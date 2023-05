GP de Miami : l’introduction d’avant-course de LL Cool J examinée par Lewis Hamilton, Max Verstappen et d’autres pilotes

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le musicien LL Cool J présente la grille de départ du Grand Prix de Miami

Les pilotes de Formule 1 ont rendu un verdict partagé après que le sport a essayé un nouveau look avec le musicien LL Cool J présentant les pilotes sur la grille avant le Grand Prix de Miami dimanche.

Les 20 pilotes ont été présentés un par un lors d’une cérémonie qui a duré plus de sept minutes et a nécessité la modification du programme habituel d’avant-course.

La croissance rapide de la Formule 1 ces dernières années a motivé les dirigeants de ce sport à maintenir une approche innovante, alors qu’ils cherchent à continuer à étendre sa portée.

Parallèlement à l’apparition de LL Cool J, son collègue musicien Will.i.am a sorti dimanche un single inspiré de la F1 pour coïncider avec la course.

La procédure a semblé avoir peu d’impact négatif sur les pilotes, avec une course extrêmement propre alors que Max Verstappen a rattrapé son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez, pour prolonger son avance au championnat du monde.

Cependant, le consensus après la course semblait être que les pilotes avaient l’impression qu’on leur demandait trop alors qu’ils se préparaient à offrir une performance d’élite.

Voici ce qu’ils avaient à dire :

Max Verstappen, Red Bull :

« Personnellement, je pense que c’est juste une question de personnalité. Certaines personnes aiment être plus sous les projecteurs, d’autres pas. Personnellement, je ne le fais pas, donc pour moi, je pense que naturellement ce qu’ils ont fait aujourd’hui n’est pas nécessaire.

« Je préfère simplement parler à mes ingénieurs, puis mettre mon casque et conduire, mais bien sûr, je comprends la valeur du divertissement.

« J’espère juste que nous n’aurons pas ça à chaque fois parce que c’est une longue saison, donc nous n’avons pas besoin d’une entrée comme ça à chaque fois, mais cela dépend aussi un peu de la foule, je pense, en termes de ce que vous voulez.

« Je pense que c’est aussi une préférence personnelle de la part des pilotes. »

Sergio Pérez, Red Bull :

« Je pense que tant que nous ne le faisons pas trop souvent.

« Je pense que c’est bien de le faire une fois pour le public mais nous devons aussi être très respectueux des pilotes.

« Nous avons besoin de notre propre temps pour nous préparer et il ne reste que quelques minutes avant le début de la course et je pense que tant que cela n’arrive pas très souvent, ça va. »

Fernando Alonso, Aston Martin :

« Je comprends le point de vue de tout le monde mais je ne suis pas un grand fan de ces choses juste avant la course.

« Si nous devons le faire, je pense que nous devons supprimer certaines des autres choses que nous faisons comme le tour de parade ou quelque chose comme ça parce que c’est vraiment au milieu des préparatifs et de la réunion stratégique.

« Je ne suis pas d’accord avec le fait que si nous le faisons, nous n’avons pas à le faire partout parce que je ne pense pas que les fans de Miami soient meilleurs que les fans italiens à Imola ou en Espagne ou au Mexique ou au Japon.

« Je pense que nous devons faire en sorte que tout le monde ait les mêmes règles et le même spectacle avant la course. »

George Russel, Mercedes :

« Nous en avons parlé en tant que pilotes vendredi soir. Tout le monde a des personnalités différentes, je suppose que c’est la façon américaine de faire les choses et de faire du sport.

« Personnellement, ce n’est probablement pas pour moi mais ce n’est que mon opinion personnelle car je suis ici pour courir. Je ne suis pas ici pour le spectacle, je suis ici pour piloter et je suis ici pour gagner, mais je suppose que nous devons rouler avec ça.

« C’est distrayant parce que nous étions sur la grille pendant une demi-heure dans notre combinaison au soleil et je ne pense pas qu’il y ait un autre sport au monde où 30 minutes avant de sortir pour faire vos affaires que vous êtes là-bas au soleil, toutes les caméras sur vous, en faisant un peu le show.

« Je peux comprendre cela dans le monde du divertissement mais, comme je l’ai dit, nous ne voulons que le meilleur pour le sport et nous sommes ouverts aux changements, mais nous ne voudrions pas le voir tous les week-ends.

« Je ne pense pas que ce sera tous les week-ends, je pense que ce sera lors des grandes courses.

« Ce que j’aime à chaque course, c’est l’hymne national. Cela vous pompe et est respectueux du pays dans lequel vous courez, mais j’ai des sentiments mitigés sur le spectacle supplémentaire. »

Lewis Hamilton, Mercedes :

« Je pense que c’est cool que le sport ne cesse de croître et d’évoluer et qu’ils ne fassent pas que les mêmes choses qu’ils ont faites dans le passé.

« Ils essaient de nouvelles choses, ils essaient d’améliorer la série et je les soutiens pleinement.

« J’ai grandi en écoutant LL Cool J et puis il est là, c’était cool.

« Vous avez Will.i.am, qui est un artiste incroyable. Vous avez Serena et Venus (Williams) qui se tiennent là. C’était cool. »

Et après?

Il y a une brève pause pour reprendre son souffle avant que la Formule 1 ne revienne en Europe pour un triple en-tête de courses consécutives.

Le premier d’entre eux est le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola du 19 au 21 mai, avec Mercedes et Ferrari qui devraient apporter des améliorations importantes qui, espèrent-ils, les rapprocheront de Red Bull.

Tous les regards seront tournés vers Ferrari lors de la première de leurs deux courses à domicile cette saison, le début de campagne incohérent de l’équipe étant susceptible de faire l’objet d’un examen minutieux devant les tifosi.