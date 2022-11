GP de Sao Paulo : Red Bull admet une erreur de stratégie de Sprint pour Max Verstappen, mais Christian Horner a des espoirs pour la course

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Christian Horner espère que ce que Red Bull a perdu en stratégie samedi pourrait être récupéré dimanche

Christian Horner espère que ce que Red Bull a perdu en stratégie samedi pourrait être récupéré dimanche

Christian Horner a admis que Red Bull avait commis une erreur de stratégie de pneus lors du sprint de Sao Paulo samedi, mais cette décision pourrait donner à Max Verstappen un avantage lors de la course de dimanche.

Verstappen, avec des pneus moyens, a terminé quatrième du Sprint de 24 tours, perdant la tête et prenant du retard sur le duo Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton et Carlos Sainz de Ferrari sur les pneus tendres plus rapides.

“Je pense que le pneu tendre aurait été un meilleur pneu pour nous aujourd’hui, mais l’avantage est que nous prenons ce set supplémentaire pour la course de dimanche”, a déclaré Horner à Sky Sports F1.

“Nous l’avons donc abandonné stratégiquement aujourd’hui et nous espérons le récupérer demain.

“J’aurais préféré gagner la course et avoir deux nouvelles séries de softs, mais cela met en place un Grand Prix vraiment fascinant. Mercedes va être rapide et mener une course tactique. C’est deux Red Bull contre deux Mercedes et Ferrari, vous Je ne peux pas non plus les exclure.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen a pris contact avec Carlos Sainz vers la fin du Sprint Max Verstappen a pris contact avec Carlos Sainz vers la fin du Sprint

Expliquant la décision plus en détail, il a ajouté : “Nous pensions que les softs avaient une portée limitée.

“Nous avons pris la décision de partir sur les médiums. S’ils pouvaient survivre aux 12 premiers tours, la seconde moitié de la course deviendrait un peu plus confortable.

“Ayant survécu à la première moitié de la course, nous nous sommes en fait retrouvés sur une dégradation pire que les softs.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen a perdu la tête face à Russell et commencera la course de dimanche troisième Verstappen a perdu la tête face à Russell et commencera la course de dimanche troisième

Horner a également fait valoir que Mercedes, qui a livré une gamme de mises à niveau ces dernières semaines, avait peut-être eu trop de rythme malgré l’erreur de stratégie.

“Mercedes avait une voiture très rapide aujourd’hui et nous n’avons pas pu les retenir”, a-t-il ajouté.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen a eu une bataille épique avec Russell pour la tête du Sprint Verstappen a eu une bataille épique avec Russell pour la tête du Sprint

“Ils ont fortement développé cette voiture tout au long de la saison et ils se sont rapprochés, donc ce n’est pas vraiment une surprise qu’ils aient eu ce genre de performance et George a fait du bon travail là-bas.”

Verstappen inquiet de la dégradation des pneus

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen réfléchit à la décision de rouler avec des pneus moyens pour le Sprint Verstappen réfléchit à la décision de rouler avec des pneus moyens pour le Sprint

Alors que Horner est optimiste quant aux chances de son équipe, Verstappen s’inquiète de la dégradation des pneus de sa Red Bull aux alentours d’Interlagos.

Le champion du monde a arraché la tête au poleman surprise Kevin Magnussen au troisième tour, mais a été dépassé par Russell après une bataille passionnante roue contre roue avant de prendre contact avec Sainz – dont la pénalité de cinq grilles voit Verstappen commencer la course en troisième – et en glissant plus bas dans l’ordre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen avait dépassé le poleman Kevin Magnussen pour prendre la tête au troisième tour Verstappen avait dépassé le poleman Kevin Magnussen pour prendre la tête au troisième tour

“A l’époque je me sentais bien [about the tyre choice]. Cela n’a pas fonctionné d’une manière ou d’une autre, mais même sur un soft, je pense que j’allais être trop lent”, a déclaré Verstappen.

“Vraiment, nous avons juste eu beaucoup trop de dégradation ici aujourd’hui.

“Nous allons l’analyser, je ne sais pas si nous pouvons faire grand-chose pour demain, mais ça ne peut pas être pire qu’aujourd’hui.

“En fin de compte, quand vous avez tellement plus de dégradation qu’une autre équipe, peu importe le pneu sur lequel vous êtes.

“Je pense que nous devons juste essayer d’améliorer cela d’abord et normalement le pneu devrait fonctionner”

Regardez le Grand Prix de Sao Paulo en direct sur Sky Sports F1 à 18h avec une montée en puissance à partir de 16h30.