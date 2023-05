GP de Monaco 2023: les experts de Sky Sports F1 prédisent une bataille à quatre équipes pour la pole et Fernando Alonso pour mettre fin à la sécheresse des victoires

Carlos Sainz devant Max Verstappen lors du GP de Monaco 2022

Le GP de Monaco ce week-end devrait avoir la première bataille à quatre équipes à l’avant de la saison 2023, selon les experts de Sky Sports F1.

Red Bull a dominé l’année jusqu’à présent, remportant les cinq grands prix ainsi que le Bakou Sprint, mais l’arrivée de la Formule 1 à Monte-Carlo pourrait voir cela sur le point de changer.

Les caractéristiques uniques des rues étroites du circuit historique de Monaco peuvent voir le livre de formulaires disparaître, et cette année ne sera peut-être pas différente car l’avantage de vitesse en ligne droite de Red Bull est quelque peu annulé tandis qu’Aston Martin et Ferrari peuvent capitaliser sur leur force dans virages à vitesse lente.

Mercedes arrivera également à Monaco avec son gros package de mise à niveau pour la première fois, à la suite de l’annulation du GP d’Émilie-Romagne, qui, espèrent-ils, les remettra dans la course gagnante et ajoutera plus d’intrigue au week-end.

La séance de qualification de samedi étant sans doute la plus importante de l’année, Simon Lazenby de Sky Sports F1 estime que la bataille pour la pole position sera plus proche que jamais.

« Je pense qu’il y a quatre équipes », a-t-il déclaré dans la dernière édition du podcast Sky Sports F1.

« Si nous prenons Monaco pour être, avouons-le, tout à propos de samedi ces jours-ci. Des choses peuvent arriver dans la course – peut-être que nous aurons de la pluie ou que quelque chose se passera de façon intelligente stratégiquement ou des échecs stratégiques – mais je pense qu’il y a potentiellement quatre équipes dedans le samedi autour de ces rues.

« Mercedes a eu du mal en ligne droite mais ils semblent aller bien dans les virages plus lents et c’est évidemment une piste à forte force d’appui.

« Les problèmes de Ferrari ne concernaient pas la rotation, c’était l’instabilité arrière dans les virages à grande vitesse.

« Aston Martin sait qu’elle est forte dans les virages à basse et moyenne vitesse et encore une fois pas en ligne droite.

« Et le RB19 va être fort.

« J’adore les qualifications samedi, c’est l’une de mes journées préférées de l’année, car vous savez juste que tout est orienté vers cela. »

Le court tour de Monaco – à seulement 3,337 km de long – pourrait également exacerber l’une des très rares faiblesses du RB19 de Red Bull en ce sens qu’il a du mal à faire monter ses pneus à la température de travail pour optimiser les performances sur un tour.

Ted Kravitz de Sky Sports F1 s’attend également à ce que Red Bull subisse plus de pression ce week-end.

« On peut dire que Red Bull a perdu de ne pas avoir Imola parce que maintenant ils vont à Monaco et ils sont confrontés à la menace de Fernando Alonso », a déclaré Kravitz.

« Il est bien motivé et oui Aston Martin va avoir besoin de tout pour aller parfaitement pour eux à Monaco afin de battre Red Bull car la RB19 sera toujours une bonne voiture à Monaco.

« Et puis vous avez les améliorations Mercedes qu’ils apportent à Monaco. Tout le monde dit que vous serez fou d’apporter des améliorations à Monaco mais a) ils n’ont pas le choix car ils ont déjà refait la voiture avec tous les radiateurs et tout et b) vous avez toujours besoin d’une bonne voiture autour de Monaco ! »

Alonso va-t-il mettre fin à 10 ans de sécheresse ? Verstappen stimulé par les retombées de 2022 ?

Après avoir décroché quatre podiums lors de ses cinq premières courses pour Aston Martin, Alonso a nommé Monaco comme l’une des pistes sur lesquelles il peut décrocher une victoire cette année.

L’Espagnol est bloqué sur 32 victoires depuis le GP d’Espagne 2013 et Kravitz fait pencher le double champion du monde pour mettre fin à cette sécheresse.

« Je pars avec la 33e victoire de Fernando Alonso. Je vais monter à bord du train hype », a déclaré Kravitz.

« Je sais qu’il a beaucoup investi là-dedans, c’est une voiture un peu traînante mais elle a d’excellentes performances de pneus et c’est un gars tellement intelligent qui sait comment gagner autour de Monaco. Je sais que Max le fait et je sais que Lewis le fait, mais je Je pense que c’est le résultat qu’il recherche et je pense que c’est un peu le résultat dont la Formule 1 a besoin après Imola. »

Cependant, le leader du championnat Max Verstappen a ajouté une incitation à gagner à nouveau à Monaco après les événements d’il y a 12 mois.

C’est l’accident de qualification de Sergio Perez à Monaco qui aurait semé les germes d’une rupture entre les coéquipiers de Red Bull au cours des dernières étapes de 2022. Perez s’est écrasé à Portier lors de son dernier tour de qualification, ce qui a privé Verstappen de la chance de battre la pole de Charles Leclerc. temps alors que les Red Bulls s’alignaient troisième et quatrième sur la grille. Perez gagnerait une course humide-sec le dimanche tandis que Verstappen terminerait troisième derrière Carlos Sainz.

Verstappen refuserait alors un ordre d’équipe de laisser passer Perez au GP du Brésil, citant un incident entre les deux plus tôt dans la saison comme raison de le faire.

Lazenby a déclaré: « Cette année, tout a été souriant entre le duo Red Bull compte tenu de la façon dont il s’est terminé l’année dernière, mais n’oublions pas comment cela a commencé. Cela a commencé à Monaco avec le petit ‘parc’ de Perez. »

« C’est l’autre raison pour laquelle Verstappen veut gagner et pourquoi je me trompe complètement sur la victoire d’Alonso à Monaco », a poursuivi Kravitz.

« Verstappen voudra gagner Monaco à cause de la déception de l’année dernière. »

Calendrier en direct du GP de Monaco de Sky Sports F1

vendredi 26 mai

10h05 : Qualifications F3

12h : Monaco GP Practice One (début de la séance à 12h30)

14h05 : Qualifications F2

15h45 : Monaco GP Practice Two (début de la séance à 16h)

17h30 : Le Salon de la F1 : Monaco

samedi 27 mai

9h55 : Sprint F3

11h15 : Monaco GP Practice Three (début de la séance à 11h30)

13h30 : Sprint F2

14h30 : préparation des qualifications du GP de Monaco

15h : Qualification GP de Monaco

16h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 28 mai

7h15 : F3 Feature Race

8h45 : course de fond F2

12h30 : Préparation du Grand Prix du GP de Monaco dimanche

14h : LE GRAND PRIX DE MONACO

16h : Réaction du Chequered Flag Monaco GP

17h : Carnet de notes de Ted

17h30 : La 107e Indy 500

