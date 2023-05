GP de Monaco: Carlos Sainz en tête des essais 1 pour Ferrari alors que Lewis Hamilton impressionne dans une Mercedes améliorée

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alex Albon détruit sa voiture au premier virage qui signale le drapeau rouge FP1 et met fin à la session

Alex Albon détruit sa voiture au premier virage qui signale le drapeau rouge FP1 et met fin à la session

Carlos Sainz a dominé les premiers essais du Grand Prix de Monaco pour Ferrari, Lewis Hamilton prenant une impressionnante troisième place alors que Mercedes lançait des améliorations majeures.

Fernando Alonso a pris la deuxième place pour Aston Martin, tandis que le leader du championnat du monde Max Verstappen n’a pu gérer que la sixième place alors que Red Bull se débattait sur le circuit le plus célèbre de Formule 1.

Le coéquipier du Néerlandais, Sergio Perez, a terminé quatrième, renforçant les espoirs des rivaux de Red Bull de mettre fin à la séquence de cinq victoires consécutives des constructeurs en titre pour commencer la saison.

Charles Leclerc, qui a pris la pole pour Ferrari au cours des deux dernières années lors de sa course à domicile, a terminé cinquième.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 explique comment Mercedes a adapté sa voiture et l’impact potentiel de ses améliorations lors du Grand Prix de Monaco de ce week-end Ted Kravitz de Sky F1 explique comment Mercedes a adapté sa voiture et l’impact potentiel de ses améliorations lors du Grand Prix de Monaco de ce week-end

Mercedes, dont le W14 a frappé la piste pour la première fois avec des améliorations tant attendues, sera soutenue par la troisième place de Hamilton, mais le coéquipier du septuple champion du monde George Russell a eu du mal à se classer 15e.

Comme c’est toujours le cas sur le circuit urbain époustouflant et à haut risque, il y a eu des drames et des incidents, plusieurs pilotes échappant au contact avec les barrières avant que les collisions de Nico Hulkenberg et Alex Albon ne provoquent des drapeaux rouges.

Ce dernier incident, un lourd shunt pour Albon au premier virage Sainte Dévote, a vu la séance s’arrêter prématurément avec trois minutes à jouer au compteur lorsqu’il s’est produit.

Plus à venir…