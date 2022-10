GP de Singapour : Charles Leclerc décroche la pole lors de qualifications palpitantes alors que Max Verstappen termine huitième

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Charles Leclerc décroche la pole du Grand Prix de Singapour après que Max Verstappen ait interrompu son dernier tour lancé et ne partira que huitième !

Charles Leclerc a devancé Sergio Perez et Lewis Hamilton pour la pole lors d’une séance de qualification passionnante pour le Grand Prix de Singapour, alors que Max Verstappen était furieux après avoir terminé huitième.

La séance s’est terminée par une finale dramatique alors que les temps continuaient de s’améliorer sur une piste asséchante, les trois premiers étant séparés d’un demi-dixième de seconde seulement.

Verstappen, dont la position sur la piste faisait de lui le dernier pilote à avoir la possibilité de marquer un temps sur la surface en amélioration, est apparu sur la bonne voie pour se battre pour la pole jusqu’à ce que Red Bull lui ordonne bizarrement d’interrompre le tour.

Le Néerlandais a lancé une diatribe chargée de jurons à son équipe par radio pour lui demander ce qui s’était passé, avec la confirmation après la séance qu’il aurait risqué d’avoir une quantité insuffisante de carburant restant à bord pour respecter la réglementation s’il avait terminé son tour rapide et en -tour après.

