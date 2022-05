GP de Monaco: le “joyau de la couronne” de la F1 accueille une intensification de la course au titre alors que Mercedes chasse Red Bull et Ferrari

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant le Grand Prix de ce week-end, découvrez quelques-unes des meilleures courses précédentes de Monaco.

Avant le Grand Prix de ce week-end, découvrez quelques-unes des meilleures courses précédentes de Monaco.

Après une intensification de la course au titre qui a pris une autre tournure en Espagne, il est temps pour l’événement le plus légendaire et le plus glamour de la Formule 1 – le GP de Monaco.

En direct sur Sky Sports ce week-end, le joyau légendaire de la F1 ne manque jamais d’offrir un événement spectaculaire et reste la course que chaque pilote veut gagner alors qu’il repousse les limites dans les rues les plus étroites.

C’est un test unique et qui prend de l’importance ce week-end, avec un combat de championnat qui mijote et trois équipes d’humeur confiante.

Max Verstappen mène désormais la course au titre pour la première fois cette saison après que le champion du monde a transformé un déficit de 19 points en un avantage de six points lors d’un dimanche sauvage en Espagne, bondissant sur la cruelle panne de moteur de Charles Leclerc.

Red Bull et Ferrari ont été à égalité toute la saison et ils aspireront à livrer à nouveau ce week-end, dans un GP de Monaco rempli de périls.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Charles Leclerc a percuté les barrières après avoir déjà obtenu la pole position devant son public monégasque. Charles Leclerc a percuté les barrières après avoir déjà obtenu la pole position devant son public monégasque.

Mais pour la première fois cette année, on peut maintenant s’attendre à ce que Mercedes ait raison dans cette bataille à l’avant.

L’équipe sur une séquence record de huit ans de titres constructeurs a flatté de tromper au début de 2022 mais au GP d’Espagne a finalement réussi à débloquer un rythme constant de sa voiture, avec George Russell un troisième compétitif et Lewis Hamilton cinquième après une belle récupération de derrière.

Le week-end dernier a également apparemment entraîné un changement dans les aspirations de Mercedes. Avec Russell à 36 points de Verstappen au championnat des pilotes et Mercedes à 75 points de Red Bull au classement par équipe, l’équipe a rugi après Barcelone : “Pouvons-nous nous battre pour un championnat du monde ? Vous pariez que nous le pouvons.

“Nous avons des raisons de croire que nous pouvons y arriver.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après avoir subi une crevaison au premier tour, Lewis Hamilton a récupéré pour terminer cinquième alors que Mercedes poursuivait son amélioration lors de la sixième course de la saison. Après avoir subi une crevaison au premier tour, Lewis Hamilton a récupéré pour terminer cinquième alors que Mercedes poursuivait son amélioration lors de la sixième course de la saison.

“Si vous regardez le classement, c’est très difficile à voir, mais la course automobile est un jeu de balle différent.

“Nous avons vu que Ferrari n’a pas marqué beaucoup de points alors qu’ils auraient dû le faire et nous allons absolument tout donner pour nous ramener dans le match.”

L’excitation monte pour le “joyau de la couronne” de la F1

Le GP de Monaco est la course de rue la plus célèbre au monde, chargée d’histoire, de glamour et de défis pour les pilotes – tandis que son circuit reste figé dans le temps avec bon nombre des 19 virages parmi les plus célèbres du sport automobile.

Pensez à Ste Dévote, Place du Casino, Mirabeau et la Rascasse.

L’événement de cette année n’est pas seulement très attendu en raison de la bataille pour le championnat, mais aussi parce qu’il sera le premier de la nouvelle génération de voitures, qui ont fourni des courses passionnantes jusqu’à présent en 2022.

Monaco, le circuit le plus étroit de la F1 et le plus difficile à dépasser, fournira le test le plus difficile à ce jour – même si c’est ce qui fait des qualifications incontournables de samedi les plus cruciales et excitantes de l’année.

Monaco a accueilli des courses de Grand Prix depuis 1929 et a été inclus dans le calendrier inaugural de la F1 en 1950, et est en pourparlers pour prolonger un contrat qui doit expirer après cette saison.

“C’est l’un des joyaux de la couronne de notre sport”, a déclaré Hamilton, triple vainqueur à Monaco. “Donc je ne suis pas vraiment sûr que ce serait bien de le perdre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Karun Chandhok de Sky F1 revient sur ce qui a été une course décevante pour Ferrari alors que Charles Leclerc se retire de la tête de la course, tandis que Carlos Sainz termine quatrième. Karun Chandhok de Sky F1 revient sur ce qui a été une course décevante pour Ferrari alors que Charles Leclerc se retire de la tête de la course, tandis que Carlos Sainz termine quatrième.

“Je suppose que la partie difficile est que la course elle-même n’est pas si spectaculaire. Mais tous ceux qui y vont l’apprécient. C’est un emplacement de choix. C’est juste que ce statut d’icône qu’il a, l’histoire qu’il a qui est si attrayante pour pilotes, mais aussi je pense à ceux qui regardent.”

Daniel Ricciardo, autre vainqueur monégasque, a ajouté : “Monaco est juste spécial.

“Bien sûr, la course est l’un des circuits les plus difficiles à dépasser, mais l’expérience du week-end et tout ce qui est Monaco est spécial et unique.

“Je pense qu’aller là-bas en tant que pilote de F1 et avoir cela et vivre toutes les émotions qui accompagnent la compétition à Monaco, c’est unique. Et je suis très, très heureux d’avoir cela, et d’avoir vécu cela dans ma carrière.”

Calendrier en direct du GP de Monaco de Sky Sports F1

Tout le GP de Monaco est en direct et exclusif sur Sky Sports F1, tandis que les téléspectateurs auront également droit au célèbre Indianapolis 500 dimanche soir.

jeudi 26 mai

16h05 : Entraînement F2

vendredi 27 mai

10h35 : Qualifications F2

12h30 : Monaco GP Practice One (début de la séance à 13h)*

15h45 : Monaco GP Practice Two (début de la séance à 16h)*

17h10 : Le Salon de la F1

samedi 28 mai

11h45 : Monaco GP Practice Three (début de la séance à 12h)*

14h : Préparation des qualifications du GP de Monaco*

15h : QUALIFICATIONS GP DE MONACO*

16h35 : Course F2 Sprint

17h35 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 29 mai

8h45 : course de fond F2

12h30 : Grand Prix Dimanche : Montage du GP de Monaco*

14h : LE GRAND PRIX DE MONACO*

16h : Drapeau à damier : Monaco

17h : Carnet de notes de Ted

18h : Temps forts du GP de Monaco

19h : Indianapolis 500

*diffusion simultanée sur Sky Sports Main Event