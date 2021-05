GP de Monaco: Max Verstappen juste devant Ferrari dans la troisième pratique avec Mercedes étonnamment à la dérive

Max Verstappen a posé son marqueur pour une qualification cruciale pour le GP de Monaco en donnant le ton lors des essais finaux, bien que juste devant les Ferrari en forme qui semblent être à la recherche d’une pole position choc.

Avec le formbook de F1 2021 réinitialisé dans les célèbres rues de Monte Carlo pour le coup d’envoi samedi, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton de Mercedes n’ont terminé que quatrième et septième avec Carlos Sainz, posant à la place le défi le plus proche de Verstappen, qui a dominé chaque séance d’entraînement trois cette saison.

Verstappen a terminé le plus rapide avec un 1: 11.294, 0.047s devant Sainz.

« Ne sous-estimez pas l’importance d’être P1 aux essais libres juste avant les qualifications – c’est juste un peu plus de force mentale et de puissance », a déclaré Nico Rosberg de Sky F1, triple vainqueur de Monaco.

1:14 Nicholas Latifi trouve le mur près de la piscine pour faire ressortir le drapeau rouge lors de la troisième pratique avant le GP de Monaco Nicholas Latifi trouve le mur près de la piscine pour faire ressortir le drapeau rouge lors de la troisième pratique avant le GP de Monaco

Charles Leclerc était deux dixièmes de seconde plus loin dans l’autre Ferrari, dont les temps les plus rapides étaient sur des pneus plus anciens par rapport à Verstappen et pourraient donc être de véritables challengers pour leur première pole depuis 2019.

Bottas était à 0,471 s du rythme et le leader du championnat Hamilton un énorme 0,726 s alors que les deux Mercedes se débattaient, selon Ted Kravitz de Sky F1, avec des problèmes d’équilibre dans leurs voitures.

« Il semble que le match soit terminé pour Mercedes », a déclaré Rosberg. « Ils n’ont tout simplement pas l’adhérence et ne peuvent pas faire fonctionner les pneus. Ils sont vraiment contre. »

0:45 Gros crash pour Mick Schumacher hors de Casino Square lors de la troisième pratique avant le GP de Monaco! Gros crash pour Mick Schumacher hors de Casino Square lors de la troisième pratique avant le GP de Monaco!

Sergio Perez a terminé cinquième dans le deuxième Red Bull, Lando Norris poursuivant son solide début de week-end en sixième pour McLaren. Son coéquipier Daniel Ricciardo était de nouveau à la dérive, 13e.

Une pratique finale rapide et imprévisible a été gâchée par deux gros crashs, Nicholas Latifi écrasant sa Williams à la sortie de la chicane de la piscine et Mick Schumacher perdant le contrôle de son Haas au Casino Square.

Schumacher, en particulier, aura du mal à faire la séance de qualification en raison des dommages causés à sa voiture.

Plus à venir…