Karun Chandhok, nous emmène autour d'un tour du GP historique de Monaco avec le tour de pole 2019 de Lewis Hamilton pour Mercedes.

Karun Chandhok, nous emmène autour d’un tour du GP historique de Monaco avec le tour de pole 2019 de Lewis Hamilton pour Mercedes.

Les voitures de Formule 1 ornent les rues sacrées de Monaco aujourd’hui après une absence de deux ans alors que des pilotes enthousiastes se préparent à affronter «l’incroyable tour de montagnes russes» qu’est le circuit de Monte Carlo pour la journée d’ouverture des essais.

Le GP de Monaco, le joyau légendaire de la F1, est toujours un événement hors du commun – mais encore plus cette année après avoir été expulsé du calendrier pour la première fois depuis 1954 l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Il revient en 2021 comme cinquième manche d’une saison férocement compétitive, avec la bataille à l’avant et au milieu de terrain difficile à prévoir, alors qu’il sera également très probablement l’hôte pour enregistrer des temps au tour avec les nouvelles voitures.

Les premiers essais commencent aujourd’hui à 10h30 sur Sky Sports F1, avec mise en place à partir de 10h, avant le deuxième séance d’entraînement d’une heure à 14h.

Les équipes et les pilotes auront ensuite le traditionnel «off» du vendredi à Monaco avant de revenir pour une journée de qualification cruciale samedi.

Le frisson de Monaco alors que les pilotes expliquent la « crainte »

Karun Chandhok de Sky F1 a fait l’éloge de l’emblématique Grand Prix, célèbre pour son histoire scintillante, son glamour et le défi d’une piste serrée et sinueuse qui est incroyablement unique dans la F1 d’aujourd’hui.

« C’est une région magnifique du monde, cela ne fait aucun doute – mais surtout en tant que pilote de course, c’est juste un endroit spécial pour conduire », a déclaré Chandhok, qui a conduit le GP de Monaco 2009.

«C’est difficile, c’est historique, c’est emblématique, mais je pense que vous obtenez un tel buzz d’être près des murs.

10:39 Ted Kravitz nous emmène mercredi en tournée autour du paddock et nous présente le retour du GP de Monaco ce week-end. Ted Kravitz nous emmène mercredi en tournée autour du paddock et nous présente le retour du GP de Monaco ce week-end.

«De nos jours, ils vont sur ces grandes voies ouvertes où les murs sont si éloignés. Vous obtenez ce bourdonnement de les éviter, lorsque vous franchissez les barrières par ici.

« Chaque centimètre de celui-ci respire l’histoire. Il y a une magie dans cet endroit. »

Monaco est souvent décrit comme celui que les pilotes veulent gagner, et cinq précédents vainqueurs participent ce week-end – Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo.

Il est clair que c’est le favori des pilotes …

Lewis Hamilton

«C’est toujours très amusant de rouler sur un seul tour, et le simple fait de se mettre en piste est toujours un grand choc en termes de vitesse à laquelle tout est. Quel endroit incroyable.

« Toutes les sections sont assez uniques lorsque vous montez et descendez à travers la ville. C’est une incroyable promenade en montagnes russes. »

Daniel Ricciardo

«J’adore les circuits de rue et depuis le premier jour en voiture ici … vous êtes un peu admiratif de l’endroit. Ensuite, circuler, c’est tellement serré mais ça coule aussi.

«C’est un circuit assez beau, à certains moments, vous passez en quelque sorte sur les bordures de trottoir et sur un sentier. C’est unique. Mais vous faites une erreur, vous en payez le prix. Si vous êtes prêt à aller jusqu’au bord, cela peut porter ses fruits. et gagner le plus gros prix de tous. Cet équilibre m’intrigue. C’est un endroit que j’ai toujours aimé. «

3:05 Simon Lazenby et Martin Brundle se préparent pour le GP de Monaco ce week-end. Simon Lazenby et Martin Brundle se préparent pour le GP de Monaco ce week-end.

Sebastian vettel

« Il y a tellement d’histoire autour de ce Grand Prix, c’est spécial. Et c’est définitivement quelque chose de spécial de gagner ici. »

Carlos Sainz

« C’est l’une des pistes les plus excitantes que nous couvrons principalement à cause de la montée d’adrénaline, de la façon dont vous devez vous pousser vous-même et vos voitures à la limite avec les murs si proches. La vitesse que nous faisons de nos jours avec ces voitures est folle. »

Fernando Alonso

« L’adrénaline est définitivement plus élevée ce week-end que n’importe quel autre week-end. »

Valtteri Bottas

« C’est un week-end assez exigeant en général. C’est une piste épuisant, avec toutes ces informations qui vous parviennent rapidement lorsque vous essayez de réagir. Vous devez avoir des choses réservées – physiquement et mentalement – pour toute la semaine. »

Esteban Ocon

« Monaco est probablement le plus dur de tous. »

Calendrier du GP de Monaco de Sky Sports F1

jeudi

8h40: Pratique F2

10h: Monaco GP Practice One (Début de la session à 10h30)

12h15: Qualifications F2

13h45: Essais 2 du GP de Monaco (début de la session à 14h)

Vendredi

10h40: F2 Sprint Race One

samedi

7h10: F2 Sprint Race Two

10h45: Troisième Essais du GP de Monaco (Début de la séance à 11h)

13h: préparation des qualifications du GP de Monaco

14h: Qualifications GP de Monaco

16h05: Course en vedette F2

17h30: Carnet de qualification de Ted

dimanche

12h30: Grand Prix dimanche

14h: LE GRAND PRIX DE MONACO

16h: Drapeau à damier

17h: Cahier de Ted

21h30: Temps forts du GP de Monaco