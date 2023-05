GP de Monaco : Charles Leclerc prend la défense de Ferrari, Frédéric Vasseur s’excuse pour l’erreur de qualification

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La pluie sème le chaos à Monaco avec Max Verstappen poussant le mur, Lance Stroll frappant les barrières et Carlos Sainz se retournant !

Charles Leclerc a défendu les décisions stratégiques de Ferrari au Grand Prix de Monaco alors que la pluie a fait des ravages au milieu de la course.

Leclerc et son coéquipier Carlos Sainz étaient parmi les derniers pilotes à passer des pneus secs aux pneus intermédiaires, lorsque la pluie s’est abattue sur les rues de Monte-Carlo avec 25 tours à faire.

Les deux pilotes ont perdu toute chance de podium en conséquence puisqu’ils ont terminé sixième et huitième.

« Nous avons fait des erreurs de stratégie dans le passé. Je ne pense pas que ce soit une erreur », a déclaré Leclerc Sky Sports F1. « Dans ces conditions, vous avez plus de chances d’avoir une voiture de sécurité, avec autant de voitures en slicks sous la pluie.

« Donc nous attendions une voiture de sécurité par quelqu’un qui faisait une erreur. Cela ne s’est pas produit et c’est tout. Avec le recul, s’arrêter avant était la bonne décision. »

Charles Leclerc devance Pierre Gasly au GP de Monaco après une longue bataille avec le pilote Alpine

Sainz surpris par le timing du premier arrêt au stand

Sainz a été frustré à la radio de l’équipe après son premier arrêt au stand car il ne comprenait pas pourquoi Ferrari l’avait opposé si tôt.

L’Espagnol est parti en pneus durs et a réagi à l’arrêt au stand d’Esteban Ocon, avec qui il se battait, en s’arrêtant au 33e tour pour les médiums.

Il est sorti derrière le pilote Alpine et a été contraint de doubler derrière Leclerc plus tard dans la course lors du passage aux intermédiaires.

« Le premier arrêt au stand m’a surpris car j’étais sur un tour très rapide en pneus durs, pensant que j’allais allonger et dépasser Esteban », a déclaré Sainz. « Nous avons boxé et étions à une seconde derrière ce que je n’ai pas eu.

« Avec l’arrêt au stand et la pluie qui arrive, je pensais que nous allions utiliser le dur un peu plus longtemps. Le deuxième arrêt était un tour trop tard mais c’était probablement de ma faute, essayant de compenser la frustration du premier arrêt en essayant quelque chose différemment et je me suis trompé. »

Ferrari a dit à Sainz de rester devant Lewis Hamilton, mais le joueur de 28 ans a déclaré qu’il « se fichait » du pilote Mercedes à la radio de l’équipe. Le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, a défendu la décision de Ferrari d’opposer Sainz quand ils l’ont fait.

« Je pense que c’était une bonne stratégie parce que quand nous lui avons demandé de venir aux stands, c’était pour couvrir Hamilton. C’était pour éviter de perdre la position contre Hamilton », a déclaré Vasseur.

« C’était le bon but car la position est essentielle sur la bonne voie. Nous aurions mieux fait de prolonger si nous n’avions pas été menacés par Hamilton. Mais dans cette situation, je pense que c’était le bon choix.

« Ensuite, nous pourrons discuter du moment où la pluie est arrivée, c’était un pari [gamble] des deux côtés, mais je n’ai aucun regret car nous n’avons pas perdu de positions à ce stade. »

Vasseur s’excuse pour la pénalité de grille de Leclerc

Leclerc s’est qualifié troisième, mais a commencé sixième en raison d’une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Lando Norris en Q3 samedi.

Norris était sur un tour lancé et est tombé sur Leclerc dans le tunnel, il a donc dû interrompre son tour. Les commissaires ont jugé Leclerc fautif et Vasseur dit que Ferrari apprendra de l’erreur.

« Sous le tunnel, Charles n’a pas pu voir dans le miroir où était Norris, et si vous lui dites après le tunnel, il peut voir où est Norris, et éviter d’être sur la ligne. De plus, la ligne sous le tunnel n’est pas très claire », a expliqué Vasseur.

« Mais nous avons clairement commis une erreur hier et cela nous a coûté cher car je pense qu’à partir de la P3, cela aurait pu être une autre course, mais nous devons en tirer des leçons. »

Charles Leclerc post-qualificatif Monaco

Le patron de Ferrari a ajouté : « Il est un peu frustré à Monaco depuis quelques années maintenant et c’est sûr que samedi a été difficile.

« C’était difficile d’abord de perdre la pole position pour un dixième ou quelque chose comme ça, de perdre la première ligne pour deux centièmes, puis l’appel.

« Que puis-je faire d’autre que m’excuser au nom de l’équipe et comprendre comment nous pouvons faire un meilleur travail, et améliorer la communication entre le mur des stands et Charles dans cet état, mais des deux côtés.

« Je pense que c’est aussi dû aux circonstances où c’est arrivé, dans le tunnel et ainsi de suite. Mais, nous devons éviter d’essayer de trouver des excuses car c’est la pire façon si vous voulez vous améliorer, nous devons juste corriger. »

Ferrari est quatrième du championnat des constructeurs avant le GP d’Espagne

Ferrari a-t-il un problème stratégique fondamental ?

Il y a douze mois, Ferrari se battait pour le titre avec Red Bull, mais leur défi de championnat s’est lentement estompé lorsqu’une série de problèmes de fiabilité et d’erreurs de stratégie leur a coûté des points clés.

Au cours de l’hiver, leur responsable de la stratégie de course, Inaki Rueda, a été muté à un poste d’usine et est venu Ravin Jain.

Avant le week-end du GP de Monaco, Leclerc a déclaré Sky Sports F1‘s Martin Brundle que Ferrari sont dans une meilleure position, stratégiquement, par rapport à l’année dernière.

Interrogé sur l’erreur stratégique de Monaco en 2022, qui a coûté la victoire à Leclerc, le Monégasque a répondu : « Bien sûr, on apprend de ses erreurs et en équipe, nous avons changé pas mal de choses en termes de prise de décisions.

« Nous sommes dans un bien meilleur endroit et je suis convaincu que cela ne se reproduira plus. »

