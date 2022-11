GP de Sao Paulo: Sergio Perez devance Charles Leclerc de Ferrari et son coéquipier de Red Bull Max Verstappen en tête des premiers essais

Sergio Perez a dominé les premiers essais du Grand Prix de Sao Paulo

Sergio Perez a devancé Charles Leclerc de Ferrari et son coéquipier de Red Bull Max Verstappen pour remporter un premier essai extrêmement serré du Grand Prix de Sao Paulo avant les qualifications plus tard vendredi au Brésil.

Perez et le champion du monde Verstappen, qui vise une 15e victoire record de la saison, semblaient être dans une ligue à part pendant une grande partie de la session, mais Ferrari a produit une démonstration de vitesse tardive pour préparer le terrain pour les qualifications, qui a lieu vendredi avant le dernier Sprint de la saison samedi.

Carlos Sainz, qui recevra une pénalité de grille de cinq places pour la course de dimanche après avoir pris une nouvelle pièce de moteur, a terminé quatrième pour Ferrari, avec le duo Mercedes Lewis Hamilton et George Russell cinquième et sixième, respectivement.

Mercedes semblait être légèrement en retrait par rapport à Red Bull et Ferrari, mais avec les nuages ​​qui s’amoncellent sur le circuit et la pluie qui devrait arriver pendant les qualifications, Hamilton peut conserver l’espoir de décrocher une première pole de la saison.

Alors que Verstappen continue de chasser les records dans les dernières étapes de ce qui a été une saison remarquable pour le Néerlandais, Perez reste dans une bataille serrée avec Leclerc pour la deuxième place du championnat des pilotes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Karun Chandhok était au SkyPad pour revenir sur les tours les plus rapides de Lewis Hamilton et Carlos Sainz lors des premiers essais du Grand Prix de Sao Paulo Karun Chandhok était au SkyPad pour revenir sur les tours les plus rapides de Lewis Hamilton et Carlos Sainz lors des premiers essais du Grand Prix de Sao Paulo

Le Mexicain mène le pilote Ferrari de cinq points et pourrait achever sa domination totale en scellant un doublé Red Bull, l’équipe ayant déjà mis fin à la séquence de huit ans de titres constructeurs de Mercedes.

Sebastian Vettel, qui dispute l’avant-dernière course de sa carrière avant son abandon en fin de saison, a impressionné de prendre la septième place pour Aston Martin.

Pendant ce temps, son compatriote allemand Mick Schumacher, qui aurait perdu son siège Haas au profit de Nico Hulkenberg pour la saison prochaine, a fait une solide démonstration pour prendre la huitième place.

Les marges fractionnaires décident d’une session frénétique

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Carlos Sainz de Ferrari a contesté son ancien coéquipier McLaren Lando Norris alors que la paire a failli entrer en collision lors de la P1 à Sao Paulo Carlos Sainz de Ferrari a contesté son ancien coéquipier McLaren Lando Norris alors que la paire a failli entrer en collision lors de la P1 à Sao Paulo

La troisième et dernière course sprint de la saison 2022 risquait toujours de créer un entraînement effréné, les équipes n’ayant qu’une heure – contre les trois habituelles – pour se préparer aux qualifications.

Les 20 voitures étaient toutes en piste dans les premières minutes, et le trafic dense a contribué à quelques incidents qui ont rendu chaque pilote Ferrari mécontent.

Tout d’abord, Sainz a critiqué son ancien coéquipier McLaren Lando Norris, qu’il a tout juste réussi à éviter au virage 3 alors que le Britannique avançait lentement.

Les stewards ont choisi de ne pas enquêter sur Norris, qui était assez bien pour conduire vendredi après avoir manqué des fonctions médiatiques jeudi avec un cas suspect d’intoxication alimentaire.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Charles Leclerc de Ferrari montre sa frustration après que Lance Stroll l’ait gêné lors des essais d’ouverture au Brésil Charles Leclerc de Ferrari montre sa frustration après que Lance Stroll l’ait gêné lors des essais d’ouverture au Brésil

Les commissaires ont également été insensibles à la colère de Leclerc face à une situation similaire, qui l’a obligé à prendre des mesures pour éviter le Lance Stroll d’Aston Martin.

Ferrari a semblé avoir une raison supplémentaire de frustration lorsque Red Bull a montré un rythme impressionnant à mi-chemin de la séance, alors que Perez devançait de peu Verstappen lorsqu’ils ont tous les deux fait leurs premiers tours avec des pneus tendres neufs.

L’équipe italienne, qui semblait prête à rivaliser avec Red Bull pour les titres des pilotes et des constructeurs avant de chuter dans la seconde moitié de la saison, a finalement fourni une réponse.

Dans les dernières minutes de la séance, Leclerc a remarquablement réussi à diviser les Red Bulls très proches, tandis que Sainz était à près de 0,2 seconde en quatrième position.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ingénieur Mercedes Andrew Shovlin a été surpris de la compétitivité de l’équipe lors des essais d’ouverture avant les qualifications à Sao Paulo. L’ingénieur Mercedes Andrew Shovlin a été surpris de la compétitivité de l’équipe lors des essais d’ouverture avant les qualifications à Sao Paulo.

Cela laissait l’Espagnol à seulement un centième de seconde d’avance sur Hamilton, qui conserve une marge de progression après avoir interrompu sa première tentative de tour de simulation de qualification en pneus tendres après avoir fait une erreur.

Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie au sol chez Mercedes, a déclaré à Sky Sports F1 après la séance qu’il avait été agréablement surpris par la force des performances de l’équipe.

“Ce que nous avons vu avec notre voiture, c’est que lorsque nous sommes à l’appui maximal, nous avons tendance à aller plutôt bien”, a déclaré Shovlin.

“Nous ne nous attendions pas à être aussi compétitifs ici que le Mexique, mais en regardant la photo de la séance, il semble que six voitures pourraient toutes être présentes avec un cri en pole ou en première ligne.”