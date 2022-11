GP de Sao Paulo : George Russell confiant qu’il n’y aura “aucun dommage” causé à Mercedes lors des qualifications

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



George Russell a perdu le contrôle de sa Mercedes et s’est échoué dans le gravier, faisant sortir le drapeau rouge lors du troisième trimestre au Brésil

George Russell a perdu le contrôle de sa Mercedes et s’est échoué dans le gravier, faisant sortir le drapeau rouge lors du troisième trimestre au Brésil

George Russell est convaincu que son tour de qualification du GP de Sao Paulo n’a causé aucun dommage significatif à sa Mercedes avant le Sprint de samedi à Interlagos.

Russell s’est qualifié troisième pour le dernier sprint de la saison, malgré un tête-à-queue dans des conditions humides et un drapeau rouge qui s’est avéré crucial lorsque Kevin Magnussen a pris une perche de choc pour Haas au Brésil.

Le Britannique a réussi à éviter le contact avec les barrières alors qu’il perdait le contrôle de sa voiture au virage quatre alors que la pluie s’intensifiait pendant la dernière partie des qualifications, mais il n’a pas pu rester en dehors du bac à gravier, où sa Mercedes s’est échouée.

“Il ne devrait y avoir aucun dommage”, a déclaré Russell.

“Vous êtes toujours hésitant car il est soulevé sur la dépanneuse et il y a beaucoup de gravier, donc les gars vont devoir démonter la voiture ce soir pour s’assurer que nous avons enlevé tout le gravier, mais ça devrait être d’accord.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Russell débutera le Sprint de samedi au Brésil à partir de la troisième place Russell débutera le Sprint de samedi au Brésil à partir de la troisième place

La pluie a continué à se durcir pendant que la voiture de Russell était récupérée, et au moment où les huit minutes restantes de la séance ont repris, la piste était bien trop humide pour que quiconque puisse défier le temps que Magnussen avait établi dans les premières étapes.

Russell, après avoir fait un gros effort sur le seul tour rapide qu’il – et le reste du peloton Q3 – ont pu terminer avant son incident, a terminé troisième sur la feuille de temps derrière le champion du monde Max Verstappen.

Magnussen a profité d’être la première voiture en piste alors que les conditions se détérioraient, tandis que Russell et son coéquipier Lewis Hamilton, qui a terminé huitième, étaient plus loin dans la file d’attente des stands qui a précédé la dernière partie de la séance.

“Il s’est avéré que ce premier tour était tout”, a déclaré Russell.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kevin Magnussen de Haas a profité des conditions météorologiques changeantes pour assurer la première pole position de sa carrière Kevin Magnussen de Haas a profité des conditions météorologiques changeantes pour assurer la première pole position de sa carrière

“Je pense que probablement des émotions plus mitigées parce que nous étions évidemment l’une des dernières voitures à sortir en qualifications et c’était une expérience tellement unique car au fur et à mesure que le tour avançait, la pluie tombait de plus en plus fort.

“Je suis arrivé au dernier virage, et c’était plus humide que le tour précédent, donc il fallait être très hésitant.

“Mais félicitations massives à Kevin et Haas. C’est ce que la Formule 1 et le sport sont sur le point d’avoir des résultats fous comme celui-ci.

“Mais P3 est un bon endroit pour nous pour commencer demain.”

Hamilton : les conditions étaient difficiles à prévoir

Une qualification dramatique a été caractérisée par une confusion quasi constante sur la météo, l’intensité de la pluie changeant tout au long de la séance.

Hamilton, qui reste sans pole position ni victoire en course cette saison, a failli être rattrapé en Q1 et en Q2, avant que sa chance ne s’épuise vraiment en Q3.

Le septuple champion du monde s’est retrouvé dans la zone de largage, avec Verstappen, après que le drapeau à damier eut agité en Q1, mais tous deux ont gardé leur sang-froid pour effectuer des tours solides et passer en Q2 alors que la piste s’améliorait rapidement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Lewis Hamilton dit que les conditions ont rendu la prise de décision difficile pendant les qualifications Lewis Hamilton dit que les conditions ont rendu la prise de décision difficile pendant les qualifications

Il a ensuite fait face à un danger supplémentaire, car un étrange appel pour démarrer les deux flèches d’argent sur des pneus souples usagés en Q2 a laissé Hamilton et Russell inutilement exposés.

Ils ont mis des pneus tendres neufs juste à temps, permettant aux deux voitures d’établir des temps qui les placeraient dans le top 10, avant que la pluie ne devienne plus dure pour empêcher tout changement de la feuille de temps dans les étapes finales.

Avec Russell, Hamilton a été l’une des dernières voitures à se qualifier pour Q3, et le pilote Mercedes le plus expérimenté a finalement accepté qu’il avait été surclassé par son coéquipier.

“C’était juste difficile de voir les conditions, difficile de voir les gouttes de pluie parce qu’il faisait si sombre”, a déclaré Hamilton.

“J’étais la dernière voiture à sortir, donc je pense que j’ai eu la première partie de la pluie. Nous avons probablement perdu trop de température dans la voie des stands.

“Juste un peu malheureux, mais George a fait un excellent travail.”

Regardez tout le week-end du Grand Prix de Sao Paulo en direct sur Sky Sports F1 Sprint samedi à 19h30 tandis que la course aura lieu à 18h dimanche