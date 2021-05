2:55



Max Verstappen revient sur cette première victoire en Grand Prix de Monaco qui le place en tête du championnat des pilotes, le jour où il sentit qu’il avait racheté toutes ses précédentes sorties à Monte-Carlo.

Max Verstappen a admis que sa première victoire dans le Grand Prix de Monaco était ressentie comme une «rédemption» après des expériences passées difficiles de la course de rue légendaire mais réputée impitoyable.

Lors d’un dimanche important au début des batailles pour le titre de 2021, Verstappen et Red Bull ont renversé la tête de Mercedes dans les deux championnats pour la première fois cette saison pour leur deuxième victoire d’une campagne compétitive.

La victoire de Verstappen a permis au joueur de 23 ans de prendre la tête du championnat des pilotes pour la première fois lors de sa 124e course dans le sport, tandis que Red Bull est maintenant en tête du championnat des constructeurs pour la première fois depuis 2013.

« Je n’ai jamais été sur le podium ici et la première fois c’est tout de suite une victoire », a déclaré le Néerlandais victorieux à Sky Sports F1.

« Donc, c’est un peu de rédemption pour toutes les autres courses ici parce que je n’ai jamais vraiment eu de sensation agréable un dimanche ici. »

Max maîtrise enfin Monte Carlo

Verstappen avait certainement vécu une période tumultueuse à Monaco jusqu’à cette année.

2015: L’épave du Toro Rosso de Verstappen après s’être écrasé hors de la course

Lors de ses débuts lors de l’événement phare de la F1 à 17 ans en 2015, Verstappen a fait une sortie spectaculaire de la course en écrasant son Toro Rosso à l’arrière de la voiture de Romain Grosjean et en percutant les barrières de Ste Dévote.

L’incident lui a valu une pénalité de grille pour l’événement suivant.

2016: Verstappen a franchi les barrières lors des trois jours de course sur piste

Un an plus tard, il a de nouveau chuté lors de sa deuxième course pour Red Bull – à peine quinze jours après avoir remporté ses débuts avec l’équipe en Espagne – après avoir déjà trouvé les barrières à la fois aux essais et aux qualifications.

Une cinquième place a été obtenue en 2017 mais il était de retour dans les guerres de Monte Carlo pour un effet particulièrement coûteux la saison suivante, cette fois en pratique finale dans un accident qui l’a exclu des qualifications. Son coéquipier Daniel Ricciardo a remporté la pole et remporté la course, Verstappen a terminé neuvième.

2018: Cette fois, une grande chance de victoire en course a été mendiée lorsque Verstappen l’a laissé tomber en sortant de la chicane de la piscine lors des essais finaux.

Et bien qu’il ait terminé juste deuxième sur la route de Hamilton lors de la dernière visite de la F1 en Principauté il y a deux ans, une pénalité de temps pour contact avec Valtteri Bottas dans les stands l’a fait descendre du podium à la quatrième place.

2019: Une pénalité de cinq secondes pour une sortie dangereuse sur le chemin de Valtteri Bottas

Mais cette démangeaison du podium monégasque a finalement été – et définitivement – grattée lors d’une performance victorieuse sereine dimanche.

Verstappen aux commandes – du début à la fin

« Bien sûr, cela a toujours l’air d’avoir le contrôle, mais rester concentré pendant autant de tours, c’est le plus dur », a expliqué Verstappen après avoir remporté neuf secondes sur Carlos Sainz de Ferrari.

«Il est facile de se détendre un peu lorsque vous êtes en tête et il est facile de faire une erreur, vous devez donc vous rappeler de rester concentré et de garder vos pensées sur la route.

« Au niveau du rythme, c’était très contrôlé parce que tout le temps, si quelqu’un essayait de me pousser un peu en termes de temps au tour, nous pouvions répondre et creuser l’écart et ils ont commencé à avoir du mal avec les pneus. »

Ayant admis qu’il «n’était pas du tout content» de son début de week-end de jeudi, alors qu’il luttait contre le sous-virage de la RB16B lors des essais d’ouverture, Verstappen était frustré à la fin des qualifications samedi lorsque Charles Leclerc s’est écrasé en finale. tours payés pour ce qu’il pense avoir été sa propre tentative de pôle.

Leclerc a plutôt conservé ce qui est généralement la pole la plus cruciale de toute la saison, mais le Monégasque a souffert du chagrin dans les 30 minutes précédant la course de dimanche lorsqu’une panne d’arbre de transmission sur sa Ferrari l’a exclu du grand prix.

Dès sa deuxième place sur la grille, Verstappen a donc débuté avec personne devant lui pour la première manche cruciale vers Ste Devote, bien qu’il ait dû se méfier de couvrir la Mercedes de Valtteri Bottas.

« Quand tu réalises qu’il [Leclerc]n’est pas là, vous devez rapidement changer de cap et vous assurer que vous prenez encore un bon départ », a déclaré Verstappen.

« Vous commencez plus ou moins en premier, mais le gars à l’intérieur essaie toujours de vous sortir de la ligne. »

Après avoir réussi à repousser Bottas, Verstappen a mené pendant les 78 tours de la course.

Et avec Hamilton terminant septième, Verstappen a établi une mince avance de quatre points au championnat sur son rival Mercedes en direction de Bakou, une autre piste de rue, pour le prochain événement du 4 au 6 juin.

« Nous sommes compétitifs, mais je pense que Mercedes reste celle à battre », a-t-il insisté.

« Ils sont très rapides sur des pistes plus normales. Mais très heureux de ce que nous avons réalisé en équipe ce week-end. »

« Nous menons le championnat et j’espère bien sûr y être à la fin de la saison car c’est le plus important [thing]. «

‘L’action a plus de poids que les mots’

Pendant ce temps, faisant apparemment référence aux commentaires faits par Hamilton lors de la conférence de presse de mercredi, Verstappen a déclaré en réponse à une question sur l’importance du résultat: « Eh bien, tout d’abord, les actions sont toujours plus éloquentes que les mots.

« Je pense que c’est une bonne leçon après ce week-end. Vous savez que vous devez parler sur la piste. C’est ce que j’aime et oui, nous, en tant qu’équipe, jusqu’à présent, avons fait les plus petites erreurs et c’est pourquoi nous sommes en avance. Alors je j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée pour le reste de la saison. «

Hamilton avait suggéré à Verstappen « peut-être sent-il qu’il a beaucoup à prouver » après des batailles roue à roue avec son rival Red Bull lors des premières manches de la saison, tandis que le pilote Mercedes avait également déclaré lors de la course précédente en Espagne: « Je pense qu’ils ont encore des performances sur nous, ils font juste beaucoup d’erreurs. «

Pour sa part, Hamilton a ri de la suggestion qu’il tentait de jouer à des «jeux d’esprit» contre Verstappen.