GP de Monaco: Max Verstappen en tête des essais finaux alors que Lewis Hamilton s’écrase avant les qualifications

Lewis Hamilton sort le drapeau rouge après avoir heurté le mur à Mirabeau et la séance ne reprendra pas avec la Mercedes coincée dans les barrières

Max Verstappen a devancé son coéquipier de Red Bull Sergio Perez lors des derniers essais du Grand Prix de Monaco alors que Lewis Hamilton s’est écrasé avant ce qui promet d’être une séance de qualification passionnante plus tard samedi.

Le temps du leader du championnat du monde Verstappen de 1: 12.776 l’a vu terminer sept centièmes de seconde d’avance sur son plus proche challenger au classement des pilotes, Perez.

Alors que le une-deux pointe vers la domination continue de Red Bull, beaucoup de mystère demeure dans la séance de qualification la plus cruciale de la saison, avec des dépassements dans la course de dimanche notoirement difficiles.

Plusieurs pilotes, dont Fernando Alonso d’Aston Martin qui a terminé 14e, n’ont pas réussi à obtenir des tours rapides au cours des 60 dernières minutes, laissant planer le doute sur le véritable rythme de l’Espagnol.

Le fait que son coéquipier Lance Stroll n’était qu’à 0,166 seconde de Verstappen en troisième suggère qu’il y a plus à venir d’Alonso, qui a surclassé le Canadien à chaque séance de qualification cette saison.

Max Verstappen coupe les barrières du virage 1 alors qu'il teste les limites de la piste monégasque lors des essais 3

Carlos Sainz, qui a dominé les premiers essais de Ferrari vendredi, a terminé quatrième, avec son coéquipier Charles Leclerc en septième alors que ses espoirs d’une troisième pole consécutive sur son circuit à domicile semblaient s’estomper avec la SF23 qui luttait pour l’adhérence.

Pendant ce temps, Hamilton, qui a terminé huitième, avait signé le premier secteur le plus rapide de la séance avant de perdre le contrôle et de heurter la barrière à la sortie de Mirabeau, entraînant un drapeau rouge qui a vu la séance se terminer cinq minutes plus tôt.

Il semble y avoir un potentiel dans le W14 fortement amélioré, mais le coéquipier de Hamilton, George Russell, n’a pu gérer que 11e après avoir également eu du mal vendredi.

Lando Norris a impressionné une fois de plus en répétant la cinquième place qu’il avait prise lors des deuxièmes essais pour McLaren, tandis que Pierre Gasly était sixième pour Alpine.

