GP de Miami: Lewis Hamilton critique la stratégie de Mercedes après la sortie de Q2 le laissant partir 13e

Lewis Hamilton était découragé après s’être qualifié 13e dans sa Mercedes pour le Grand Prix de Miami

Lewis Hamilton a déclaré que Mercedes devait s’améliorer dans ses décisions de stratégie de qualification après avoir subi une sortie en Q2 au GP de Miami samedi.

Le septuple champion du monde a essuyé son plus mauvais résultat en qualifications sur le sol américain et partira 13e dimanche.

Hamilton et George Russell se sont retrouvés dans la zone de largage pendant de longues périodes de Q1 et Q2 et tandis que Russell s’est hissé dans le top 10 des tirs au but par 0,052 seconde et commencera sixième, Hamilton a dû faire face à une sortie anticipée.

Le Britannique a eu un début délabré pour sa dernière tentative et Hamilton a déclaré qu’être envoyé comme l’une des dernières voitures à franchir la ligne signifiait qu’il était incapable de préparer sa voiture et ses pneus comme requis et pense que Mercedes doit mieux réagir pour ne pas avoir de voiture. garanti d’atteindre les étapes finales.

« Quand vous êtes rapide, vous pouvez être plus assis, plus détendu, vous pouvez y aller à la dernière minute et prendre votre temps. Vous savez que vous êtes susceptible de vous qualifier facilement en Q3 », a déclaré Hamilton à Sky Sports F1.

« Nous savions que c’était très difficile et il y avait 50/50 de chances que nous puissions entrer en Q3, nous devons donc être meilleurs avec notre timing.

« C’est fait, je vais essayer de baisser la tête [on Sunday] et voyez ce que je peux faire – 13e à Dieu sait où. »

Hamilton était entré dans la journée de qualification sans « aucune attente » après avoir été découragé par la distance qui séparait Mercedes de Red Bull vendredi.

Sa séance de qualification a commencé étrangement lorsqu’il a heurté le mur et endommagé son aileron avant dans un tour lent en prenant des mesures d’évitement pour éviter la Haas de Kevin Magnussen.

« C’était une séance difficile. Nous ne sommes pas si rapides donc nous avions vraiment besoin de tours parfaits mais c’était difficile d’avoir un rythme, au début j’ai eu ce problème avec la voiture qui ralentissait dans le dernier virage », a poursuivi Hamilton.

« C’était quelques moments décents là-dedans où j’ai pensé que la voiture était bonne – la fin de Q1 du temps de roulage n’était pas trop mauvaise.

« Nous étions à l’arrière du top 10 bien sûr et la dernière manche, j’étais le dernier du peloton et j’essayais de faire monter la température dans les pneus. J’étais à l’arrière de la file d’attente et tout le monde a ralenti dans le dernier virage et J’ai perdu toutes mes températures et je n’ai pas pu faire le tour. »

Wolff : Cette voiture est un sale boulot

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a reconnu que l’équipe avait fait une erreur en envoyant Hamilton pour son dernier tour en Q2 quand ils l’ont fait.

Il a dit qu’ils ne pouvaient pas comprendre ce qui faisait du W14 un « mauvais travail ».

« Il n’y a pas grand chose à dire [to Lewis]. La voiture n’est tout simplement pas assez rapide et le mettre dans une situation dans son tour où le pilote n’est pas en mesure de préparer ses pneus rend la situation encore pire », a déclaré Wolff.

« Personne ne fait d’erreur exprès, nous essayons de leur donner la meilleure position. Dans le passé, nous nous sommes trompés à plusieurs reprises et avons réussi à plusieurs reprises. Aujourd’hui [Saturday] pour George et Lewis qui sont vraiment allés vers le sud et vous pouvez voir dans son premier secteur que la voiture n’était tout simplement pas là.

« Si les choses tournent mal, ils aggravent mal. C’est arrivé pour lui et pour nous tous en tant qu’équipe. Je ne prends aucun plaisir à terminer sixième parce que c’était probablement huitième ou septième. Et même si c’était cinquième, je n’ai pris aucun plaisir non plus parce que c’est un manque de compréhension de ce qui fait de cette voiture un si mauvais travail. »

Russell : La sixième place nous flatte

La sixième position de Russell a été aidée par Max Verstappen qui n’a pas réussi à établir un temps dans le segment final après une erreur lors de sa première manche et Charles Leclerc a également commis une erreur lors de sa première manche avant de s’écraser, ce qui a empêché quiconque de terminer une deuxième tentative.

Il a été surqualifié par Kevin Magnussen de Haas et Pierre Gasly et Russell d’Alpine ont admis que la P6 était plus que ce que méritait la performance de Mercedes.

« Je ne dirais pas nécessairement tout à fait satisfait, bien sûr je prendrai le résultat, c’est un résultat très flatteur pour la performance que nous avons montrée », a déclaré Russell à Sky Sports F1.

« J’ai fait un tour vraiment décent en Q2 pour juste passer, juste pour entrer en Q3 et ce n’est pas là où nous devrions être.

« Tout le monde travaille tellement, tellement dur pour apporter plus de performances à la voiture, ce n’est certainement pas par manque d’effort et ça ne nous vient pas à l’esprit pour le moment.

« Beaucoup de réflexion, quelques questions auxquelles il faut répondre, demain est un nouveau jour et nous verrons ce que nous pouvons faire. »

Russell espère que la tendance de Mercedes à avoir une voiture de course plus puissante se poursuivra dimanche, où la pluie pourrait également être un facteur à Miami.

« J’espère que oui, c’est un thème chez nous que nous avons généralement un meilleur dimanche que samedi », a déclaré Russell.

« Évidemment, nous avons l’Alpine et la Haas autour de nous, j’espère que nous pourrons les dépasser, Ferrari a tendance à lutter un peu plus dimanche.

« Nous allons nous concentrer sur [Sunday]mais nous devons penser à la situation dans son ensemble et à la manière dont nous allons amener ce combat aux gars au sommet. »

La saison de Formule 1 se poursuit avec le GP de Miami – regardez la course de dimanche en direct sur Sky Sports F1 à partir de 19h, extinction des feux à 20h30.