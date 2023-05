GP de Monaco 2023 : McLaren dévoile sa livrée Triple Crown pour célébrer les triomphes en F1, Indy 500 et Le Mans

McLaren présentera sa livrée Triple Crown lors du GP de Monaco ce week-end

McLaren a dévoilé une nouvelle livrée « Triple Crown » pour les prochains Grands Prix de Monaco et d’Espagne.

L’équipe britannique célèbre son histoire, qui comprend des victoires dans trois des événements les plus prestigieux du sport automobile – le GP de Monaco, l’Indianapolis 500 et les 24 Heures du Mans, qui ensemble sont connus sous le nom de Triple Crown.

Graham Hill est le seul pilote à avoir réalisé le triplé, mais McLaren détient l’honneur en tant qu’équipe, complétant le set en 1995 avec une victoire lors de ses débuts au Mans.

Alors que le GP de Monaco et l’Indy 500 se déroulent ce week-end, tous deux en direct sur Sky Sports, McLaren a préparé des livrées spéciales honorant son triomphe à la Triple Couronne.

La livrée MCL60 Triple Crown de McLaren aux côtés des trois voitures gagnantes dont le design s’est inspiré

La livrée Indy 500 a été révélée en avril, mais McLaren a attendu la semaine de course à Monaco pour révéler son design F1.

La papaye qui domine le look habituel de la MCL60 reste à l’arrière, mais le centre de la voiture est blanc en clin d’œil au MP4/2 qu’Alain Prost a conduit à la victoire au Grand Prix de Monaco 1984, tandis que l’avant noir est un hommage à leur triomphe au Mans.

La livrée restera sur la voiture pour le GP d’Espagne du week-end prochain à Barcelone, qui aura lieu une semaine avant Le Mans de cette année.

Le pilote McLaren Lando Norris a déclaré : « C’est un privilège d’être impliqué dans les célébrations du 60e anniversaire de McLaren Racing et de combiner trois livrées McLaren emblématiques gagnantes en une seule pour le Grand Prix de Monaco 2023 va être un moment spécial pour toute l’équipe.

« McLaren a un palmarès impressionnant à Monte-Carlo et sur le plan personnel, avoir décroché un podium lors de la course de 2021 a été un immense honneur. Nous allons courir dur dans une superbe voiture pour célébrer Bruce McLaren et l’incroyable héritage de l’équipe. »

Le directeur général de McLaren, Zak Brown, a ajouté : « Ayant réalisé la plus grande réussite du sport automobile en complétant la Triple Couronne, nous sommes fiers de célébrer la riche histoire de McLaren Racing avec une livrée spéciale au Grand Prix de Monaco 2023.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

« Conformément aux célébrations de notre 60e anniversaire et en l’honneur de l’héritage de Bruce McLaren, la livrée unique rend hommage aux trois victoires qui forment la distinction Triple Crown. »

McLaren arrive à Monaco en quête d’amélioration après un début de saison 2023 extrêmement décevant, l’équipe n’ayant remporté que 14 points lors des cinq premières courses.

Des améliorations importantes ont semblé entraîner une amélioration des performances en Azerbaïdjan le mois dernier, mais une régression à Miami une semaine plus tard a laissé planer un doute majeur quant à savoir s’ils disposaient d’une voiture capable de marquer régulièrement des points cette saison.

Calendrier en direct du GP de Monaco de Sky Sports F1

jeudi 25 mai

11h25 : Entraînement F3

12h55 : Entraînement F2

14h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 26 mai

10h05 : Qualifications F3

12h : Monaco GP Practice One (début de la séance à 12h30)

14h05 : Qualifications F2

15h45 : Monaco GP Practice Two (début de la séance à 16h)

17h30 : Le Salon de la F1 : Monaco

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur quelques-uns des moments les plus dramatiques du Grand Prix de Monaco. Retour sur quelques-uns des moments les plus dramatiques du Grand Prix de Monaco.

samedi 27 mai

9h55 : Sprint F3

11h15 : Monaco GP Practice Three (début de la séance à 11h30)

13h30 : Sprint F2

14h30 : préparation des qualifications du GP de Monaco

15h : Qualification GP de Monaco

16h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 28 mai

7h15 : F3 Feature Race

8h45 : course de fond F2

12h30 : Préparation du Grand Prix du GP de Monaco dimanche

14h : LE GRAND PRIX DE MONACO

16h : Réaction du Chequered Flag Monaco GP

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : La 107e Indy 500

La Formule 1 se dirige maintenant vers les rues de Monaco pour le sixième Grand Prix de la saison 2023 – regardez toute l’action sur Sky Sports F1 du 26 au 28 mai. Obtenez Sky Sports