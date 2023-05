GP de Monaco: Sergio Perez furieux contre lui-même pour un accident de qualification alors que Christian Horner donne un objectif de points

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sergio Perez heurte le mur au virage 1, ce qui laisse sa Red Bull avec un énorme trou dans le ponton gauche et il est éliminé en Q1 !

Sergio Perez est devenu furieux contre lui-même après s’être effondré lors des qualifications du GP de Monaco, déplorant qu’il ne pouvait pas croire ce qu’il avait fait et face à une tâche « impossible » lors de la course de dimanche.

Le Mexicain, vainqueur l’an dernier à Monte-Carlo, partira 20e dimanche après avoir perdu le contrôle au premier virage après seulement sept minutes de Q1 et s’être écrasé violemment dans les barrières, détruisant sa voiture Red Bull.

Perez est deuxième du championnat des pilotes, à 14 points de son coéquipier Max Verstappen qui débutera la course de dimanche en pole position après avoir réalisé un secteur final époustouflant pour l’arracher à Fernando Alonso.

Perez a remporté cinq de ses six victoires en Grand Prix sur des circuits urbains, mais le simple fait de récolter des points va maintenant être une tâche difficile sur une piste monégasque où les dépassements sont incroyablement difficiles.

« C’est une journée incroyable. Je ne peux pas croire ce que j’ai fait », a déclaré Perez.

« Cela m’a juste pris par surprise, juste en train de déformer l’arrière, surtout très tard dans le virage, ça m’a pris au dépourvu.

Perez a été déçu après avoir commis une « grosse erreur » et s'être retiré du Q1 Perez a été déçu après avoir commis une « grosse erreur » et s'être retiré du Q1

« C’est une façon d’obtenir le temps au tour, mais j’ai juste dépassé la limite. Je suis devenu passager et je ne pouvais rien faire d’autre parce qu’il était vraiment tard dans le virage et je ne pouvais pas couper ou sortir du coin.

« Je n’ai pas eu l’impression d’avoir trop poussé, mais c’était une grosse erreur de ma part – je suis vraiment désolé pour mon équipe.

« C’est juste arrivé et c’était une grosse surprise. Ce n’est pas une excuse, j’aurais dû faire mieux aujourd’hui.

« Vous mettez tellement d’énergie, tellement de travail dans la préparation de tout et puis vous décevez tout le monde, donc c’est injuste pour mon équipe.

Le Red Bull endommagé de Perez est retiré de la piste

« Je suis super déçu de moi-même et je sais que demain va être impossible.

« Nous aurions pu tenter la pole aujourd’hui, mais je n’ai pas conduit à mon niveau, c’est pourquoi je suis ici.

« Ce sera un cauchemar demain. Je m’attends à une course très difficile, quoi que vous fassiez [with strategy] les gens vous couvrent juste. Vous vous retrouverez dans la même position. »

Horner : Marquer des points doit être l’objectif de Perez

Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, était ravi pour Max Verstappen, qui a décroché la pole dans le dernier tour, mais a été déçu pour Perez. Le directeur de l'équipe Red Bull, Christian Horner, était ravi pour Max Verstappen, qui a décroché la pole dans le dernier tour, mais a été déçu pour Perez.

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a admis qu’il avait des émotions mitigées après la séance de qualification de samedi avec Verstappen en pole mais Perez à l’arrière.

Il a déclaré que Perez « se donnerait des coups de pied » pour avoir commis une erreur qui pourrait finir par avoir un impact énorme sur ses ambitions de championnat du monde.

« Une erreur trop tôt en Q1. Je ne peux que penser qu’il a été distrait par l’Alpine sur le côté droit parce qu’il a juste mal évalué ce premier virage », a déclaré Horner. Sky Sports F1.

« Le circuit allait seulement devenir de plus en plus rapide après cela et il va se donner des coups de pied pour ça.

« Il est juste entré trop vite. Vous pouvez voir la survitesse, il a eu un peu de claquement à l’entrée et ce n’était pas un petit coup. »

Verstappen vole la pole position à Fernando Alonso avec un secteur final époustouflant lors d'une dernière séance de qualification palpitante au Grand Prix de Monaco Verstappen vole la pole position à Fernando Alonso avec un secteur final époustouflant lors d'une dernière séance de qualification palpitante au Grand Prix de Monaco

Horner a révélé que Red Bull pourrait avoir besoin de changer tout le châssis de Perez compte tenu des dommages subis lors de l’accident.

En 2018, Verstappen a commencé le dernier à Monaco après avoir été exclu des qualifications avec un accident et a réussi à terminer neuvième.

Horner pense que terminer dans les points est ce que Perez doit viser dimanche.

« C’est tellement difficile ici. Max est parti de cette position il y a quelques années et vient d’entrer dans le top 10 », a-t-il ajouté.

« Marquer des points sera l’objectif de Checo. Ce sera probablement une course à arrêt unique, vous êtes pris dans le crocodile et vous ne pouvez pas utiliser votre rythme.

« C’est un circuit tellement différent, vous pouvez être à deux secondes et demie du rythme ici. Nous avons vu Daniel rouler avec un demi-moteur et gagner la course ici. Le delta dont vous avez besoin pour pouvoir dépasser parce que le les voitures sont tellement larges ici maintenant, il n’y a pas vraiment beaucoup de passages. »

Brundle : Ce fut un grand week-end pour Perez

Martin Brundle de Sky Sports F1 discute de l’accident de Perez dans un commentaire…

« Sergio Perez a remporté presque tous ses grands prix sur des circuits urbains.

« C’était un gros week-end pour son championnat du monde cette année, sa chance à nouveau sur un circuit urbain de battre Max Verstappen.

« Et maintenant, il va commencer dans le peloton. Dans les 10 à 15 tours avec le peloton étendu et étant coincé dans la circulation, vous êtes déjà un arrêt au stand derrière. »

