilton sur les partenaires de conduite de Max Verstappen, ainsi que sur l’avenir de Lando Norris.

Red Bull a remporté les 14 courses en 2023, mais a été mis sous pression sur les pistes à plus fort appui, en particulier sur un tour. Pensez à Monaco lorsque Verstappen a été contraint de retirer les roues de sa voiture pour arracher la pole à Fernando Alonso, ou à Hamilton qui a pris la première place en Hongrie avec un tour puissant.

Singapour est axé sur l’adhérence mécanique et la traction, deux domaines clés dans lesquels le peloton est beaucoup plus proche de Red Bull. Ferrari l’a montré à Monza lors des qualifications car non seulement ils avaient une forte vitesse en ligne droite, mais les pilotes pouvaient également appuyer sur l’accélérateur dans les virages les plus lents avec beaucoup de confiance.

Aston Martin devrait également être de retour sur le podium avec son grand changement de direction et une voiture qui tourne très bien dans les virages à basse vitesse.

Le poleman a remporté huit des 13 Grands Prix de Singapour et les dépassements sont notoirement difficiles, donc une performance spectaculaire de l’un des pilotes Mercedes, Ferrari ou Aston Martin en qualifications, leur donnant ainsi une position en piste, pourrait mettre Red Bull sur le dos.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, se demande si Max Verstappen aurait une quelconque importance pour établir un nouveau record de dix victoires consécutives en Grand Prix. Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, se demande si Max Verstappen aurait une quelconque importance pour établir un nouveau record de dix victoires consécutives en Grand Prix.

« Singapour est une piste tellement difficile. C’est une piste avec l’un des plus nombreux virages de l’année, elle est sans fin, virage après virage. C’est vraiment difficile d’obtenir les bons réglages et de faire fonctionner correctement les pneus », a déclaré Rosberg.

« Peut-être que nous pourrons avoir des surprises avec certaines équipes qui vont extrêmement bien. Je pense que ça va être rafraîchissant. »

Nouvelle mise en page de Singapour

Le tracé du circuit Marina Bay Street a subi quelques modifications depuis sa création en 2008, mais cette année, le changement le plus important est la suppression de quatre virages dans le secteur final.

La construction de la salle polyvalente extérieure NS Square implique la suppression des virages 16, 17, 18 et 19, de sorte que la piste ne passera plus sous la tribune vers la fin du tour.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Au lieu de cela, il y aura une ligne droite du virage 15 aux anciennes chicanes des virages 20 et 21 (qui seront désormais les chicanes des virages 16 et 17). Cela mettra moins de pression sur les pneus et donnera également un peu de répit aux pilotes.

Néanmoins, Singapour est toujours aussi difficile et une piste qui va sérieusement punir n’importe qui qui n’est pas dans leur jeu.

Calendrier en direct du GP de Singapour de Sky Sports F1

vendredi 15 septembre

10h : Singapour GP Practice One (début de la séance à 22h30)

13h45 : Deuxième entraînement du GP de Singapour (la séance commence à 14h)

15h30 : Le Salon F1

samedi 16 septembre

10h15 : Essais 3 du GP de Singapour (début de la séance à 10h30)

13h00 : préparation des qualifications du GP de Singapour

14h00 : Qualifications du GP de Singapour

15h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 17 septembre

23h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP de Singapour

13h : LE GRAND PRIX DE SINGAPOUR

15h00 : Drapeau à damier : réaction du GP de Singapour

16h : Le carnet de Ted

La prochaine étape du cirque F1 sera les superbes rues de Singapour sous les lumières. Toutes les séances du GP de Singapour seront diffusées en direct sur Sky Sports F1 du 15 au 17 septembre. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annuler à tout moment