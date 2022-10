GP de Mexico, troisième entraînement: George Russell mène Lewis Hamilton alors que Mercedes se précipite à l’avant | Peuvent-ils prendre la pole ?

George Russell a dominé la troisième séance d’entraînement devant Lewis Hamilton au GP de Mexico alors qu’une Mercedes étonnamment dominante a laissé Red Bull et Ferrari à la traîne lors de la dernière séance avant les qualifications.

Mercedes, qui n’a remporté aucune course et une seule pole position cette année avec seulement trois courses à disputer, a parlé de ses chances au Mexique en raison du tracé de la piste et de la haute altitude, et a tenu cette promesse en P3.

Russell a été le plus rapide avec un 1: 18.399, Hamilton étant à un peu plus d’un dixième de son coéquipier.

Leur challenger le plus proche, le champion du monde Max Verstappen, était à près d’une demi-seconde du rythme – suggérant que Mercedes pourrait même être favorite pour la pole position lors des qualifications, qui est en direct sur Sky Sports F1 à 21h.

“Je ne peux pas oublier à quel point Mercedes est rapide”, a déclaré Paul Di Resta de Sky Sports F1.

