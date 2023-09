GP de Singapour : George Russell désolé auprès de Mercedes pour « un millimètre d’erreur de concentration » lors d’une chute dans le dernier tour | Actualités F1

George Russell, visiblement ému, a déclaré qu’il avait l’impression de s’être « laissé tomber moi-même et l’équipe » après que la passionnante quête de victoire du pilote Mercedes se soit terminée par une collision contre les barrières dans le dernier tour d’un Grand Prix de Singapour dramatique.

Dans une conclusion haletante de la course alors que quatre pilotes – dont les deux Mercedes armés de pneus plus neufs – se disputaient la victoire, Russell traquait Lando Norris, deuxième, dans le dernier tour, mais a touché le mur du virage 10 avec ce qui semblait être le moindre contact. son pneu arrière droit et est parti tout droit et est sorti de la course.

La déception était palpable pour Russell.

Il a été en forme suprême tout le week-end, se qualifiant au premier rang sur la piste de rue éclairée et exigeante, et le jeune homme de 25 ans soupçonne qu’il aurait remporté la course devant Carlos Sainz de Ferrari s’il avait dépassé Norris lors de son arrivée pour la première fois à l’arrière de la McLaren, deuxième, au 59e tour.

« Je pense que nous étions à une demi-voiture de gagner la course », a déclaré Russell avec regret. Sky Sports F1.

« Si j’avais dépassé Lando quand j’en avais eu l’occasion, je pense que nous aurions pu dépasser Carlos.

« Puis juste le dernier tour, un millimètre d’écart de concentration et le match est terminé. Alors désolé pour toute l’équipe.

« C’était une course vraiment difficile, les pneus tombaient et vous repoussez les limites. C’est comme ça que devrait être la course, vous faites une petite erreur et vous êtes mordu.

« C’est navrant après un si bon week-end : la voiture se sentait bien, les qualifications étaient géniales, la course était géniale, nous avons été audacieux avec la stratégie. »

« J’ai l’impression de m’être laissé tomber, ainsi que l’équipe. C’est dur mais nous reviendrons. »

En images : comment la course de Russell s’est déroulée

Mercedes n’a aucun regret sur son pari stratégique | « Nous avons pris le risque »

Qualifié en première ligne aux côtés du poleman Sainz, Russell s’est retrouvé derrière l’autre Ferrari de Charles Leclerc au départ – et aussi brièvement derrière son propre équipier Lewis Hamilton, qui a dû rendre la place pour sortie de piste – mais a retrouvé sa place sur la grille pendant la période de la voiture de sécurité lorsque Logan Sargeant s’est écrasé.

Russell a ensuite couru de près derrière la Ferrari de tête jusqu’à ce que Mercedes utilise l’apparition d’une voiture de sécurité virtuelle au 44e tour pour céder la position sur la piste avec leurs deux voitures et parier sur le passage aux nouveaux trains de pneus moyens qu’ils avaient retenus plus tôt dans le week-end.

De retour sur la piste respectivement quatrième et cinquième, Russell et Hamilton ont été immédiatement beaucoup plus rapides que les leaders, ont rapidement dépassé Leclerc, puis ont rattrapé les deux premiers très serrés pour organiser une superbe course-poursuite dans les derniers tours.

Même si la stratégie n’a finalement pas permis de regagner la deuxième place laissée vacante par Russell, Toto Wolff a déclaré que l’équipe avait eu raison de passer à l’attaque pour ce qui aurait été sa première victoire de la saison.

« Super que Lewis soit sur le podium. Il a fait une course brillante et il avait du rythme à la fin », a déclaré Wolff à Sky Sports F1. « C’est juste dommage pour George car il a travaillé dur pour ça.

« C’était tellement difficile de gagner la course si nous étions juste statiques. Alors, nous avons dit: allons-y et nous y sommes allés et au final, c’est un podium pour Lewis et c’est génial », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas que nous aurions pu gagner [by staying out during the VSC], c’est pourquoi nous avons pris le risque. Nous savions que dans le pire des cas, nous serions troisième et cinquième, dans le meilleur des cas, la victoire.

« Quand nous sommes sortis avec plusieurs tours, [the data] a montré premier et deuxième.

Les experts de Sky F1 sur le chagrin d’amour tardif de Russell

Danica Patrick :

« Des erreurs se produisent et il se souviendra toujours de celle-ci. Il a été rapide tout le week-end et a annoncé cette course, voulant la gagner dès le début.

« Il avait l’impression de dire à l’équipe ‘que pouvons-nous faire, je peux gagner’. Je suis sûr qu’il s’en veut de ne pas avoir complété la passe de Lando. Dévastation. »

Karun Chandhok :

« Je connais George depuis qu’il a 14 ans et je peux vous dire qu’il est très dur avec lui-même. Il en ressentira la douleur pendant un petit moment. La bonne nouvelle pour lui, c’est que nous allons au Japon la semaine prochaine et il peut nettoyer l’ardoise et repartir.

« Mais c’est une pilule amère à avaler. »

