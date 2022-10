GP de Singapour : Charles Leclerc le plus rapide pour Ferrari lors des essais humides 3 avant les qualifications

Charles Leclerc a été le plus rapide lors des derniers essais à Singapour

Charles Leclerc a été le plus rapide alors que Ferrari a montré un rythme soutenu lors d’un essai final humide avant les qualifications du Grand Prix de Singapour samedi.

Leclerc a devancé Max Verstappen de Red Bull, qui peut remporter le championnat du monde lors de la course de demain, d’une demi-seconde avec un 1: 57.782 sur une surface sèche.

L’autre Ferrari de Carlos Sainz était une autre demi-seconde en troisième position, tandis que Fernando Alonso d’Alpine et son coéquipier Red Bull de Verstappen Sergio Perez étaient les seules autres voitures à moins de deux secondes du temps de tête de Leclerc.

Mercedes était bien en retard avec George Russell et Lewis Hamilton à plus de trois secondes en neuvième et douzième respectivement, et espère qu’il ne pleuvra plus avant les qualifications plus tard samedi.

Après une forte averse sur le circuit de Marina Bay Street, la première moitié de la troisième séance d’essais a été anéantie avant que les pilotes ne prennent provisoirement la piste en pneus pluie.

Max Verstappen a terminé deuxième du circuit de Marina Bay City

Il a fallu environ 10 minutes de course sur sol mouillé avant que les intermédiaires ne deviennent le pneu préféré, Verstappen et les Ferrari s’établissant rapidement dans une ligue à part.

La session humide raccourcie ajoute un mystère supplémentaire après un vendredi qui a vu Red Bull et Ferrari faire face à des interruptions qui ont limité leur course, laissant une image floue de qui tiendrait le plus de rythme si la piste devait sécher complètement à temps pour les qualifications.

Mercedes était apparue compétitive dans des conditions sèches vendredi, avec Lewis Hamilton en tête de la première séance d’essais, avant que les deux Silver Arrows ne montrent une forte vitesse lors de la deuxième séance.

Mis à part les vues incroyables que le circuit de Marina Bay Street produit à son retour au calendrier F1 après trois ans, ce fut une session de drame limité car les pilotes ont évité de prendre trop de risques avec les qualifications à suivre quelques heures plus tard.

Nicholas Latifi est sorti de la piste à quelques reprises mais a évité le contact entre sa Williams et les barrières, tandis que Mick Schumacher a été noté pour une sortie dangereuse par les commissaires après que Haas l’ait envoyé sur la piste avec son pneu arrière droit mal monté.

Verstappen cherche une victoire qui lui donnera une chance de sceller le titre avec cinq courses restantes, mais il faudrait que Perez et Leclerc aient des courses décevantes pour avoir une chance de le faire.

La session s’est déroulée au milieu d’une dispute continue dans le paddock concernant la publication prochaine par la FIA des certificats de plafond budgétaire pour la saison 2021.

L’instance dirigeante du sport devrait décerner mercredi des certificats aux équipes réputées avoir respecté le budget, des rapports alléguant que Red Bull fait partie des deux équipes qui ne l’ont pas fait.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a parlé de l’importance du contrôle de la réglementation vendredi, avant que le patron de Red Bull, Horner, ne réplique samedi en disant que ses rivaux faisaient des déclarations “fictives” sur son équipe.