GP de Singapour : Max Verstappen et Lewis Hamilton réfléchissent à leurs erreurs après des courses décevantes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Max Verstappen essaie de faire bouger Lando Norris au redémarrage et a un énorme blocage

Max Verstappen essaie de faire bouger Lando Norris au redémarrage et a un énorme blocage

Max Verstappen a regretté un week-end “incroyablement désordonné” au Grand Prix de Singapour après que ses espoirs de sceller le championnat du monde sur le circuit de Marina Bay Street se soient évanouis avec une série d’erreurs.

Arrivé à Singapour le week-end de son 25e anniversaire avec une séquence active de cinq victoires successives et de faibles espoirs, mais pas complètement irréalistes, de sceller le titre, tout semblait rose pour Verstappen.

Cependant, une erreur de pénurie de carburant de Red Bull lors des qualifications l’a vu passer d’une pole position probable à la huitième place sur la grille, avant que ses propres erreurs ne mettent fin à tout espoir de podium alors qu’il terminait septième de la course.

“Ce n’est pas là où nous voulons être”, a déclaré Verstappen à Sky Sports F1, après que son coéquipier Sergio Perez a remporté la victoire.

“Hier, vous vous êtes mis dans une situation comme celle-là et cela peut soit fonctionner brillamment et vous pouvez retourner à l’avant, soit c’est très frustrant comme nous l’avons fait.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du Grand Prix de Singapour depuis le circuit de Marina Bay Street Faits saillants du Grand Prix de Singapour depuis le circuit de Marina Bay Street

Verstappen a pris un départ terrible, perdant quatre places alors qu’il a failli caler sur la grille, le laissant 12e à la fin du premier tour.

Cependant, il a rapidement récupéré, remontant à la septième place avant d’être retenu par Fernando Alonso, dont l’abandon avec une panne de moteur a placé le Néerlandais à la sixième place.

Il gagnera une autre place lors de la série d’arrêts aux stands qui suivra, mais au redémarrage après la dernière des cinq interventions de la voiture de sécurité (trois virtuelles) de la course, il tentera un dépassement imprudent sur Lando Norris.

Un énorme enfermement l’a vu crever ses pneus et courir sur la route de fuite, après quoi il a dû à nouveau s’arrêter.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen a été frustré après avoir terminé septième au Grand Prix de Singapour Max Verstappen a été frustré après avoir terminé septième au Grand Prix de Singapour

Il produirait un autre retour fougueux, y compris une passe du dernier tour sur Sebastian Vettel, pour terminer septième, mais cela signifiait que sa quête d’un deuxième titre se poursuivrait au Japon le week-end prochain.

« Septième, c’est mieux que huitième, mais ce n’est pas pour ça que je suis ici, pas avec une voiture comme ça et ce que nous avons montré à l’entraînement.

“C’est juste incroyablement désordonné.”

Hamilton : Je ne vais pas me punir pour un accident

Lewis Hamilton a insisté sur le fait qu’il ne “se punirait” pas après qu’une série d’erreurs ait ruiné sa course à Singapour.

Alors que ses espoirs de titre mondial sont révolus depuis longtemps, Hamilton était entré dans la course de dimanche avec de véritables desseins sur une première victoire de la saison pour Mercedes.

Hamilton avait montré un rythme soutenu tout le week-end et n’était qu’à un demi-dixième de la pole alors qu’il se qualifiait derrière Leclerc et Perez samedi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sergio Perez prend la tête de Charles Leclerc avec Max Verstappen qui démarre lentement le Grand Prix de Singapour Sergio Perez prend la tête de Charles Leclerc avec Max Verstappen qui démarre lentement le Grand Prix de Singapour

Un bon départ aurait pu mettre Hamilton en lice pour la victoire, mais il a obtenu exactement le contraire, hésitant dans son escapade et permettant à Carlos Sainz de prendre la troisième place.

Cela s’est avéré être un coup fatal aux espoirs de Hamilton, car le manque de rythme de l’Espagnol signifiait que Hamilton n’avait jamais eu l’air clair pour montrer s’il avait la vitesse pour rivaliser avec les deux premiers.

“(C’était) un début difficile, puis je me suis retrouvé coincé derrière Carlos. Je ne sais pas pourquoi il était si lent, mais évidemment, je n’ai pas été assez rapide pour le dépasser dans ces conditions”, a déclaré Hamilton.

“Et puis juste assis derrière lui. Je pense que j’aurais pu faire des temps similaires aux gars devant, mais parce que j’étais coincé derrière lui, je ne pouvais pas. Je pense que si j’étais troisième, j’aurais pu rester avec les gars devant .”

Après avoir suivi de près Sainz pendant la majeure partie de la course, la frustration a pris le dessus sur Hamilton au 33e tour, alors qu’il s’est enfermé en essayant de faire pression sur l’Espagnol et est allé directement dans la barrière au virage 7.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton percute la barrière, mais la Mercedes est capable de continuer Lewis Hamilton percute la barrière, mais la Mercedes est capable de continuer

Le septuple champion du monde a eu la chance de subir des dommages gérables à son aileron avant et a même pu garder Verstappen derrière lui après avoir rejoint la piste en cinquième position.

Cependant, l’incident coïncidant avec le moment où la piste devenait slick-ready, Mercedes a choisi d’opposer à Hamilton un nouvel aileron avant ainsi que de nouveaux pneus.

Puis, avec Vettel devant lui et Verstappen derrière lui dans les phases finales, Hamilton a une fois de plus raté le tir avec un dépassement et s’est retrouvé neuvième.

“Je pense que nous avons commencé avec un week-end assez décent et nous avons été vraiment, vraiment malheureux à la fin”, a déclaré Hamilton. “C’était difficile de dépasser et ce blocage dans le virage 7 – quand ces choses se produisent, votre cœur se serre un peu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sergio Perez prend la tête de Charles Leclerc avec Max Verstappen qui démarre lentement le Grand Prix de Singapour Sergio Perez prend la tête de Charles Leclerc avec Max Verstappen qui démarre lentement le Grand Prix de Singapour

“Je savais que tout était fini à partir de ce moment-là, mais ces choses arrivent. Je ne vais pas me punir pour une erreur.

“C’était des conditions très difficiles pour tout le monde. Les problèmes que nous avons avec cette voiture sont amplifiés sous la pluie quand elle est mouillée, et c’est une voiture très, très difficile à conduire sous la pluie.”

“Tout est parti par la fenêtre quand j’ai enfermé, donc mes excuses à l’équipe, mais nous vivons et apprenons, et je vais récupérer.”

Les difficultés d’Hamilton faisaient partie d’un week-end extrêmement décevant pour Mercedes, George Russell étant le dernier des finisseurs classés étant parti de la voie des stands, puis a parié sur la mise de pneus slicks avant que la piste ne soit prête pour eux.

Le résultat lamentable a vu Ferrari renforcer son emprise sur la deuxième place du championnat des constructeurs, établissant une avance de 66 points pour stopper les récents gains de Mercedes.