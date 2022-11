GP de Sao Paulo : Fernando Alonso critique Esteban Ocon après la collision de coéquipiers Alpine au Sprint

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Karun Chandhok analyse les affrontements entre pilotes Alpine, Fernando Alonso et Esteban Ocon lors du Sprint du GP de Sao Paulo.

Fernando Alonso a laissé entendre qu’il attendait avec impatience que son partenariat avec son coéquipier Alpine Esteban Ocon soit “enfin” terminé après que le duo se soit ruiné mutuellement avec une collision lors du Grand Prix Sprint de Sao Paulo.

Armée d’une voiture qui avait montré un bon rythme tout au long du week-end et dans de solides positions de départ de sixième (Ocon) et septième (Alonso), Alpine semblait bien placée pour porter un nouveau coup contre McLaren dans la bataille pour la quatrième place du championnat des constructeurs.

Cependant, la paire a pris contact deux fois dans le premier tour, et les deux voitures ont subi des dommages qui verraient Alonso terminer 15e et Ocon 18e, sans points et de mauvaises positions de départ pour la course complète de dimanche.

“(C’est) loin d’être idéal lorsque vous touchez le premier tour de la course de sprint car c’est trop court pour revenir”, a déclaré Alonso.

“D’un point de vue positif, le rythme était très bon aujourd’hui, proche des leaders en fait. P15 nous partons demain et si nous avons ce rythme. Nous pouvons marquer des points demain.”

Esteban Ocon dit qu'il est regrettable pour l'équipe qu'il y ait eu un affrontement entre les pilotes Alpine, tandis que Fernando Alonso dit "c'est une course de plus" en tant que coéquipiers.

Ocon a forcé Alonso à sortir de la piste alors que l’Espagnol tentait un dépassement autour de l’extérieur du virage 4 dans le premier tour, ce qui lui a fait perdre le contrôle alors qu’il traversait le trottoir et a subi un claquement qui a amené la paire à établir un contact mineur.

C’était un peu un sursis, mais la paire n’a pas appris leur leçon. Dans les dernières étapes du premier tour, Alonso a une fois de plus tenté d’initier une passe au début de la ligne droite, mais une confusion apparente les a vus reprendre contact, avec les dégâts cette fois plus importants, et finalement les faire finir à l’extérieur. les points.

Le duo Alpine a été appelé pour voir les commissaires après la course, Alonso ayant finalement été jugé responsable de la deuxième collision, car il a reçu une pénalité de cinq secondes qui l’a fait tomber à la 18e place et a relevé Ocon à la 17e place.

Découvrez les moments clés du Grand Prix Sprint de Sao Paulo.

S’exprimant avant cette décision, Alonso, qui quitte Alpine pour rejoindre Aston Martin à la fin de la saison, a critiqué son coéquipier, faisant référence à des incidents antérieurs dans la saison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Ocon, Alonso a répondu: “Non, pas vraiment.”

“Je n’en ai pas besoin. C’est encore une course et puis c’est fini.

“C’était très près du mur à Djeddah, près du mur à Budapest, aujourd’hui dans le virage 4, maintenant ici.

“C’est comme ça. Parfois, c’est très compétitif au sein de l’équipe.”

Ocon: Alonso sera calme pour la course

Ocon, s’exprimant également avant la décision des commissaires sportifs, a minimisé les incidents, insistant sur le fait qu’Alonso se serait calmé à temps pour la course de dimanche, si l’Espagnol ne l’avait pas déjà fait.

“C’est vraiment malheureux pour l’équipe ce qui s’est passé”, a déclaré Ocon. “Nous étions dans une si bonne position et nous sommes maintenant à l’arrière avec beaucoup de travail à faire demain.

Un premier tour spectaculaire voit Kevin Magnussen conserver la tête de la course Sprint au Grand Prix de Sao Paulo.

“Donc, il va être important de travailler ensemble demain pour revenir sur le terrain.

“C’est malheureux ce qui s’est passé au premier tour. J’essayais d’attaquer la McLaren, j’ai pris ma ligne dans le virage 4 et Fernando est sorti de nulle part à l’extérieur et nous nous sommes touchés.

“A partir de là, ma course était pratiquement terminée.

“Je suis assez calme. S’il ne l’est pas, il le sera pour demain.”

Alpine condamne les abus en ligne “inacceptables”

Plus tard samedi soir, Alpine a publié une déclaration condamnant la réaction en ligne aux incidents entre leurs pilotes.

“Quoi qu’il arrive sur la piste, il n’y a absolument aucune excuse pour que les commentaires haineux, les abus ou la toxicité soient dirigés contre nos pilotes, les membres de l’équipe, les fans ou même quiconque en ligne”, indique le communiqué.

“De tous les commentaires que nous avons reçus sur nos canaux de médias sociaux pendant et après les qualifications du Sprint d’aujourd’hui, nous avons reçu 882 commentaires toxiques, dont 162 étaient gravement toxiques. C’est totalement inacceptable.

“Ce que nous avons vu aujourd’hui n’est malheureusement pas un incident isolé. Nous continuons à voir de la haine et de la discrimination en ligne, et en tant qu’équipe, nous ne tolérerons pas cela.

“Nous prendrons des mesures contre les individus ou les groupes qui produisent ou diffusent des publications sur les réseaux sociaux qui contiennent ou encouragent l’abus en ligne de nos chauffeurs, membres de l’équipe et fans.”

Vettel comprend après la manœuvre “coquine” de Stroll

Alonso et Ocon n’étaient pas les seuls coéquipiers à s’affronter lors du Sprint de samedi, le duo Aston Martin Sebastian Vettel et Lance Stroll se gênant également.

Vettel, qui semblait être le plus rapide des Aston Martins, défiait Stroll pour la 11e place au neuvième tour lorsque le Canadien l’a forcé sur l’herbe dans la course au virage 4.

Vettel, qui prend sa retraite de la F1 à la fin de la saison, a eu la chance de garder le contrôle de sa voiture et de revenir sur la piste, ce qu’il a fait avant de dépasser Stroll peu de temps après.

Lance Stroll force son coéquipier Aston Martin Sebastian Vettel sur l'herbe lors de la course Sprint du Grand Prix de Sao Paulo.

“C’était méchant de conduire là-bas de la part de Lance Stroll, c’était trop, beaucoup trop”, a déclaré Martin Brundle de Sky Sports F1 dans un commentaire à l’époque.

Les commissaires ont accepté, infligeant à Stroll une pénalité de temps de 10 secondes, ce qui le reléguerait de la 12e à la 17e place au classement final, et lui infligeant trois points de pénalité sur son permis pour conduite dangereuse.

Bien que les commissaires sportifs aient clairement statué en sa faveur, Vettel, qui a finalement terminé à une place en dehors des points en neuvième, a offert une évaluation mesurée de l’incident.

“C’est évidemment une fraction de seconde”, a-t-il déclaré. “Je suis allé à l’intérieur et l’écart s’est réduit et c’était vraiment serré et je suis sorti de la piste, ce qui était difficile à récupérer, j’étais en quelque sorte coincé assis sur la planche mais heureusement je suis revenu.

“Après cela, nous avons pu travailler ensemble et j’ai pu utiliser le rythme que j’avais dans la voiture.

Ted Kravitz de Sky F1 revient sur un sprint passionnant au Grand Prix de Sao Paulo.

“C’est une ligne fine. Vous vous battez pour votre place. De toute évidence, il est important de défendre, d’un autre côté, il s’agit toujours d’évaluer si vous perdez plus que vous ne gagnez (en vous battant).

“De plus, nous essayons évidemment de travailler ensemble, donc je pense qu’aujourd’hui, au final, nous aurions pu faire mieux, tous les deux, pour essayer d’obtenir un meilleur positionnement pour l’équipe.”

Les trois points de pénalité accordés à Stroll portent son total actuel à huit, soit seulement quatre de moins que la limite de 12 points qui le verrait encourir une interdiction d’une course.

S’exprimant avant la décision sur les points de pénalité, le Canadien n’a offert qu’une réponse limitée lorsqu’il a été interrogé sur l’incident.

“Je dois la revoir, je n’ai pas vraiment vu la vidéo”, a-t-il déclaré. “Alors je n’ai probablement pas laissé assez d’espace.”