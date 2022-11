GP de Sao Paulo: George Russell “incroyablement émotif” après avoir retenu Lewis Hamilton pour sa première victoire

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un George Russell ému dit qu’il a conduit la course de sa vie pour remporter son premier Grand Prix de Formule 1

George Russell a déclaré qu’il était “incroyablement émouvant” de remporter sa première victoire en F1 après avoir été soumis à “tant de pression” par son coéquipier Lewis Hamilton lors des dernières étapes du Grand Prix de Sao Paulo.

Russell a ajouté dimanche son premier triomphe en Grand Prix à la première victoire de Sprint qu’il avait scellée un jour plus tôt à Interlagos, donnant également à Mercedes une première victoire de leur turbulente campagne 2022.

Cette victoire couronne une brillante première campagne avec Mercedes pour le joueur de 24 ans, qui mène le septuple champion du monde Hamilton de 23 points avant la finale de la saison du week-end prochain à Abu Dhabi.

“C’était incroyablement émouvant”, a déclaré Russell. “Ce fut un tel voyage que toute ma famille a parcouru depuis le début.

“Puis depuis que je suis entré en Formule 1, à travers Williams, les luttes, les hauts, les bas là-bas.

“Puis rejoindre Mercedes et les difficultés que nous avons eues en début de saison.

“C’est une victoire à remporter et je suis tellement heureux de franchir cette ligne et je suis tellement fier de tout ce temps et du travail que nous avons fait cette saison.”

Russell a produit une conduite sans faute pour conserver un avantage confortable dans les dernières étapes de la course, mais l’abandon de Lando Norris a fait sortir une voiture de sécurité, ce qui a permis à Hamilton de réduire l’écart avant la reprise de la course avec 11 tours à faire.

Hamilton a été autorisé par Mercedes à se battre avec Russell pour la victoire, mais le jeune pilote est resté calme pour conserver un avantage de plus d’une seconde, empêchant son coéquipier d’entrer dans la gamme DRS.

“Ce n’est certainement pas en train de s’enfoncer”, a ajouté Russell. “Tant d’émotions traversant la ligne.

“Je suppose que vous rêvez de ce moment. Des flots de larmes ont coulé dans les cinq secondes après avoir franchi cette ligne et je pense que c’est aussi parce que ces 10 derniers tours, Lewis m’a mis tellement de pression.

“Je sais à quel point il a été rapide récemment et je me suis dit : ‘Je ne peux pas faire une seule erreur ici parce qu’il va être sur moi’.

“Lorsque vous avez Lewis comme coéquipier, il est difficile de continuer à jouer à chaque séance car il est toujours dessus.

“Je me sens tellement chanceux d’être à ses côtés et j’apprends tellement et il me pousse vraiment, vraiment.”

Hamilton félicite Russell pour sa “merveilleuse victoire”

Hamilton, qui reste sur la bonne voie pour terminer une saison de F1 sans victoire pour la première fois de sa carrière, a connu une course bien plus remplie d’action que Russell alors qu’il se remettait d’un accident précoce avec Max Verstappen.

Au redémarrage après une période de voiture de sécurité déclenchée par un accident au premier tour, Hamilton tentait de défendre sa deuxième place contre Verstappen lorsque la paire s’est écrasée à l’approche du deuxième virage.

Les stewards ont jugé que Verstappen était en faute et ont infligé au champion du monde une pénalité de cinq secondes pour avoir causé la collision.

Hamilton a chuté à la huitième place, mais est revenu dans la course avant que la deuxième voiture de sécurité de la course ne lui donne l’espoir de la victoire.

“Félicitations à George, c’est une magnifique victoire pour lui”, a déclaré Hamilton.

“Une journée un peu plus simple pour lui que pour moi, mais je suis quand même reconnaissant d’avoir pu revenir là-haut et obtenir un doublé pour l’équipe.

“Il a fait une qualification incroyable [Sprint] hier, donc il le mérite vraiment.”

Wolff : Russell a résisté à la pression

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, qui n’était pas au Brésil pour la course, a fait l’éloge de ses deux pilotes en rejoignant l’émission d’après-course de Sky Sports F1 par liaison vidéo.

Russell a rejoint Mercedes à l’adolescence avant de passer ses trois premières saisons en F1 chez Williams, où il a suffisamment impressionné pour convaincre Wolff de remplacer Valtteri Bottas avec lui pour cette saison.

“Il [Russell] a passé une journée fantastique aujourd’hui, il avait le rythme, a résisté à la pression à la fin”, a déclaré Wolff.

“Mais aussi, à propos de Lewis, il a été expulsé et est revenu. Nous étions un et deux. Pour l’équipe, un si bon résultat.”

Il y a eu peu de tension entre les pilotes Mercedes lors de la première campagne de Russell, l’équipe se battant rarement pour des victoires et se concentrant principalement sur la résolution des multiples problèmes qui les ont laissés loin du rythme pendant la majeure partie de la saison.

Envisageant la possibilité de concourir plus régulièrement pour des victoires en course à l’avenir, Wolff insiste sur le fait qu’il préférerait avoir deux pilotes compétitifs qu’un “chiot” dans l’équipe.

“Ce sont tous les deux des pilotes alpha et c’est bien”, a-t-il ajouté.

“Nous ne voulons pas d’un chiot dans la voiture. Nous gérons cela du mieux que nous pouvons.”