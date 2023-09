Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Russell dit qu’il a l’impression de s’être laissé tomber, ainsi que l’équipe, après sa chute dans le dernier tour à Singapour.

George Russell, visiblement ému, a déclaré qu’il avait l’impression de s’être « laissé tomber moi-même et l’équipe » après que la passionnante quête de victoire du pilote Mercedes se soit terminée par une collision contre les barrières dans le dernier tour d’un Grand Prix de Singapour dramatique.

Dans une fin de course haletante alors que quatre pilotes se disputaient la victoire – y compris les deux Mercedes après le deuxième arrêt aux stands pour des pneus plus récents – Russell traquait Lando Norris, deuxième, mais a touché le mur à l’entrée du virage 10 et est allé tout droit. de la course.

Les objectifs ultimes du Britannique étaient tournés vers la prochaine voiture devant, Carlos Sainz de Ferrari, qui organisait une action d’arrière-garde experte devant mais qui aurait été vulnérable à perdre la victoire face au pilote Mercedes si Russell avait dépassé Norris à temps.

« Je pense que nous étions à une demi-voiture de gagner la course », a déclaré Russell. Sky Sports F1.

« Si j’avais dépassé Lando quand j’en avais eu l’occasion, je pense que nous aurions pu dépasser Carlos.

« Puis juste le dernier tour, un millimètre d’écart de concentration et le match est terminé. Alors désolé pour toute l’équipe.

« C’était une course vraiment difficile, les pneus tombaient et vous repoussez les limites. C’est comme ça que devrait être la course, vous faites une petite erreur et vous êtes mordu.

« C’est navrant après un si bon week-end : la voiture se sentait bien, les qualifications étaient géniales, la course était géniale, nous avons été audacieux avec la stratégie. »

« J’ai l’impression de m’être laissé tomber, ainsi que l’équipe. C’est dur mais nous reviendrons. »

Mercedes n’a aucun regret sur son pari stratégique | « Nous avons pris le risque »

Qualifié en première ligne aux côtés du poleman Sainz, Russell s’est retrouvé derrière l’autre Ferrari de Charles Leclerc au départ – et aussi brièvement derrière son propre équipier Lewis Hamilton, qui a dû rendre la place pour sortie de piste – mais a retrouvé sa place sur la grille après qu’une voiture de sécurité ait déclenché la première série d’arrêts aux stands.

Russell a ensuite couru de près derrière la Ferrari jusqu’à ce que Mercedes utilise l’apparence d’une voiture de sécurité virtuelle pour céder sa position sur la piste avec leurs deux voitures et parier sur le passage aux nouveaux trains de pneus médiums qu’ils avaient retenus plus tôt dans le week-end.

À leur retour sur la piste en quatrième et cinquième position, Russell et Hamilton ont été immédiatement beaucoup plus rapides que les leaders, ont rapidement dépassé Leclerc, puis ont rattrapé les deux premiers très serrés pour organiser une superbe course-poursuite dans les derniers tours.

Et même si la stratégie n’a finalement pas permis de regagner la deuxième place laissée vacante par Russell, Toto Wolff a déclaré que l’équipe avait eu raison de passer à l’attaque pour ce qui aurait été sa première victoire de la saison.

« Super que Lewis soit sur le podium. Il a fait une course brillante et il avait du rythme à la fin », a déclaré Wolff à Sky Sports F1. « C’est juste dommage pour George car il a travaillé dur pour ça.

« C’était tellement difficile de gagner la course si nous étions juste statiques. Alors, nous avons dit: allons-y et nous y sommes allés et au final, c’est un podium pour Lewis et c’est génial », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que nous aurions pu gagner (en restant absents pendant le VSC), c’est pourquoi nous avons pris le risque. Nous savions que dans le pire des cas, nous serions troisième et cinquième, dans le meilleur des cas, la victoire.

« Lorsque nous avons réalisé plusieurs tours, les données indiquaient le premier et le deuxième. »

