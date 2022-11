GP de Sao Paulo: George Russell remporte sa première victoire en Grand Prix de F1 alors que Lewis Hamilton scelle Mercedes un-deux

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Russell remporte son tout premier Grand Prix de Formule 1 en repoussant son coéquipier Mercedes Lewis Hamilton pour s’imposer à Sao Paulo.

George Russell a mené un doublé Mercedes de Lewis Hamilton au GP de Sao Paulo pour remporter la première victoire en Grand Prix de sa carrière en Formule 1 et la première victoire de son équipe de la saison.

Russell est parti en tête après avoir remporté la première victoire de sa carrière au Sprint samedi, et n’a jamais abandonné le contrôle d’un concours dramatique à Interlagos dimanche, qui a comporté deux interruptions de la voiture de sécurité.

Au redémarrage après la première voiture de sécurité au septième tour, Hamilton et le champion du monde Max Verstappen sont entrés en collision, le pilote Red Bull subissant des dommages qui l’ont forcé à s’arrêter et une pénalité de cinq secondes, avant de finalement riposter pour terminer sixième.

Hamilton a chuté à la huitième place mais a brillamment récupéré la deuxième place, avant qu’une voiture de sécurité qui a suivi l’abandon de Lando Norris ne l’amène à distance de frappe alors que la course reprenait avec 11 tours à faire.

Max Verstappen et Lewis Hamilton entrent en collision au deuxième virage après le redémarrage de la course après la première voiture de sécurité. Max Verstappen et Lewis Hamilton entrent en collision au deuxième virage après le redémarrage de la course après la première voiture de sécurité.

Cependant, Russell est resté calme pour garder Hamilton hors de portée du DRS dans les phases finales et couronner une brillante première saison avec l’équipe dans laquelle le joueur de 24 ans mène le septuple champion du monde de 23 points avant la finale de la saison du week-end prochain en Abou Dabi.

La victoire offre également une consolation importante à Mercedes dans une saison où sa séquence de huit ans de titres constructeurs a été interrompue par Red Bull, et les amène à moins de 23 points de Ferrari, deuxième, avant la course finale.

Quelques instants après l’incident Hamilton-Verstappen, Norris et Charles Leclerc sont également entrés en collision, le pilote Ferrari ripostant depuis l’arrière du peloton pour terminer quatrième, derrière son coéquipier Carlos Sainz, qui a complété le podium.

Max Verstappen refuse de laisser passer son coéquipier Sergio Perez et est furieux contre Red Bull à la radio de l'équipe. Max Verstappen refuse de laisser passer son coéquipier Sergio Perez et est furieux contre Red Bull à la radio de l'équipe.

Verstappen, qui a scellé son deuxième titre consécutif au Japon le mois dernier avec quatre courses à disputer, a ignoré un ordre d’équipe dans le dernier tour pour permettre à son coéquipier de Red Bull Sergio Perez d’aider le Mexicain dans sa bataille avec Leclerc pour la deuxième place des pilotes. ‘ championnat.

Perez avait laissé passer Verstappen plus tôt et on lui avait promis que son coéquipier lui rendrait la pareille s’il ne parvenait pas à gagner de nouvelles places, mais terminer septième le laisse à égalité avec Leclerc avec 290 points avant la dernière course de la saison.

L’échec de la voiture de Norris, qui a suivi l’abandon au premier tour de son coéquipier Daniel Ricciardo après une collision avec Kevin Magnussen de Haas, a couronné une journée extrêmement décevante pour McLaren, alors que Fernando Alonso et Esteban Ocon ont terminé respectivement cinquième et huitième pour déplacer Alpine 19 points d’avance dans la bataille pour la quatrième place du championnat des constructeurs.

George Russell garde son avance sur la grille avant que Daniel Ricciardo et Kevin Magnusen ne s'écrasent pour faire sortir la voiture de sécurité dans le premier tour du Grand Prix de Sao Paulo. George Russell garde son avance sur la grille avant que Daniel Ricciardo et Kevin Magnusen ne s'écrasent pour faire sortir la voiture de sécurité dans le premier tour du Grand Prix de Sao Paulo.

Valtteri Bottas a terminé neuvième pour Alfa Romeo pour sceller un deuxième point consécutif, tandis que Sebastian Vettel a pris le dernier point pour Aston Martin dans l’avant-dernière course de sa carrière, avant son abandon à la fin de la saison.

Plus à venir…

Grand Prix de Sao Paulo : résultat de la course

1) George Russel, Mercedes

2) Lewis Hamilton, Mercedes

3) Carlos Sainz, Ferrari

4) Charles Leclerc, Ferrari

5) Fernando Alonso, alpin

6) Max Verstappen, Red Bull

7) Sergio Pérez, Red Bull

8) Esteban Ocon, Alpin

9) Valtteri Bottas, Alfa Roméo

10) Sébastien Vettel, Aston Martin